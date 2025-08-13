Bakan Fidan, Katar'a ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
Bakan Fidan, Katar'a ziyaret gerçekleştirecek

13.08.2025 13:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde başta Gazze ve Suriye olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 27 Nisan ve 2-3 Şubat tarihlerinde iki kez Katar'a ziyaret gerçekleştiren Bakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta gerçekleştireceği ziyaretle üçüncü kez ülkeyi ziyaret etmiş olacak. Bakan Fidan'ın ziyaretinde Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığın ve önümüzdeki döneme yönelik yeni iş birliği başlıklarının değerlendirilmesi, 2025 yılında Doha'da düzenlenmesi öngörülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başkanlıklarındaki Yüksek Stratejik Komite'nin 11. toplantısının hazırlıklarının ele alınması, başta Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel konuların istişare edilmesi, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik uluslararası toplum tarafından atılan son adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik Mısır ve ABD'yle birlikte yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını takdirle karşıladığını ve her türlü yapıcı girişime destek vermeye hazır olduğunu yinelemesi öngörülen görüşmelerde, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin değerlendirilmesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için atılabilecek ilave adımların ele alınması, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan İİT toplantısına dair görüş alışverişinde bulunulması, Türkiye ve Katar'ın Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine dönük müşterek çabalarının ve birlikte hayata geçirilebilecek iş birliği projelerinin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşasına yönelik ortak gayretlerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekmesi ve başta İsrail olmak üzere bazı aktörlerin Suriye'nin istikrara kavuşmasını engellemeye yönelik gayretlerine geçit verilmemesi gerektiğini vurgulaması da bekleniyor.

Katar ile Türkiye arasında Yüksek Stratejik Komite toplantıları çerçevesinde 107 anlaşma imzalandı

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in başkanlıklarında 2015'ten bu yana her yıl dönüşümlü olarak iki ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı. Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı, 14 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantının ise 2025 yılı içinde Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Katar arasında ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, turizm ve enerji dahil olmak üzere birçok alanda mevcut iş birliği daha da güçleniyor. İki ülke arasında 2024 yılında 1,1 milyar yolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın söz konusu hedefe ulaşmada önemli bir katma değer oluşturması öngörülüyor. İki ülke, bölgesel meselelere ilişkin yakın istişarelerini sürdürüyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, haziran ayında İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ve nisan ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, ankara, Katar, Son Dakika

