Bakan Fidan: Suriye ekonomisi ayağa kalkarsa mülteciler vatanına dönecek

Politika

Bakan Fidan: "Suriye ekonomisi ayağa kalktığında milyonlarca mülteci vatanlarına kavuşacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

" Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırım durmadıkça bize huzur yok"

NİĞDE - AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; "Biz; yıllarca ilmek ilmek dokuduğumuz strateji ile Suriye'yi barış ve istikrar haline getirmek için elimizden geleni yaptık. Komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yaptık. Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizi çok güzel gelecek bekliyor" dedi.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suriye'yi güzel günler beklediğini söyleyerek, Suriye'nin ekonomisinin ayağa kalktığında milyonlarca mültecilerin vatanlarına kavuşacağını aktardı. Bakan Fidan; "İçinde bulunduğumuz coğrafya, tarih, şartlar ve inanış bize bu sorumluluğu yüklemiştir. Bu anlayışla cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde başka coğrafyadaki kardeşlerimizin de istikrar ve refah içerisinde olmasını hedefliyoruz. Her şeyden önce çevremizdeki savaşların ve çatışmaların biran önce bitmesi için çabalıyoruz. Diploması bazen uzun soluklu ve sabır gereken bir iş. Suriye örneği ortada. Biz; yıllarca ilmek ilmek dokuduğumuz strateji ile Suriye'yi barış ve istikrar haline getirmek için elimizden geleni yaptık. Komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yaptık. Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizi çok güzel gelecek bekliyor. Biz sadece Suriye'nin yeni yönetimine destek olmakla kalmıyoruz, bir yandan da uluslararası toplumu Suriye'ye destek vermeye davet ediyoruz. Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz. İnşallah Suriye ekonomisi ayağa kalktığında dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış milyonlarca mülteci kardeşlerimiz ülkelerine dönecekler ve vatanlarına kavuşacaklar. İnşallah Suriye daha zengin, daha güvenli istikrarlı olduğunda bundan Türkiye de, bütün bölge de fayda sağlayacaktır" dedi.

"Çevremizde barış ve istikrar olsun istiyoruz"

Bölgede barış ve istikrar istediklerini, siyaseti de bu bakış açısıyla şekillendirdiklerini ifade eden Bakan Fidan; "Bizim diğer komşularımıza yönelik siyasetimiz de aynı bakış açısıyla şekillenir. Biz; hem bölgemizde hem komşu ülkelerimizde barış ve istikrar olsun istiyoruz. Bütün dış politikamızı, bütün çalışmalarımızı bu hedefin etrafında şekillendiriyoruz. Bölgemizde herkesin eşit, müreffeh ve güven içinde yaşadığı bir ortamda çatışma çıkmaz, istikrarsızlık olmaz, emperyalistlerin de oyununa gelmezsiniz. Bunu yıllardır kavganın, savaşın içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Onun için kalkınmaya, istikrara ne kadar vurgu yaparsam yapayım az olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

" Filistin'de barış teslim edilmedikçe bize uyku yok"

İsrail'in işgali altında bulunan Filistin'e barışın gelmesi için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Fidan; "Şunun altını çizmek istiyorum; Filistin'de barış ve adalet teslim edilmedikçe bize uyku yok. Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırım durmadıkça bize huzur yok. Bunu durdurmak için yaklaşık 1 buçuk yıldır ne kadar adım atılması gerekiyorsa hepsini attık. Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin bu konudaki hassasiyeti ortada. Bu millet Filistin davasını başının üzerinde taşıyor. Bu gerçek ortada olduğu sürece bizim devlet, millet olarak Filistin, Kudüs davasından geri durmamız imkansız. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türk devletleriyle ilişkimiz daha da derinleşecek"

"Bazı yolları sadece kader birliği yaptığınız kardeşlerinizle yürüyebilirsiniz" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Biz, Türk Devletleri Topluluğu'na da bu gözle bakıyoruz. Çok şükür Yukarı Karabağ artık özgür, bu hepimiz için gurur ve sevinç kaynağıdır. Türk devletleri bir araya gelirse daha güçlü, daha caydırıcı olur. İnşallah Türk devletleriyle ilişkimiz daha da derinleşecek. Kıbrıs'ın da dahil olacağı küresel bir aktör haline dönüşecek. Ülkemiz ne zaman kendi iç istikrarını tesis etti, akabinde hemen kalkınma hamlesini hayata geçirdi. Türkiye artık 'o ne der, bu ne düşünür' diye yönetilen bir ülke değil. Artık devletimizle milletimiz arasında sarsılmaz bir uyum var. Bir masaya oturduğumuz zaman hissettiğimiz özgüven, milletimizin bize vermiş olduğu güçten kaynaklanıyor. Bugünkü başarı sizin başarınız, destan sizin destanınızdır."

Tek listeyle girilen seçimlerde ise AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir oldu. Kongreye; AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve partililer katıldı.