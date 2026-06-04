Bakan Ersoy: Kapadokya’da ziyaretçi süresini uzatmayı hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Ersoy: Kapadokya’da ziyaretçi süresini uzatmayı hedefliyoruz

Bakan Ersoy: Kapadokya’da ziyaretçi süresini uzatmayı hedefliyoruz
04.06.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafapaşa’da sivil toplum temsilcileriyle buluştu; bölgede ziyaretçi kalış süresini artırmayı ve gece müzeciliği gibi yeni projelerle turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun ardından Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Mustafapaşa, taş konaklarıyla, tarihi sokaklarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, insan hikayeleriyle ve hoşgörü kültürüyle Kapadokya'nın yaşayan hafızası adeta. Burası geçmiş ile geleceğin buluştuğu, kültürün hayatın içinde yaşamaya devam ettiği müstesna bir mekan. Dünyamız, tarihinin en derin değişim süreçlerinden geçmekte. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler baş döndürmekte. Bu zorlu döneme karşılık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz bir istikrar adası haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız, bölgesel krizlerin yaşandığı dönemde bile tüm taraflarla konuşan ender liderlerden biri olmuştur. Bu krizlerin ve belirsizliklerin yaşandığı coğrafyada turizm yapmak çok stratejik bir hal aldı. Bizler de bu stratejik alanda her gün yeni proaktif politikalar geliştirerek ilerliyoruz. Eskiden yılın başında bir eylem planı belirleyip ona göre hazırlıklar yapılırdı. Ama artık durum değişti. Biz şimdi günlük, hatta saatlik gelişmelere göre adımlarımızı atıyoruz" dedi.

'BİZİM HEDEFİMİZ ZİYARETÇİNİN BÖLGEDE DAHA UZUN KALMASI'

2025 yılı sonunda bölgedeki müze ve ören yerlerinin 4,5 milyondan fazla ziyaretçi aldığını aktaran Bakan Ersoy, "Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı şehirleri ülkemizin en çok ziyaret edilen yeraltı şehirlerinden yerlerini aldı. Konaklama kapasitemiz her geçen gün büyümekte. Ancak bizim hedefimiz yalnızca ziyaretçi sayısını arttırmak değil. Bizim hedefimiz, ziyaretçinin bölgede daha uzun kalması, daha fazla deneyim yaşamasını, daha fazla harcama yapmasını ve Kapadokya'yı unutulmaz bir kültür destinasyonu olarak hafızasına kazınmasını sağlamak. Biz istiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya'da 4 gün, 5 gün, hatta 1 hafta kalsın. Mustafapaşa'da da bir konağın avlusunda kahvesini içsin. Bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin, yerel mutfağı deneyimlesin, vadilerde yürüsün, gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzlerini keşfetsin. Böylelikle hem turizmcilerimiz sizler, hem de yerel esnafımız kazanmış olsun" diye konuştu.

'PAZAR GÜNÜ HALKIMIZ SANDIK BAŞINA GİDECEK'

Mustafapaşa beldesinin bu hafta sonu önemli bir heyecana sahne olacağını söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Pazar günü halkımız belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerin ortaya koyacağı vizyon ve projelerde Kapadokya'nın geleceği açısından çok büyük önem taşımakta. Mustafa Özer kardeşimiz, Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin önderliğinde kurulan Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. Mustafa kardeşimizle halkımıza hizmet için yapacağımız çok iş var. Zaten kendisi iki dönem burada belediye başkanlığı yaptığı, bölgeyi çok iyi biliyor. Sorunlarını, ihtiyaçlarını da biliyor. Baştan itibaren de aynı fikirdeyiz. Koruma, dengeli koruma noktalarında. ve Mustafapaşa bizim açımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından Kapadokya'nın yeni gelişim noktası olarak kabul ediliyor. O yüzden diğer yönetimle uyumlu ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İnşallah hep beraber sizlerle de beraber çok yoğun, hızlı çalışmalar yapacağız Mustafapaşa'da."

692 AYDINLATMA ARMATÜRÜ KULLANILACAK

Öte yandan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi için hazırlanan projelerle Kapadokya'nın karakteristik kaya oluşumları gece saatlerinde de estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla görünür hale getirilecek. Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bölgenin önemli kültür ve doğa alanlarında ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Projeler kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi'nde 214, Paşabağları Ören Yeri'nde 238, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 135 ve Erdemli Vadisi'nde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanılacak. Göreme Açık Hava Müzesinin aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla bugün başlayan çalışmalar haziran ayı içerisinde diğer alanlardaki uygulamalarla tamamlanacak.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Mustafa Özer, Mustafapaşa, Kapadokya, Politika, Turizm, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Kapadokya’da ziyaretçi süresini uzatmayı hedefliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı
Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede
Göztepe’ye gol hattında yeni tank İmzalar atıldı Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı
Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul’da başladı Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi

19:42
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
19:09
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 19:44:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Kapadokya’da ziyaretçi süresini uzatmayı hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.