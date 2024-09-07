Bakan Bayraktar Osmaniye'de Temaslarda Bulundu

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Bayraktar, kentteki temasları kapsamında, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve beraberindeki heyetle Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Bayraktar daha sonra Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Kazar'ın Sumbas ilçesi Esenli köyündeki ailesine ziyarette bulundu.