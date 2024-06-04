Bakan Bayraktar: Bölgemizdeki enerji kaynaklarını etkin kullanmalıyız

Politika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bölgemiz petrol, gaz ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere bol enerji kaynaklarına sahip. Birlikte çalışarak ve sinerji oluşturarak bu kaynakları daha etkin kullanabilir ve faydalarının yaygın şekilde paylaşılmasını sağlayabiliriz" dedi.

Bakü Enerji Haftası kapsamında fuar ve etkinliklere katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarına devam ediyor. Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını gerçekleştirdiği 29'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na katıldı. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuyan Bayraktar, Türkiye'nin Azerbaycan'la her alanda olduğu gibi enerji alanında da iş birliğinin güçlü olduğunu belirterek, Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis- Erzurum boru hatları ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) sadece bölgeye değil Avrupa'nın da enerji güvenliğine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Bayraktar, Türkmenistan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'ya aktarılmasının ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesinin artık zaman meselesi olduğunun ve bunun Türkiye ve Azerbaycan'ın bir başka başarısı olacağının altını çizdi.

Güney Kafkasya'da huzur ve refahın sağlanması için Türkiye'nin çabalılarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Bayraktar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son dönemde kaydedilen olumlu gelişmelerin memnuniyetle karşılandığını ve imzalanacak olan barış anlaşmasını bölgenin geleceği için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okuduktan sonra konuşma yapan Bayraktar, gerçekleştirilen etkinliğin yakın iş birliği ve diyalog kurmak için şans oluşturduğunu belirterek, "Sürdürülebilir Enerji güvenliğini sağlamak için yaptığımız çabaları güçlendirmek için iyi bir fırsat oluşturuyor. Günümüzde enerji dünyası kritik bir değişim sürecinde. Dünya teknolojik, jeopolitik değişimler ve acil olarak iklim değişikliğin etkisiyle şekillenmektedir. Türkiye birçok ülke gibi enerji güvenliği konusunda önemli adımlar atıyor. Uzun vadeli enerji politikamız 2053'te net sıfır emisyon hedefliyor" dedi.

"Bölgemiz bol enerji kaynaklarına sahip"

Türkiye'nin ulusal enerji verimliliği eylem planına geçiş olarak doğalgaz kullanan enerji verimliliği projelerine yönelik 20 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirmeyi hedeflediğini kaydeden Bayraktar, "Enerji güvenliğinin sağlanması hiçbir ülkenin tek başına başaramayacağı bir hedeftir. Güçlü bir bölgesel iş birliği gerektirir ve bölgemiz petrol, gaz ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere bol enerji kaynaklarına sahip. Birlikte çalışarak ve sinerji oluşturarak bu kaynakları daha etkin kullanabilir ve faydalarının yaygın şekilde paylaşılmasını sağlayabiliriz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, yakın iş birliğinin ne kadar önemli faydalar sağlayabileceğinin güzel bir örneğidir. Bağımızın kökleri ortak tarih, kültür ve stratejik çıkara dayanmaktadır ve enerji sektörü, küresel petrol piyasası için oldukça önemli olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı gibi dönüm noktası niteliğindeki projelerle örneklenen ikili ilişkilerimizin temel taşlarından biri olmuştur" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz"

Özellikle Güney Gaz Koridoru'nun bölgesel işbirliğinin gücünün bir kanıtı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu stratejik girişim, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da enerji güvenliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve jeopolitik bağları da güçlendirdi. Geçtiğimiz ay Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile doğal gaz alanında işbirliğimizi daha da derinleştirmek amacıyla bir işbirliği anlaşması imzaladık. Nahçıvan'a doğal gaz dağıtımının yanı sıra, Türkiye pazarına ve Avrupa ülkelerine mevcut doğal gaz arzının Türkiye üzerinden artırılması konusunda da işbirliği yapma konusunda mutabakata vardık. Bu sabah temel ticari anlaşmaları sonuçlandırdık ve imzaladık. Türkiye ile Nahçıvan arasındaki elektrik enterkonneksiyon kapasitelerini artırmak için Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Bu yatırımların tamamlanmasıyla daha fazla yeşil elektrik, kurulabilir, üretilebilir ve pazarlara taşınabilir" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki enerji projelerindeki önemli rolüne değinen Bayraktar, "Bölgesel iş birliğini teşvik ederek ve enerji güvenliğine öncelik vererek, mevcut ve gelecek nesillere fayda sağlayan dayanıklı ve dinamik bir enerji ortamı oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı

Bakü Expo Merkezi'nde bölgenin en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na SOCAR, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, Tekfen İnşaat, BP, Total başta olmak üzere 37 ülkeden 300'e yakın şirket katılıyor. Bu yılki fuarın yüzde 15'ini yeni katılan şirketler oluşturuyor. Bakü Expo Merkezi'nde düzenlenen fuar 6 Haziran'a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak. - BAKÜ