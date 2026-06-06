Bakan Ersoy'dan AK Parti'ye katılan belediyelere ziyaret - Son Dakika
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Bakan Ersoy'dan AK Parti'ye katılan belediyelere ziyaret

Bakan Ersoy\'dan AK Parti\'ye katılan belediyelere ziyaret
06.06.2026 17:33
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya programında AK Parti'ye katılan Aksu ve Serik belediyelerini ziyaret etti. Serik'te bir nikah töreninde şahitlik yaparak çifti tebrik etti. Görüşmelerde çevre, altyapı ve kültürel yatırımlar ele alındı; Acısu Deresi ıslahı, atık su tesisleri ve otoyol projesi değerlendirildi. Ersoy, hizmet odaklı siyaset ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemini vurguladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'ye katılan Antalya'nın Aksu ve Serik ilçe belediyelerini ziyaret etti. Ersoy, Serik Belediyesi'nde gerçekleştirilen nikah törenine katılarak, Atiye Güngör-Salim Derman çiftinin nikah şahidi oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya programı kapsamında AK Parti'ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi. Ziyaretlerde AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ile Mustafa Köse de yer aldı. Ersoy, Serik Belediyesi ziyareti kapsamında, gerçekleştirilen nikah törenine katıldı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un kıydığı nikahta Atiye Güngör ile Salim Derman çifti, hayatlarını birleştirdi. Bakan Ersoy, nikah töreninde çiftin şahidi oldu. Ersoy, çifti tebrik ederek sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. Nikahın ardından çift ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Ersoy, evlilik cüzdanının takdim edildiği tören sonrası çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇEVRE VE ALTYAPI YATIRIMLARI ELE ALINDI

Görüşmelerde; belediye başkanları, ilçelerde yürütülen çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verirken devam eden projeler ile planlanan yatırımlar da kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Ersoy, AK Parti'nin hizmet odaklı siyaset anlayışıyla Türkiye'nin her köşesinde eser üretmeye devam ettiğini belirterek, yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iş birliğinin vatandaşlara daha hızlı hizmet olarak yansıyacağını ifade etti. Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerimizi daha güçlü hale getirmek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hizmetleri daha hızlı hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde hareket ederek ilçelerimize daha fazla eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

ACISU DERESİ VE ATIK SU PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Serik ziyaretinde ilçenin çevre ve altyapı ihtiyaçları gündeme geldi. Görüşmelerde Acısu Deresi'nde yürütülmesi planlanan dere ıslahı ve çevre düzenleme çalışmaları değerlendirilirken, bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına yönelik adımlar ele alındı. Dere üzerindeki köprülerin de ilgili mevzuat ve imar planları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca artan turizm kapasitesine paralel olarak sürdürülen atık su altyapı yatırımları değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin bölgenin altyapı ihtiyacına önemli katkı sağladığı belirtilirken, turizm hareketliliği ve nüfus artışı nedeniyle kapasitenin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Bu kapsamda, bakanlık ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda tesis alanına yeni üniteler kazandırılması, ilave atık su hatları ve terfi merkezlerinin yapımı için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

'BÖLGESEL KALKINMAYI SAĞLIYORUZ'

Bakan Ersoy, turizm merkezlerinin başarısının yalnızca konaklama kapasitesiyle değil, güçlü altyapı, temiz çevre ve planlı şehirleşmeyle mümkün olduğunu belirterek bölgenin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Ersoy, Serik'in yalnızca Antalya'nın değil, Türkiye'nin de en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek kültürel mirasın korunması ve turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik yatırımların süreceğini kaydetti. Ersoy, "Aspendos ve Sillyon'da yürüttüğümüz çalışmalarla yalnızca tarihi mirasımızı korumuyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizme katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz kültürel değerleri gelecek nesillere aktarırken ilçemizin ekonomik gücünü de artırmaktır" dedi.

KÜLTÜREL VE SOSYAL YATIRIMLAR ELE ALINDI

Aksu ziyaretinde ise ilçenin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek projeler masaya yatırıldı. Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan kültür merkezi ve düğün salonu projesine ilişkin son durum değerlendirilirken, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak yatırımlar üzerinde duruldu. Perge Antik Kenti'nde sürdürülen kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının da görüşüldüğü toplantıda, bölgenin kültür turizmi potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi. Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya'mızın her ilçesinde kültürel altyapıyı güçlendirecek projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Aksu'nun sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri daha görünür hale getirerek ilçemize yeni kazanımlar sağlayacağız" açıklamasında bulundu. Her iki ziyarette de Antalya'nın doğu aksındaki ulaşım yatırımları gündeme geldi. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin bölgenin ekonomik ve turistik gelişimine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Bakan Ersoy, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin turizm sektörünün rekabet gücünü artıracağını belirterek Antalya'nın dünya turizmindeki konumunu daha da ileri taşıyacak yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy'dan AK Parti'ye katılan belediyelere ziyaret - Son Dakika

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