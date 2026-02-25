Bakan Göktaş: Bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlattık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pilot uygulamalarını Batman'dan başlattığımız Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesiyle, bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlattık. Risk tespitinden tedaviye, rehabilitasyondan sosyal uyuma ve istihdama kadar uzanan tüm süreçleri tek bir yapı içerisinde yürütüyoruzö dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Ekrem Canalp ile görüştü. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ve partililerle bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de yer aldı. Bakan Göktaş, daha sonra ise Batman'daki temasları kapsamında Gültepe Mahallesinde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi Tanıtımı Programı'na katıldı. Programa ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurumlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'İLK ADIMINI BATMAN'DA ATTIK'

Burada yaptığı konuşmada görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a rahmet dileyen Bakan Göktaş, "Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F16 uçağımızdaki şehit düşen kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu mübarek ramazan ayında sizlere, kıymetli ailelerinize ve milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bugün Batman'da başlattığımız ve bağımlılıkla mücadelede sahayı güçlendirecek yeni ve gerçekten çok önemli bir projeyi tanıtmak üzere bir aradayız. Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi. Projeyle, bağımlılıkla mücadeleyi sadece bir tedavi süreci olarak değil aynı zamanda önleme, erken müdahale, psikososyal destek ve sosyal uyumu kapsayan çok boyutlu bir destek mekanizması olarak kurguladık. İlk adımını Batman'da attığımız bu yeni adımın hayırlı olmasını diliyorum. Bağımlılıkla mücadelede güçlü ve kalıcı sonuçlara vesile olacağına ben yürekten inanıyorum ve inşallah Batman'dan çıkan bu model, ben eminim ki çok kısa bir süredir aslında uygulanmaya başlandı. Pilot bölgesinde başlandı, 1 aydır ama bunun çok yoğun bir arka planı vardı. ve bu kapsamda ilk defa bu projeyi bize getiren sayın valimiz, sayın milletvekilimiz olmak üzere il başkanımız, çok değerli hocamız gerçekten büyük emek verdiniz. Bununla beraber bakanlığımızın vizyonuyla bütünleşerek sosyal risk haritamızı oldukça güçlendirdiö dedi.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE, GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTIN ALAN SORUMLULUK'

18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü bir şekilde katılmasının sağlandığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bağımlılık, bütün dünyada toplumların geleceğini etkileyen en kritik risk alanlarından biridir. Bugün, tütün, alkol, madde, kumar ve bahis bağımlılığına kadar giderek büyüyen bir tehdit alanıyla maalesef karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra biliyorsunuz dijital oyun, ekran, sosyal medya bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar da bu çok katmanlı tehdidi her geçen gün daha görünür hale getiriyor. Bağımlılık, sadece bir kişinin sağlığını, iradesini, hayatla kurduğu dengeyi değil eğitimden çalışma hayatına, aile bütünlüğünden sosyal güvenliğe, mahalle huzurundan kamu düzenine kadar geniş bir alanı da derinden etkiliyor. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleyi aileyi koruyan, toplumu güçlendiren ve geleceğimizi güvence altına alan bir sorumluluk olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi; insan sağlığına, toplum huzuruna zarar veren bağımlılığın her çeşidiyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler veriyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımızla, bağımlılıkla, özellikle dijital bağımlılık tehdidine karşı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, erken müdahale programları, aile odaklı sosyal uyum danışmanlığı hizmetini ve yerel iş birliklerini geliştiriyoruz. Yenilediğimiz Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağlıyoruz. Diğer yandan, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile toplumun farklı kesimlerine bağımlılık konusunda farkındalık kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle 81 ilimizde 1 milyon 350 bin vatandaşımıza sadece 2025 yılında ulaştık. Aile Eğitim Programlarımızla yüz binlerce aileye bağımlılık riski, sağlıklı iletişim ve bilinçli medya kullanımı konularında eğitimler verdikö diye konuştu.

'YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK'

Programın Batman'dan başlatıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Dijital farkındalık atölyeleri, dijital detoks kampları ve rehber materyallerle aileleri dijital riskleri erken fark eden, doğru yöneten ve çocuklarını güvenle destekleyen bir yapıda güçlendiriyoruz. Sosyal Risk Haritalarımızla, bağımlılık riskini mahalle ve ilçe ölçeğinde aile rehberi sistemiyle takip ediyoruz. Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek modeliyle de özellikle yerelde tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Tıpkı bugün uyguladığımız bu model gibi. Kıymetli Misafirler, Pilot uygulamalarını Batman'dan başlattığımız Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi projesiyle, bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlattık. Risk tespitinden tedaviye, rehabilitasyondan sosyal uyuma ve istihdama kadar uzanan tüm süreçleri tek bir yapı içerisinde yürütüyoruz. Hane ziyaretlerinde değerlendirmeyi, tek bir kişi üzerinden yapmıyoruz. Evde yaşayan her bir ferdin durumu ayrı ayrı ele alınıyor. Bağımlı bireyin tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ederken, hanedeki diğer bireylerin de ihtiyaçlarını yerinde belirliyoruz. ve her birey için uygun destek planı oluşturuyoruz. Bu çerçevede; hanede varsa eğer yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç bireylerin sosyal yardım ve bakım hizmetlerine erişimini sağlıyoruz. Okuma yazma bilmeyen yetişkinleri eğitim kurslarına yönlendiriyoruz. Çocukların ve gençlerin eğitimden kopmasını önlemek için okul destekleri, mesleki eğitim imkanları ve spor faaliyetlerine katılımı teşvik ediyoruz. Okul öncesi yaştaki çocuklar için ücretsiz kreş imkanlarını devreye alıyoruz. Hanenin ekonomik ihtiyacına göre sosyal yardım ve istihdam desteklerini devreye alıyoruz. Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü iş birliğiyle, meslek edindirme, iş garantili eğitim ve üretime katılım imkanlarıyla hanenin ekonomik ve sosyal dayanıklılığını artırıyoruz. Yapılan her yönlendirmeyi 'aile rehberi' üzerinden düzenli biçimde takip ediyoruz. Böylece bağımlılığı besleyen tetikleyici unsurları azaltıyoruz.ö

Programın ardından Bakan Göktaş, 'Kardeşlik Soframız İftar Programı'na katıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Selim KAYA/BATMAN,