Bakan Fidan, Mısır'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Ağustos'ta Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat tarihinde Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu. İki Bakan İstanbul'da 20- 21 Haziran tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti. Bakan Fidan'ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde; ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi, Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılması, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması, İşgalci İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulaması, New York'ta 28-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı konulu değerlendirilmesi, Uluslararası Konferans'ın çıktılarının Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Türkiye ile Mısır arasında ilişkiler her düzeydeki temas ve ziyaretlerle güçleniyor. 2025 yılı iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıldönümüne tekabül ediyor. Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ikinci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında yapılması ön görülüyor. YDSK'nın ilk toplantısı Ankara'da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Gazze konusunda iş birliği

Türkiye ve Mısır İİT-AL Gazze Temas Grubu başta olmak üzere, Gazze konusunda iş birliği ve diyaloğunu sürdürüyor. Türkiye, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında da Mısır ile yakın eş güdüm içinde hareket ediyor. Türkiye, Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşasına yönelik kapsamlı planına, 7 Mart tarihinde Cidde'de düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü toplantısı çerçevesinde de destek vermişti. - ANKARA