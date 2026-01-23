Bakan Bayraktar: "Türkiye\'yi nükleer enerji liginde üst lige çıkaracağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk elektrik üretiminin 2026'da başlayacağını belirterek, "Akkuyu'nun yanına Sinop ve Trakya'yı da koyarak Türkiye'yi nükleer enerji liginde üst lige çıkaracağız" dedi.

AK Parti Manisa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP'nin ülke genelinde 19 bin yeni üye yaptığı dönemde AK Parti Manisa'da 21 bin yeni üye yaptığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Bugüne kadar çözülemez denilen sorunları yapılamaz denilen işleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Turgut, içinde bulunulan zor durumdan da yine Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkaracağını belirtti.

"Akkuyu'nun yanına Sinop'u ve Trakya'yı da koyacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kendi doğalgazını ve petrolünü çıkarmaya başladığını ve bunun artarak devam edeceğini belirterek, "Gabar'la, Karadeniz'le inşallah bundan sonra yeni yapacağımız keşiflerle, üretim artışlarıyla beraber biz bu yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Bir başka tarihi proje biraz videoda gördünüz. Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali. Şimdi bakıyorsunuz yine bu doğalgaz petrol aramalarımıza benzer yine ben pazartesi Akkuyu'daydım. Orada açıklama yaptım. Biz yaptık açıklamayı. Ruslar yaptı. 1. ünite yüzde 99 olarak inşaatı tamamlanmış durumda. Ana muhalefet o kadar her şeyden kopun ki yüzde 99'u bitmiş bir proje için ne diyorlardı? Durdurun projeyi. Şimdi bir yüzde 99'u bitmiş bir projeden bahsediyor. Hep böyle dedikleri için 1950'lerde rahmetli Menderes döneminde başlayan Türkiye'nin nükleer yolculuğunda bir tane nükleer santrali yoktu maalesef. Ama şimdi inşallah bunun 70. yılında yani bu sene 2026'da biz, Türkiye'de ilk kez nükleer santralden, nükleer elektrik üreteceğiz Akkuyu'da. Dünyada 400 tane santral var, çalışan. Burnumuzun dibinde Ermenistan'da santral var. Bu taraftan çıkın. Bulgaristan'da var, Romanya'da var, Macaristan'da var. Fransa'nın elektriğinin yüzde 75'i nükleerden geliyor. Türkiye'ye gelince 'efendim Türkiye nükleer yapmasın.' Bugün dünyada inşası devam eden 60 tane reaktör var. Türkiye'ye gelince Türkiye yapmasın. Biz nükleer santrali yapacağız. İnşallah Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'yı koyacağız ve Türkiye'yi Nükleer Enerji Ligi'ne o üst lige inşallah hep birlikte çıkaracağız" dedi.

"Bu milli bir politika"

Bakan Bayraktar konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye, doğal gazını üreten, doğal gazı arayan, bulan ve bunu sadece Türkiye'de değil, yakında inşallah Somali'de sondaja başlıyoruz. Pakistan'da, yarın Kazakistan'da, Irak'ta, inşallah Suriye'de Türkiye petrol ve doğal gazı arayan, üreten, bulan bir ülke olma yolunda hızlı bir adımlarla gidiyor. Dolayısıyla bu noktada kararlılığımız çok net çok kesin. Biz inanıyoruz ki bakın bu bir milli politika. Farklı ifade ediyorum. Bu herkesin 86 milyonun. Ben inanıyorum ki bizim insanımızın, milletimizin bizde duası var ve bunlarla biz başarılı oluyoruz. Onun için o bizi eleştirenleri veya bu konudan hiç anlamayanları kenara bırakarak söylüyorum. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İnşallah sizlerin desteği ve duasıyla da bunlardan çok iyi neticeler alacağız. Bunları yapabilirsek işte o zaman ekonomimiz çok daha güçlü olacak. Bunları yapacağız. Diyorlar ki efendim bunları buldun da bakalım bizim elektrik faturası, doğal gaz faturası ne olacak? Niye akaryakıt fiyatları artıyor o zaman? Bunları yaptığımız için bunları arttırmamız gerektiği için biz işte vatandaşımıza enerji desteği verebiliyoruz. Telefonlarınıza mesaj geliyor mu? Fatura bu kadar ama şu kadarını devlet hazine karşılıyor. Bu pandemiyle beraber yoğun bir şekilde yaptığımız bir işti. Geçtiğimiz nisan ayında bunu yazdık. Rahatsız oldular bundan. Niye rahatsız oluyorsun? Vatandaşımızı, insanımızı niye bilgilendirmemizden rahatsızsın? Evet, doğal gazın yüzde 45'ini hazine karşılıyor. Elektriğin yüzde 50'sini hazinemiz karşılıyor. Niye rahatsız oluyorsun bundan? Vatandaşımız bunu bilsin. Son 3 yılda yaklaşık 1.6 trilyon lira bu konuda bizim desteğimiz oldu. 2023-2024-2025'ten bahsediyorum. Şimdi Gabar'da petrol üretip onun gelirleri, Karadeniz'deki gazımızın gelirleri, madenlerden gelirlerimiz olmasa, hazinemiz güçlü olmasa bunu verme şansımız olur mu? Dolayısıyla biz bu desteklere devam edeceğiz. İnşallah bizleri, şu anda yaşanan ekonomik sıkıntılar, işte özellikle dar gelirli, sabit gelirli, emekli vatandaşlarımızın sıkıntılarının hepsinin farkındayız. İnşallah bunlara da yine çözüm bulacak olan bizleriz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, biz böyle dolu dolu bir Manisa günü geçiriyoruz. Bu arada Soma'dan gelen işçi kardeşlerimiz, madenci kardeşlerimiz de burada. Onlara da selam ediyorum. Selamımın her daim yanında olduğunu bilmenizi istiyorum. İnşallah Soma santrali bacası tütmeye devam edecek, çalışmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'nin enerjisine 40 yıl olduğu gibi bundan sonra da enerji katmaya, güç katmaya Soma devam edecek. Ben bu bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum."

Bakan Bayraktar'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakan yardımcıları, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İl Başkanı Süleyman Turgut, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı. - MANİSA