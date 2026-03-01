Bakan Bayraktar: Güçlü Olmalıyız - Son Dakika
Bakan Bayraktar: Güçlü Olmalıyız

Bakan Bayraktar: Güçlü Olmalıyız
01.03.2026 11:33
Enerji Bakanı Bayraktar, İran'daki çatışmaların risklerine karşı Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içerisine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Onun için Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, savunma olarak, siyasi olarak güçlü olmamız lazım" dedi.

Bakan Bayraktar, Ankara'da dün akşam AK Parti Akyurt İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda Bakan Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve çok sayıda partili yer aldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, dünyada büyük çatışmaların yaşandığına dikkat çekerek, "Komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içerisine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Onun için Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Her açıdan güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, savunma olarak, siyasi olarak güçlü olmamız lazım. Güçlü olmanın iki unsuru var; bir; güçlü bir lidere ihtiyacımız var. İki; birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hamdolsun çok güçlü bir liderimiz var" dedi.

'MAVİ VATAN, TÜRK'ÜN DENİZCİLİKTE YAZDIĞI BİR DESTANDIR'

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Eğer biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız olacağız, ekonomide güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman, ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgede ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek. Artık yeni bir aşamaya geldik. Artık yurt dışında arıyoruz; Somali'de arıyoruz, Pakistan'da arıyoruz. 'Mavi Vatan' diyoruz, Mavi Vatan'a birileri 'masal' diyor. Bizim için Mavi Vatan, Türk'ün denizcilikte yazdığı bir destandır" ifadelerini kullandı.

'İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZI DAHA ÇOK DESTEKLEYELİM'

Elektrik ve doğal gaz faturalarında sağlanan devlet desteğini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Şimdi yeni dönemde diyoruz ki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı daha çok destekleyelim. Hatta nakdi destekleyelim. Yani, hesaplarına belli miktar bir parayı kış aylarında yatıralım; bir enerji fonu gibi, enerji desteği gibi. Biz diyoruz ki hali, vakti yerinde olan, buna ihtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım; gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim. Yeni dönemde böyle bir çalışmanın hazırlığı içerisindeyiz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, iftar programının ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı'nı ve Akyurt Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Türkiye, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar: Güçlü Olmalıyız - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Güçlü Olmalıyız - Son Dakika
