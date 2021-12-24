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Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu - Son Dakika

Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu

24.12.2021 15:28

Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu"ZONGULDAK Zonguldak ziyareti kapsamında MHP'yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Maalesef bugün itibariyle Türkiye'nin içerisinde olduğu ve içinden geçmekte olduğu durumu görebilen müşahede edebilen iki parti var.

Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu"

ZONGULDAK Zonguldak ziyareti kapsamında MHP'yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Maalesef bugün itibariyle Türkiye'nin içerisinde olduğu ve içinden geçmekte olduğu durumu görebilen müşahede edebilen iki parti var. Eğer diğerleri de görebilecek olsaydı hepsi Cumhur ittifakının içerisinde yer alırdı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak ziyareti kapsamında MHP İl teşkilatını da ziyaret etti. MHP İl Başkanı Varol Demirköse ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, Cumhur İttifakının önemine dikkat çekti.

2016 yılındaki başarısız darbe girişimi sonrası Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP'nin devletin yanındaki duruşunu gösterdiğini anlatan Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın dışındaki partileri eleştirdi.

Pakdemirli, "Teşkilatlarımızı ziyaret ederken ben MHP teşkilatlarını hiçbir zaman ayırmadım. Biz bugün iktidardaysak Cumhur İttifakı olarak iktidardayız. Cumhur ittifakının çok kıymetli, çok anlamlı doğru bir desteği var. Bu millet için bu bayrak için bu vatan için bu devlet için. Hakikaten özellikle de 2016'daki darbe girişiminden sonra başta Devlet Bahçeli olmak üzere bu konudaki devletin yanındaki duruşunu göstermiştir. Biz bu konuda kendilerine müteşekkiriz. Cumhur ittifakının ben aslında bu iki partiyle sınırlı olması gerekmediğine inanıyorum. Bu dört unsurun etrafında buluşan bu bayrağın etrafında buluşan herkesin bu ittifakın içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ancak maalesef bugün itibariyle Türkiye'nin içerisinde olduğu ve içinden geçmekte olduğu durumu görebilen müşahede edebilen iki parti var. Eğer diğerleri de görebilecek olsaydı hepsi Cumhur ittifakının içerisinde yer alırdı diye düşünüyorum" diye konuştu.

" Recep Tayyip Erdoğan'ın tökezlemesini umut ediyorlar"

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ittifakın tökezlemesini, Recep Tayyip Erdoğan'ın tökezlemesini umut ettiğini; medet umduğunu söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten coğrafyamız zor bir coğrafya. Elbette bize karşı olan ataklar, sıkıntılar bu işin bekasının gereği bin yılı geçkin zamanda bu topraklarda hüküm süren Türk Milleti için bir ders niteliğindedir. Hepimiz nelerle karşılaşıyor olduğumuzu biliyoruz. Bu bazen askeri bir savaş olabiliyor. Bazen yargı darbesi, darbe girişimi, ekonomik saldırı olabiliyor. Bazen de başka şekilde tecelli edebiliyor. Bizim burada bir ve beraber olmamız lazım. Birlikten kuvvet doğduğuna inanıyoruz. Ülkemizin 21. Yüzyılda Türk Milletinin, dünyanın ve bölgenin refahından ve zenginliğinden daha fazla pay alacağına inanıyorum. Tek yapmamız gereken bir olmamız beraber olmamız. Bugün maalesef Cumhur İttifakının dışındaki partiler Cumhur İttifakı'nın tökezlemesinden, Recep Tayyip Erdoğan'ın tökezlemesinden umut ediyorlar. Medet umuyorlar. Nitekim Cumhurbaşkanımız da baştan beri sabırla bu eleştirileri karşılıyor. Sabırla da anlatmaya çalışıyordu. Bu işte nasıl netice alınacağına dair de çok önemli bir yol haritası vardı. O yol haritasını da göstermiş oldu. Bugün itibariyle Türkiye döviz, enflasyon ve kur hareketleri üçgeninden çıkmış, kurtulmuş bulunmaktadır. İnşallah tabii ki yine müteyakkız durumunda olmak durumundayız. Başta hükumetçe, Cumhur ittifakınca bununla ilgili gerekli çalışmaları yapmak durumundayız. Vatandaşın refahını artırmak durumundayız."

"Çiftçimiz 2021'e oranla daha çok kazanıyor olacak"

Yaşanan pandemiyle beraber dalgalanmalar yaşandığını aktaran Bakan Bekir Pakdemirli, sözlerine şöyle tamamladı:

"İnşallah 2022'de 2021'e oranla daha çok para kazanıyor olacak. Burada artan maliyetlerle tabii ki tüketicilerimizin hem gelir artışıyla korunması hem de piyasaların istikrara kavuşmasıyla beraber bir miktar da fiyatlarda rahatlama yaşamamız lazım. Pandemiyle beraber bu mesele yani tüm gelişmekte olan ülkelerde dövizle ilgili dalgalanmalar var. Gıda fiyatlarıyla ilgili çok büyük dalgalanmalar var. Gelişmiş ülkelerde senelerdir yüzde 1'in altında olan enflasyonlar Amerika gibi ülkelerde yüzde 7'lere çıkmış durumda. Bunun şu veya bu şekilde artık yarınlara yönelik pandemiyle ilgili risklerin de ortadan kalkmasıyla beraber daha ileriye doğru gidiş olacağını düşünüyorum. Kuraklıkla ilgili geçen yıl hakikaten ciddi anlamda 7-8 milyon ton toplam bitkisel üretimden kaybımız oldu. 126 milyon tondan 118 milyon tona düştük gibi gözüküyor. Rakamlar kesin olmamakla beraber. Ama bu sene Allah'a şükürler olsun. Yağışlar iyi gidiyor. Biz yağmur yağdıkça, kar yağdıkça seviniyoruz. Bunlar üretimin artması demektir. Çiftçimizin de gayretleriyle inşallah iyi bir noktaya doğru gidilecek."

Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu
Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu
Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu

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Milliyetçi Hareket Partisi, Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı, Zonguldak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Bekir Pakdemirli'den Cumhur İttifakı yorumu - Son Dakika


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