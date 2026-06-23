Bakan Çiftçi: Gazze'deki trajedi çağın en büyük insani krizi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El-Rih ile bir araya geldi. Filistin topraklarında yaşananların çağın en büyük insani trajedilerinden biri olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılmasıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El-Rih ile Bakanlıkta heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, Gazze'de yaşanan süreç, Filistin'e yönelik destekler ve iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği başlıkları değerlendirildi. Bakan Çiftçi, bölgede yaşanan gelişmelerin güvenlikten diplomasiye, insani meselelerden bölgesel istikrara kadar pek çok alanı doğrudan etkilediğini belirterek, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananların çağın en büyük insani trajedilerinden biri olarak hafızalara kazındığını söyledi. Kadınların, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığını, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Gazze'de ve işgal altında Filistin topraklarında yaşananlar, çağımızın en büyük insani trajedilerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınların, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiği bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara olmaya devam etmektedir" dedi.

"Bölgemizin huzuru, halklarımızın güvenliği ve gelecek nesillerin emniyeti için daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğu da açıktır"

Bölgede meydana gelen diğer gelişmelerin Filistin halkının maruz kaldığı zulmü ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarını gölgede bırakmaması gerektiğini belirten Bakan Çiftçi, "Nitekim son dönemde İsrail'in saldırgan ve işgalci politikalarının Lübnan'a ve İran'a kadar uzanması meselenin bölgesel barış ve güvenlik bakımından ne denli ciddi sonuçlar doğurduğunu da açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelerin İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın, istişarenin ve ortak hareket kabiliyetinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Bölgemizin huzuru, halklarımızın güvenliği ve gelecek nesillerin emniyeti için daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğu da açıktır" diye konuştu.

"İki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için gayretler sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin akan kanın durdurulması, insani felaketin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, "Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasına dayanan iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için gayretlerini de kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

"Gazze'de 72 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılar insanlık vicdanında derin yaralar açtı"

2023 yılından bu yana Gazze'de yaşanan sürece değinen Bakan Çiftçi, "2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlar insanlık vicdanında derin yaralar açmıştır. 72 bin aşkın Gazze'li kardeşimizin şehadetine yol açan saldırılar, soykırımcı İsrail yönetiminin insani ve ahlaki değerleri ne ölçüde hiçe saydığını bütün dünyanın gözleri önüne sermiştir. Nitekim ateşkesi rağmen gerçekleştirilen 2 bin 400'ü aşkın ihlal, İsrail'in barış ve güvenliğe yönelik samimi bir ortaya koymadığının açık bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerinin yanında yer almış ve adaletin insan onurunun ve hukukun savunulması için güçlü bir irade ortaya koymuştur"

Türkiye'nin ilk günden itibaren Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Böylesine ağır bir tablo karşısında Türkiye ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerinin yanında yer almış ve adaletin insan onurunun ve hukukun savunulması için güçlü bir irade ortaya koymuştur. Bilmenizi isterim ki devletimiz ve milletimiz Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaşmaktadır." dedi. Türkiye'nin Filistin meselesine yüksek hassasiyetle yaklaştığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlar temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da bu desteğimiz aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye ulaştırılan insani yardım malzemeleri yaklaşık 110 bin tona ulaştı"

Gazze'ye yönelik insani yardımlara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin yardımlarının devam ettiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bu kapsamda 14 uçak ve 21 gemi ile Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştırdığımız insani yardım malzemelerinin Gazze'ye sevki devam etmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin edilen yardımlar ve Birleşmiş Milletler iş birliğiyle ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplamı yaklaşık 110 bin tona ulaşmıştır. Bu çalışmalar Türk Kızılayı ve AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir. Göç İdaresi Başkanlığımız ile Filistin Büyükelçiliği arasında kurulan ortak mekanizma sayesinde çeşitli sebeplerle resmi işlemlerini tamamlayamamış Filistinlilerin de tespit edilerek gerekli işlemlerin süratle sonuçlandırılması sağlanmaktadır" diye konuştu.

"Batı Şeria'da 350'den fazla yasa dışı yerleşim bulunuyor"

İsrail'in hukuksuz uygulamalarının uluslararası toplumun bazı kesimleri tarafından yeterli karşılığı görmemesinin üzüntü verici olduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu durumun Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasp edilmesine yönelik girişimleri cesaretlendirdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, "Bugün Batı Şeria'da 350'den fazla yasa dışı yerleşimin varlığı karşı karşıya bulunduğumuz tehdidin boyutlarını da açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasıdır"

Türkiye'nin Filistin konusundaki yaklaşımının net olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açık ve nettir. Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır" dedi.

"Filistin ile güvenlik iş birliği geliştiriliyor"

İçişleri Bakanlığı görev alanındaki konularda Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, terörle mücadeleden organize suç örgütleriyle mücadeleye, göç yönetiminden afet yönetimine kadar geniş bir alanda faaliyet yürütüldüğünü ifade etti. Filistin ile güvenlik iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Bakan Çiftçi, Filistin makamlarının ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda çeşitli eğitim faaliyetlerinin düzenlendiğini söyledi.

"Filistin polis teşkilatı personeline yönelik 108 eğitim düzenlendi"

Filistin Polis Teşkilatı personeline yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Bugüne kadar kolluk kuvvetlerimiz tarafından Filistin Polis Teşkilatı personeline yönelik olarak 108 eğitim düzenlenmiş olup 2 bine yakın kardeşimizle tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir." dedi.

Polis Akademisi Başkanlığından 143 Filistinli öğrencinin mezun olduğunu, 19 öğrencinin eğitimine devam ettiğini belirten Bakan Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ise 4 Filistinli öğrencinin eğitimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Bakan Çiftçi, önümüzdeki dönemlerde de eğitim faaliyetlerinin artarak devam etmesini temenni etti.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne ve destek veren herkese teşekkür ederiz"

Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El Rih ise, Türkiye'nin tutumundan ve süreç içerisindeki sabit duruşundan ötürü tebriklerini ileterek, "Sözleriniz yüreğimize sular serpti. Filistin davasının her aşamasında bunu görmekteyiz, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Dik durmaya devam edeceğiz. Amacımız barıştır. Bölgemizde adil ve karşılıklı barış istemekteyiz. Bu güzel, büyük Türkiye'nin liderliğine saygılarımızı iletiyoruz. Bir yıldır büyük ambargo ile karşı karsıyayız. Gönüllülerden destek almaktayız." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El Rih tarafından Bakan Çiftçi'ye Mescid-i Aksa'nın sedeften yapılmış el işçiliği bir çalışması hediye edildi. - ANKARA