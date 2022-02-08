Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır (2) - Son Dakika

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bakanlıkta düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve atanacak özel temsilcilere ilişkin, "Olası ziyaretin hazırlıklarını yapmak üzere özel temsilciler karşılıklı ziyaretler yapacaklar. İlişkileri bundan sonraki süreçte sürdürmek için değil de ziyaretlerin hazırlığını yapmak için çünkü yıllar sonra yapılacak bir ziyaretten bahsediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretin resmi mi yoksa çalışma ziyareti mi olacağıyla ilgili ise " Antalya Diplomasi Forumu kapsamında olmayacak. Resmi mi, çalışma mı; tam bir şey söyleyemeyeceğim. Çalışma da olabilir illa resmi ziyaret olması şart değil. Prensip olarak ziyaret konusunda mutabıkız. Resmi açıklaması, netleşince yapılır. Karşılıklı özel temsilciler gidince bunların detayları konuşulur" diye konuştu.'NORMALLEŞME BAZI ÜLKELERİN YAPTIĞI GİBİ FİLİSTİN PAHASINA OLMAZ'Bakan Çavuşoğlu, büyükelçi atanmadan ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soru üzerine de "Büyükelçilikler zaten açık, maslahatgüzarlar düzeyinde. İlla ziyaret için büyükelçi atanması şart değil. Ziyaret neden yapılır; ilişkileri belli noktaya getirmek için yapılır. İsrail ile ilişkilerimizde atılacak bir adım, normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz nettir, en net olan ülkeyiz. Bu ilişkilerin daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü daha da arttırır. İki taraf ile de temas halinde ülke olarak ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden biz hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Tarih önerisinde henüz bulunmadık" dedi. AGİT TOPLANTILARININ TARİHİ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in ziyareti konusunda henüz tarih önerisinde bulunulmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna gerilimi nedeniyle yeniden başlayacak Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantılarının tarihinin belli olmadığını da belirterek, "Biz taraf değiliz sadece ev sahipliği yapacağız. Yer gelip baktılar, nerelerde kalınır, bizden beklentilerini söylediler. Biz de o beklentiler için olumlu cevaplar verdik. Gerek lojistik bakımdan gerek ise gelecek gidecek insanların bir problemle karşılaşmaması bakımından. Bunlardan bazıları Donbass bölgesindeki 'ayrılıkçı' dediğimiz gruplar. Sonuçta biz ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendileri ne zaman gelmek isterlerse biz hazırız" diye konuştu. ANTALYA DİPLOMASİ FORUMUBakan Çavuşoğlu, Ermenistan 'ın Antalya Diplomasi durumuna hangi seviyede katılacağına ilişkin, "Biz özel temsilci ve dışişleri bakanına davetiye gönderdik. Liderlere Cumhurbaşkanı'mız gönderiyor. Bakan düzeyindeki katılımcı sayısı 60'a yaklaştı. İsrail'den dışişleri, enerji bakanını davet ettik, henüz teyit yok daha bir aydan fazla süre var" dedi. AFGANİSTAN ZİYARETİ

Afganistan ziyareti tarihinin, Taliban ile ortak şirket arasındaki varılacak nihai anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Belki o anlaşmaların bakanlar nezdinde imzalanması gerekir. Bu marjda bize katılmak isteyen arkadaşları da davet etmeyi düşünüyoruz. Prensip anlaşmaları var fakat hangi havaalanları? 4 tane havalimanı olacak. Detayları var onlar görüşülüyor. Mutabakat sağlanırsa anlaşmanın imzalanması için gideriz" diye konuştu.