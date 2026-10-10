Çiftçi: Huzurun karşılığı vatandaşın hissettiği güvendir - Son Dakika
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Çiftçi: Huzurun karşılığı vatandaşın hissettiği güvendir

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Çiftçi: Huzurun karşılığı vatandaşın hissettiği güvendir
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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bütün gayretimiz; insanımızın evinde, işinde, tarlasında ve bahçesinde huzur içinde yaşaması içindir.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bütün gayretimiz; insanımızın evinde, işinde, tarlasında ve bahçesinde huzur içinde yaşaması içindir. Çiftçimiz ürününü güvenle yetiştirsin, esnafımız dükkanını gönül rahatlığıyla açsın, evlatlarımız emniyet içinde büyüsün diye çalışıyoruz. Bizim için huzurun karşılığı, vatandaşımızın günlük hayatında hissettiği güvendir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen 35'inci Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak üzere kente geldi. Bakan Çiftçi, daha önce 4 yıl kaymakam olarak görev yaptığı ilçede çiçeklerle karşılandı. Programa, Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kaman Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Emre Demirci ile vatandaşlar katıldı.

Kaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İçişleri Bakanı Çiftçi, "Hasadın bereketini, emeğin sevincini paylaşmak üzere şirin ilçemiz yeşil Kaman'da sizlerle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 35'inci Ceviz, Kültür ve Sanat Festivalimizin Kaman'ımıza, Kırşehir'imize ve bütün üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kırşehir'in Ahilik kültürüyle yoğrulmuş bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, Kaman cevizinin yıllar süren emek ve sabrın ürünü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir ceviz fidanını toprakla buluşturmak, yıllar sürecek bir emeğe ve sabra niyet etmektir. O fidan, mevsimler boyunca gösterilen özenle büyür; çiftçimizin alın teriyle meyve verir. Hasat vakti geldiğinde toplanan her cevizde bu emeğin karşılığı, bir ailenin geçimi ve gelecek umudu vardır. Kaman cevizi de kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübeyle yetiştirilmiş; üreticilerimizin gayretiyle ilçemizin adını taşıyan kıymetli bir değer haline gelmiştir. Coğrafi işaretle tescillenen bu ürünümüzün ardında, toprağını tanıyan, işini özenle yapan ve memleketine gönülden bağlı insanlarımızın emeği ve alın teri vardır. Bu emeğe sahip çıkmak, Kaman cevizinin kalitesini ve itibarını koruyarak gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur"

'KAMAN'DA 4 YIL KAYMAKAMILIK YAPTIM'

Kaman'da daha önce 4 yıl kaymakam olarak görev yaptığını hatırlatan Mustafa Çiftçi, "Festivalimiz, üreticimizin ürününü tanıtmasına, esnafımızın işinin canlanmasına, ilçemizin daha geniş çevrelerce tanınmasına vesile oluyor. Aynı zamanda gurbetteki hemşehrilerimizi memleketleriyle buluşturuyor, eski dostlukları tazeliyor, komşuluk bağlarını kuvvetlendiriyor. Kaman'da 4 yıl kaymakam olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak ben de bu buluşmanın sevincini yürekten hissediyorum. Hizmet ettiğimiz yılları özlemle hatırlamak, sizlerle yeniden bir arada olmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesidir" diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZ ÜRÜNÜNÜ GÜVENLE YETİŞTİRSİN DİYE ÇALIŞIYORUZ'

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bütün gayretimiz; insanımızın evinde, işinde, tarlasında ve bahçesinde huzur içinde yaşaması içindir. Çiftçimiz ürününü güvenle yetiştirsin, esnafımız dükkanını gönül rahatlığıyla açsın, evlatlarımız emniyet içinde büyüsün diye çalışıyoruz. Bizim için huzurun karşılığı, vatandaşımızın günlük hayatında hissettiği güvendir. Alın terinin karşılığını alabilmesi, ailesiyle güven içinde yaşayabilmesi, yarınına umutla bakabilmesidir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin her köşesinde bu huzuru güçlendirmek için kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehirlerimizin ve ilçelerimizin kendi değerleriyle gelişmesini, insanımızın doğduğu topraklarda geleceğini kurabilmesini önemsiyoruz. Kaman'ın çalışkan insanlarının, üretme azminin ve dayanışma ruhunun bu yürüyüşe kıymetli katkılar sunacağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından festival alanındaki stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: DHA
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