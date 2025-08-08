Bakan Fidan Mısır'a Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Politika

Bakan Fidan Mısır'a Ziyaret Gerçekleştiriyor

08.08.2025 13:20
Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi, Hamas ile İsrail arasınd Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.

GAZZE YİNE MASADA

Gazze'deki İsrail baskısının sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması, New York'ta 28-30 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarının değerlendirilmesi, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.

MISIR'LA TEMASLAR

Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. İki Bakan, İstanbul'da 20- 21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

İKİLİ İLİŞKİLER

2025 yılı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümüne tekabül ediyor. Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2'nci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında yapılması öngörülüyor. YDSK'nın ilk toplantısı Ankara'da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar dolar civarında.

Kaynak: DHA

