Bakan Bayraktar: Elektrik Dağıtımında Kesintisizlik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar: Elektrik Dağıtımında Kesintisizlik Vurgusu

Bakan Bayraktar: Elektrik Dağıtımında Kesintisizlik Vurgusu

Enerji Bakanı Bayraktar, elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesini ve kesintisizliğini sürdüreceklerini açıkladı.

01.05.2025 12:49
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik dağıtım hizmetlerimizi kaliteli ve kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara'daki Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tesisi gezip işçilerle sohbet eden Bayraktar, ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bayraktar, "Bugün malumunuz 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü Burada bir taraftan bizim elektrikteki emekçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, bir taraftan da Türkiye'nin elektrik arzının en önemli unsurlarından bir tanesi olan iletim şebekesiyle alakalı işletme merkezinde arkadaşlarımızdan gerekli çalışmalarla alakalı bilgilerimizi aldık. Bugün bizim için özel bir gün. Zira enerji ve maden alanında biz 7/24 sahada olan bir ekibiz. Gabar'dan Filyos'a, Karadeniz'in ortasından madenlere kadar bir alanda işçi kardeşlerimiz 7/24 esaslı olarak sahada çalışıyorlar. Dolayısıyla 85 milyon insanımızın, vatandaşlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi onlara kesintisiz bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunmak için büyük bir emek veriyoruz. Burada emeği olan bütün kardeşlerime, madencilerimize, sahadaki işçilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize, hepsine huzurlarınızda bugün vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Elektrik dağıtım hizmetlerimizi kaliteli ve kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz"

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri hakkında konuşan Bayraktar, "Avrupa'da, kıta Avrupa'sında çok önemli bir hadise yaşandı. İspanya ve Portekiz'de çok büyük çaplı elektrik kesintileri oldu. Kısmen Fransa'yı etkileyen bir elektrik kesintisi oldu. O konuyla alakalı da şunu ifade etmek isterim. Türkiye çok büyük bir iletim şebekesine sahip, çok büyük bir elektrik ve kurulu güce sahip bir ülke. 118 bin megavatlık bir kurulu gücümüz var. Yaklaşık 75 bin kilometrenin üzerinde iletim hatlarımız var. 1,5 milyon kilometrenin üzerinde dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla çok büyük bir sistemi yönetiyoruz. Ama hamdolsun hem kurulu güç açısından hem de sistem işletmesi açısından trafolarımızda, iletim hatlarımızda, dağıtım hatlarımızda hiçbir sorunumuz yok. Bizim şebekemizde gayet güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Elektrik dağıtım hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ifade ettiğim gibi kaliteli ve kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Siber saldırı olsun, diğer opsiyonları dışarıda bırakmamak lazım"

İspanya'da yaşanan hadisenin henüz tam olarak sebebinin açıklanmadığını dile getiren Bayraktar, "Bu konunun biraz daha zaman alacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de konuyu takip ediyoruz. Birkaç husustan bahsediliyor esas itibarıyla. Bunlardan bir tanesi sistemde çok fazla yenilenebilir enerji, kesintili

yenilenebilir enerji kaynağının yönetilememesinden kaynaklandığını, yani güneş santrallerinin büyük oranda devreden çıkmasından kaynaklı olabileceği ifade ediliyor. Bunu söylemek için henüz açıkçası erken. Sistem operatörünün incelemesini beklemek lazım diye düşünüyoruz. Bu tarz olaylarda hiçbir opsiyonu dışarıda bırakmamak lazım. Yani siber saldırı olsun, diğer opsiyonları dışarıda bırakmamak lazım. Dolayısıyla bütün bunların değerlendirildiği, bizim de çok yakinen takip ettiğimiz bu anlamda bizim sistemimizle alakalı tekrar tekrar kontrol mekanizmalarını devreye aldığımız bir süreç geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Avrupa'daki iletim şebekesinin bir parçası olduğunu belirten Bayraktar, 40'ın üzerinde iletim operatörünün olduğu bir sistemin parçası olduklarını ifade etti.

" Suriye'ye elektrik ihraç ediyoruz"

Türkiye'nin önemli bir enerji ihracatçısı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden ama aynı zamanda Türkiye önemli bir enerji ihracatçısı. Elektrikte başta Irak olmak üzere elektrik ihracatımız var. Suriye'ye elektrik ihraç ediyoruz. Bunun miktarını arttırmayı hedefliyoruz önümüzdeki süreçte. Bu vesileyle de şunu ifade edeyim. Biz buradan İstanbul'a gideceğiz. Yarın İstanbul'da çok önemli büyük bir zirve tertip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ilkini gerçekleştireceğiz. Uluslararası bir program olacak. ve şu anda yaklaşık 14 ülkenin bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımın olacağı bir programda Türkiye'nin açıkçası enerji diplomasisinde de oynadığı önemli rol ortaya çıkmış olacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar: Elektrik Dağıtımında Kesintisizlik Vurgusu - Son Dakika

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