Bakan Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için çalışmaya devam ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için çalışmaya devam ediyoruz

Bakan Bayraktar: Türkiye\'yi enerjide bağımsız kılmak için çalışmaya devam ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için çalıştıklarını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve ekonomi alanında daha güçlü olması için atılan adımları anlattı. Ayrıca, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfi ve Diyarbakır'ın petrol üretimi hakkında bilgi verdi.

27.03.2024 15:12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta Türkiye'yi enerjide Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şekilde bağımsız kılmak için çalışmaya, gayret etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeni bir vizyonla, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çok daha büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Enerjide Türkiye'yi ve ekonomiyi daha güçlü kılacak adımları hep birlikte attıklarını kaydeden Bayraktar, bugün Türkiye'de 81 ilde 860 yerleşim yerinde doğal gaz bulunduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı'mız bundan 22 yıl önce çok önemli bir hedef ortaya koydu ve 'Biz her hane halkına, Türkiye'deki bütün illerimize doğal gazı götüreceğiz. Bu kolay, konforlu yakıtla tüm insanımızı, ticarethanelerimizi, sanayimizi buluşturacağız.' dedi. Bizler bu büyük hedefi hamdolsun gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullanan Bayraktar, Diyarbakır ve birçok ilçesinde doğal gaz olduğunu bildirdi.

Diyarbakır'da doğal gaz bulunmayan bir iki ilçe kaldığını, o ilçelere de önümüzdeki dönemde doğal gazı ulaştıracaklarını kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Elbette doğal gazı ilçelerimize, illerimize, hanelerimize götürürken başka bir hedefimiz daha var. Bu doğal gazı kendi doğal gazımız olarak ülkemizde, kendi karalarımızda ve denizde ürettiğimiz doğal gaz olarak sizlere ulaştırmak istiyoruz. Bunun için bir yola çıktık. Bunun için bir hedef koydu Cumhurbaşkanı'mız. Türkiye Akdeniz'de, Karadeniz'de kendi doğal gazını arayacak, bulacak ve bunu vatandaşının evine getirecek. Biz hamdolsun, Karadeniz'de 2020 yılında doğal gaz keşfi yaptık. Sakarya gaz sahasından bugün 1,5 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyoruz. Bunu 15 milyon haneye çıkarana kadar gece gündüz durmadan, duraksamadan çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. İnşallah geçen sene olduğu gibi orada Cumhurbaşkanı'mız, 'Doğal gazı bir ay boyunca ücretsiz vereceğiz. Bir yıl boyunca 25 metreküp gaz yine bedava olacak.' dedi. Biz imkanlarımız arttıkça yeni keşifler oldukça daha fazla doğal gaz ürettikçe bu imkanlardan sizleri mutlaka yararlandıracağız. Bu imkanları sizlerin kullanımına açacağız."

Diyarbakır'a önem verdiklerini belirten Bayraktar, Diyarbakır'ın günde 15 bin varil petrol ürettikleri bir şehir olduğunu, bu rakamları arttıracak çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Bakan Bayraktar, "Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta Türkiye'yi enerjide Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şekilde bağımsız kılmak için çalışmaya, gayret etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de hep birlikte kendine yetebilen, gelişim odaklı, değer üreten bir Diyarbakır kuracaklarını belirterek, kente yönelik projelerini anlattı.

Mimarisiyle özgün, estetik, akıllı ve dijital, çevreye duyarlı, havası suyu ve toprağı temiz bir Diyarbakır kuracaklarını dile getiren Bilden, tek bir metrekare tarım toprağını asla imara açmayacaklarını kaydetti.

Kente ve tüm değerlere sahip çıkacaklarını anlatan Bilden, şöyle konuştu:

"Diyarbakır peygamberler, evliyalar, sahabeler şehri. Siz daha rahat bir şehirde, dirençli bir şehirde yaşayasınız diye, siz daha huzurlu bir şehirde yaşayasınız diye proje üretiyoruz. Birilerinin tek bir projesi yok. Ben bir aydır her çıktığım programda bu kesime çağrıda bulunuyorum. Lütfen projelerinizi açıklayın. Tek bir proje açıklayamıyorlar. Arazide de hiç kimseyi görmüyoruz."

Kaynak: AA

Mehmet Halis Bilden, Alparslan Bayraktar, Diyarbakır, Karadeniz, Türkiye, Yerel Haberler, Enerji, Politika, Son Dakika

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