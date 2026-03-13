Bakan Bayraktar: "Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini gösterdik"
Bakan Bayraktar: "Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini gösterdik"

Bakan Bayraktar: "Gabar\'da Terörsüz Türkiye\'nin küçük bir kesitini gösterdik"
13.03.2026 20:52  Güncelleme: 20:53
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aydın'da katıldığı iftar programında Gabar'da bulunan petrolün terörle mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Günlük 80 bin varil üretim sağlandığını ve bölgedeki istihdamın artırıldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle Gabar'da bulduğumuz petrol, bizim Terörsüz Türkiye süreci için önemli. Dağların altındaki o petrol, terör sebebiyle çıkarılamadı. Ne zaman bölge terörden kurtuldu. O zaman cumhuriyet tarihinin önemli bir adımını attık. Günlük 80 bin varil çıkarıyoruz. O bölgenin çocukları orada istihdam ediliyor. Artık o gençlerin gelecekle ilgili planları var. Adeta Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini gösterdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve iftar programına katılmak için Aydın'a geldi. Aydın Valiliği'nin ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlarla iftarını açan Bakan Bayraktar, daha sonra Milliyetçi Hareket Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.

MHP İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, yaptığı konuşmada iftar programının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak iftara katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür etti. Vatandaşların oruçlarının kabul olması temennisinde bulunan Bakan Bayraktar ise kısa bir konuşma yaparak enerjinin önemine dikkat çekti.

"İhtiyacımız olan birlik olmak"

Dünyadaki tüm sorunları birlik içinde olunduğu sürece kolay bir şekilde atlatılacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Efeler diyarı Aydın'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ramazan bizim için çok özel zaman. Birlik ve beraberliği hatırlatan bizler için çok önemli bir zaman. Bir arada olduğumuzda da çok daha anlamlı hale geliyor. Bunun için Aydın ziyaretimiz kapsamında özellikle sizlerle bir arada olmak istedik. Dünya çok zorlu bir dönüm noktasında özellikle bölgemiz. Hemen komşumuzda devam eden savaş, 7/24 dikkatle takip ettiğimiz süreç. Bu bize, bizim millet olarak kardeşliğe ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor. Güçlü ittifakımız ile bu zor zamanları da devlet olarak üstesinden geleceğiz. Son 5-6 yılda pandemi ile başlayan süreç, dünyadaki ekonomik sıkıntılar, Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri derken buna rağmen biz ülke olarak dimdik ayaktayız. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. İhtiyacımız olan birlik olmak" dedi.

"Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini gösterdik"

Enerjide bağımsız olmanın önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Bu dönemler bize aynı zamanda enerjide bağımsız olmanın, kendi yeten ülke olmanın, önemini gösteriyor. Onun için çalışıyoruz. Ne kadar kendimiz üretirsek, ülkemiz o kadar daha güçlü bir ülke olacak. Hem ekonomik hem de böyle zor zamanlarda kendini yeten ülke anlamında. Özellikle Gabar'da bulduğumuz petrol, bizim Terörsüz Türkiye süreci için önemli. Dağların altındaki o petrol, terör sebebiyle çıkarılamadı. Ne zaman bölge terörden kurtuldu. O zaman cumhuriyet tarihinin önemli bir adımını attık. Günlük 80 bin varil çıkarıyoruz. O bölgenin çocukları orada istihdam ediliyor. Artık o gençlerin gelecekle ilgili planları var. Adeta Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini gösterdik. Birlik içinde oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur" şeklinde konuştu. - AYDIN

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar: 'Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini gösterdik' - Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste! Fenerbahçe kabus yaşıyor
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: "Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin küçük bir kesitini gösterdik" - Son Dakika
