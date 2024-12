Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi (2)

Politika

FİDAN: ÖNCELİĞİMİZ SURİYE'DE İSTİKRARI SAĞLAMAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basına kapalı gerçekleşen görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Fidan, Blinken ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dün akşam kabul edildi. Bugün de sabahtan itibaren biz yoğun bir görüşme trafiği içerisindeydik. Gündemimizin iki önemli acil maddesi Suriye ve Gazze. Suriye'deki yeni durumda Suriye halkının iyiliği için, ülkenin birliği, bütünlüğü, beraberliği, egemenliği için neler yapılabilir? Hem Türkiye- Amerika, hem de bölgesel aktörlere düşen roller nelerdir? Nasıl iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor? Bunları etraflıca görüştük. Özellikle Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın ve PKK'nın orada hakim olmaması. Bunlar önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler ve ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk. Diğer taraftan Gazze'yle ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda da kendisi ile mutabık kaldık. Zaten bölgede hem Amerika hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı bir türlü durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bunu en kısa zamanda durdurmak için neler yapabiliriz, onu etraflıca tartıştık. Diğer taraftan başka konular da var, başta savunma sanayiyle ilgili konular olmak üzere; onları da görüştük" ifadelerini kullandı.

BLİNKEN: SURİYE'YE SON DERECE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Aynı zamanda bu ilişkiyi, bu ortaklığı da güzel bir şekilde kullanarak birçok konuda halklarımız adına, ülkelerimiz adına da ilerleme kaydettik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bize zamanını ayırdığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanın da söylediği gibi Suriye'ye son derece odaklanmış durumdayız. Şu an elimizde olan, önümüzdeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkı için, özellikle şimdiye kadar tutunmuş oldukları durum için artık bundan çok daha güzel bir geleceğe doğru gitmeleri için, kendi geleceklerini kendilerinin tayin etmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye, ABD ve diğer ortaklarla beraber bu bölgede nasıl destekleyebiliriz bu çabayı? Bunun üzerine çalışıyoruz. Genel bir anlaşmamız var gibi. Şu anki geçici yönetim daha çok kişiyi destekleyen, kadınları da koruyan, devlet kurumlarını destekleyerek insanlara hizmet sağlamaya devam ettirebilecek ve bir kimyasal silah söz konusuysa doğru bir şekilde bunları bertaraf edecek bir yönetim olmasını destekliyoruz. Her türlü uç görüşlü grupla olan ilişkileri reddedecek şekilde ilerlemelerini düşünüyoruz. Aynı şekilde herhangi bir durumda Suriye'nin de çevresindeki ülkelere, komşularına bir şekilde tehdit oluşturmayacak şekilde çalışmaya devam etmelerini istiyoruz. Şu an zaten Suriye halkının da istedikleri bu şekilde ortaya konacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI ROL ÇOK ÖNEMLİ'

Blinken, Bakan Fidan ile ayrıca Gazze konusunu görüştüklerini vurgulayarak, "Burada da birtakım fırsatlara değindik. Artık bir ateşkes anlaşmasına ulaşarak bu rehinelerin de evlerine dönmelerini sağlamak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bizi daha cesaretlendirecek birtakım işaretler gördüğümüzü düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede ve Sayın Bakan Fidan ile yaptığımız görüşmede, Hamas konusunda olabilecek bir anlaşmaya evet diyebileceklerini görürsek bunu artık bitirebileceğimizi umuyoruz. Türkiye'nin de bu bağlamda oynadığı rol çok önemli; kendi sesini kullanması, bu durumda Hamas'la da sonuca varmayı sağlayacak şekilde. Ürdün'de de zaten aynı konulardan bahsettik. Bölge içerisinde ülkelerin bir araya geldiğini görüyoruz; Arap ülkeleri olsun, Türkiye olsun, ABD gibi ortaklar hep beraber bir araya gelerek Suriye halkını desteklemeye devam ediyor. Bu fırsat döneminden faydalanmaya çalışıyoruz ki Suriye çok daha farklı bir yöne doğru ilerleyebilsin ve Suriye halkının iradesini yansıtabilecek bir noktaya gelebilsin" ifadelerini kullandı.

Gizem ÇORLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,