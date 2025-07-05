Bakan Bayraktar'dan Enerji Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar'dan Enerji Açıklamaları

05.07.2025 18:34
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Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltması gerektiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, yerli kaynakları öne çıkardı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı, bulduğunu üretmeli ve bu anlamdaki dışa bağımlılığını azaltmalı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak için Sakarya'ya geldi. Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, Vali Rahmi Doğan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret eden Bayraktar, ardından AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda partiler ile buluştu. Bayraktar, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE 4 KAT BÜYÜTMÜŞ BİR AK PARTİ VAR'

Bakan Bayraktar, "Türkiye'yi enerjide 30 bin megavattan 120 bin megavata, 4 kat büyütmüş bir AK Parti var. Türkiye enerji talebi artan bir ülke ve çok önemli bir açmazımız var. Bugün ekonomide de yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi cari açık meselesi. Türkiye her yıl ürettiği dövizden daha fazlasını tüketmek durumunda. Nasıl yapıyoruz bunu; enerji ithalatıyla, dışarıdan yaptığımız diğer ithalatlarla yapıyoruz. Onun için bizim önümüzde iki tane çözüm var. Bir tanesi Türkiye'nin Sakarya'da olduğu gibi çok katma değerli bir sanayiye sahip olması lazım. Burada rakamları konuştuk. 235 bin araç yapıyor Toyota ve yüzde 90'ını ihraç ediyor. Katma değerli ihracatı, sanayimizin katma değerli hale gelmesi, onun için savunma sanayinde yaptıklarımız hakikaten değerli ve ülkemiz için anlam ifade ediyor. Türkiye'nin sanayisini katma değerli hale getirmemiz, ihracatımızı bu hale getirmemiz lazım. İkinci yapmamız gereken şey, dışarıya ödediğimiz enerji ithalatını düşürmemiz lazım" dedi.

'TÜRKİYE HER YIL DÖVİZ BULMAK ZORUNDA'

İthalat kalemlerinin azaltılması gerektiğini belirten Bakan Bayraktar, "Bunu daha az tüketerek yapabiliriz ama ekonomimiz büyürken, nüfusumuz büyürken, ihtiyaçlarımız artarken mümkün değil. Türkiye'de bizim her gün 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Türkiye'de bizim 42 milyon haneye elektrik getirme lazım. 21,8 milyon eve doğal gaz götürmemiz lazım. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız artmaya devam ediyor. Bu artan talebi dışarıdan ithal yoluyla karşılamak, bizim şu anda ekonomideki en önemli kırılganlıklarımızdan bir tanesi. 2022'deki ithalat faturamız 96,5 milyar dolar. Bu inanılmaz bir rakam ve bunu düşürdük. 2024'te dünyadaki fiyatlarında gerilemesiyle 70 milyar dolarlara geldi. Türkiye her yıl bu dövizi bulmak zorunda. Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı, bulduğunu üretmeli ve bu anlamdaki dışa bağımlılığını azaltmalı. Mutlaka kendi yerli kaynaklarını, yenilenebilir kaynaklarını inşallah Meclis'teki kanunumuz yasalaşınca yerli kömürden elektrik üretimimiz biraz daha güçlü hale gelecek. Yerli kömürünü kullanan bir Türkiye yenilenebilir kaynakları, özellikle güneşini, rüzgarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermalini, biyokütlesini kullanan bir Türkiye olmak durumundayız. İthal ettiğimiz doğal gazla elektrik üretmek yerine bu kaynakları devreye almamız lazım. Kesintisiz bize temiz enerji verecek, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye almaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK'

Bakan Bayraktar, "Sakarya adını verdiğimiz Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye, bugün 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyor hamdolsun. Önümüzdeki yıl bunu 2 katına çıkaracağız. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkarmak. 16 milyon hane artık Türkiye'de kendi doğal gazımızla ısınacak, evlerinde hanımefendiler yemeklerini bu gazla pişirebilecekler. Bunu yaptığımız zaman da Türkiye dışa bağımlılığını düşürecek, cari açığını azaltacak hem siyasi ve jeopolitik anlamda önemli bir kazanım olacak hem de iktisadi, ekonomik anlamda çok önemli bir kazanım sağlamış olacağız. Bunlar bizim büyük ölçekte yapmayı hedeflediklerimiz. Günün sonunda bütün bunları ne için yapıyoruz? Vatandaşımıza, Sakarya'da yaşayan, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinde, ticarethanelerinde, fabrikalarında kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerjiyi sunabilmek için. Biz zaman zaman bunu teşkilatlarımızla farklı yerlerde anlatıyoruz. Şöyle bir soru var; 'tamam da bakanım, Gabar'da bulduğumuz petrolden bize ne? Akaryakıt ucuzluyor mu?' Muhalefet diyor ki; 'Bunlar gaz buldular ya seçim var ya fiyata zam gelecek.' Elbette ki nihai hedefimiz, bu kazanımları vatandaşımıza yansıtmak. Bu anlamda da Türkiye olarak özellikle pandemi sürecinden başlayarak, bütün vatandaşlarımızı hem elektrikte hem doğal gazda çok önemli enerji desteği veriyoruz. Bugün elektrik faturalarının yüzde 55'i düşük kademede, 240 kilovat saati aylık tüketimde yüzde 55'i hala devlet tarafından karşılanıyor. 1000 TL gelecek faturanın 550 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. Doğal gazdan en son yapılan düzenlemeden sonra bu oran hala yüzde 44-45'lerde. 1000 TL'lik bir doğal gaz faturasının 440 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. 600 milyarı aşan bir destek rakamını 2025 yılında hayata geçirmiş durumdayız" dedi.

Bayraktar, ardından Adapazarı ilçesindeki STK Toplantısı'na (SATSO- OSB Yönetimleri-Ekonomi Tabanlı STK Başkanları- İş Adamları) katıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN-Ahmet Erdem/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar'dan Enerji Açıklamaları - Son Dakika

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