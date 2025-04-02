Bakan Göktaş, Almanya'da Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş, Almanya'da Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözümleri araştırabilmek, engelli haklarına ilişkin sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü Almanya'da düzenlenecek Küresel Engellilik...

02.04.2025 09:31
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözümleri araştırabilmek, engelli haklarına ilişkin sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü Almanya'da düzenlenecek Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak.

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunları değerlendirebilmek ve buna yönelik çözümleri araştırabilmek, engelli haklarına ilişkin sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla ilki 2018'de Londra'da, ikincisi 2020'de pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Küresel Engellilik Zirvesi'nin üçüncüsü bu yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenleniyor. Bugün Almanya, Ürdün ve Uluslararası Engelliler İttifakı (International Disability Alliance) ortaklığıyla düzenlenen zirveye BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed'in yanı sıra 43 ülkeden ve 20'yi aşkın uluslararası kuruluştan üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Zirvenin açılışına katılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Herkes için Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek-Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" etkinliğinde bir konuşma yapacak. Konuşmasında Türkiye'nin son 23 yılda sosyal hizmetler alanında yaptığı çalışmaları, tecrübelerini paylaşacak olan Göktaş, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla erişilebilirlik, istihdam ve eğitim gibi alanlarda yürüttükleri çalışmaları anlatacak. Göktaş, engellilerin temel haklarını korumak amacıyla imzaladıkları uluslararası sözleşmeler ve Anayasa başta olmak üzere iç mevzuatta atılan adımlar ve sosyal politikalarının ayrılmaz parçası haline getirdikleri 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi çerçevesindeki uygulamaları ele alacak.

"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladık"

Bakan Göktaş programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de herkes için erişilebilirliği sağlamak üzere sağlam bir yasal çerçeve oluşturduklarını belirterek, "2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun, ülkemizde engelli bireylerin yaşamlarında önemli iyileştirmeler sağlamış, bu alanda bir dönüm noktası olmuştur. Bu adımı Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'den önce atmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldığımız temel ilkelerden biri erişilebilirliktir" ifadesini kullanan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda yürütüyoruz. Bu kapsamda bakanlığımız koordinasyonunda sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladık. Ayrıca engellilere yönelik 2030 yılına kadar geliştirilecek politika ve sunulacak hizmetlere yön verecek çalışmalarımızın hayata geçirilmesi için 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Türkiye olarak kimseyi geride bırakmamak anlayışımızla sosyal hizmetler alanındaki deneyimlerimizi bu programlar vesilesiyle paylaşmak, yürüttüğümüz çalışmaları uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Türk vatandaşlarıyla buluşmada 'Aile Yılı' anlatılacak

Bakan Göktaş, zirve kapsamında Gine Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ve Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği'nce düzenlenecek etkinlikte Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da buluşacak olan Bakan Göktaş, buluşmada Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında ailenin güçlendirilmesi konusunda yürütülecek çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgi verecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, Almanya'da Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

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