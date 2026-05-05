Bakan Göktaş: "Bütün gayretimiz, evlatlarımızın güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu bir ülke iklimini güçlendirmektir"

05.05.2026 18:42
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak bütün gayretimiz, evlatlarımızın güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu bir ülke iklimini güçlendirmektir. Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu güçlü gelecek tasavvurunun en önemli başlıklarından biridir" dedi.

Bakan Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen "Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı"na katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından organize edilen programda konuşan Bakan Göktaş, şehit ve gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı. Göktaş, şehitlerin emaneti olan anneleri ve eşlerinin, Türk milletinin en değerli değerleri arasında olduğunu dile getirdi. Düzenlenen programda, şehit yakınları ve gazilerin aileleriyle de yakından ilgilenen Göktaş, onların taleplerini dinledi ve sohbet etti. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk milletinin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

"Şehitlerimizin emaneti, milletimizin gönlünde her daim özel bir yere sahiptir"

Şehit annelerine ve eşlerine hizmet etmenin kendileri için özel ve güzel olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin emaneti, milletimizin gönlünde her daim özel bir yere sahiptir. Siz kıymetli annelerimiz ise, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlerin en kıymetli olanısınız. Bugün aynı sofrada buluşmamız, aramızdaki gönül bağını tazelemek ve sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek bakımından çok değerlidir. Bu vesileyle sizlerin ve sizlerin nezdinde tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, şehit ailelerine ve gazilerimize hizmet etmek, bizim için bir vefa meselesidir. Bir emanet meselesidir. Aziz şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin fedakarlığına ve siz kıymetli ailelerimizin asil duruşuna sahip çıkma meselesidir. Bu anlayışla, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hayatını kolaylaştıracak her adımı büyük bir hassasiyetle atıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, istihdamda ve sosyal hayatta sizlerin yanında olmayı devletimizin asli sorumluluğu olarak görüyoruz. Bizim için en kıymetli hizmetlerden biri de hanelerinize misafir olmak, kapınızı çalmak, halinizi hatırınızı sormaktır. Bu inançla, 2017 yılından bu yana şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi 868 bin 450 kez ziyaret ettik" diye konuştu.

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamuda görev alabilmeleri için 52 bin 608 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik"

Şehit ve gazi yakınlarının istihdamı için birçok proje gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını ve sizlerin taşıdığı emanet bilincini gençlerimizin yakından tanımasını önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda 81 ilimizde düzenlediğimiz, 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile evlatlarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getiriyoruz. İstihdam konusunda da bugüne kadar güçlü adımlar attık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamuda görev alabilmeleri için yapılan düzenlemelerle 52 bin 608 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik. Ulaşımda da sizlerin hayatını kolaylaştıracak imkanları genişlettik. Sağlık hizmetlerine erişimde sizlere öncelik tanınması için önemli bir adım attık. Sağlık Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışma sayesinde bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden öncelikli randevu alabiliyor. Geçtiğimiz yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim sağladık. Özel öğretim kurumlarında ise şehit ve gazi çocuklarımızdan alınan ilave ücretleri kaldırdık. Barınmadan rehabilitasyona, sosyal konutlardan kültürel faaliyetlere kadar uzanan geniş bir alanda şehit ailelerimize ve gazilerimize öncelik veriyoruz. Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Projesiyle; kültür ve sanat faaliyetlerine daha aktif biçimde katılmalarını destekliyoruz. Diğer yandan, hizmetlere daha kolay ulaşmanız için dijital imkanları da devreye alıyoruz. Şehit Gazi Mobil Uygulamasıyla başvurulara, bilgilere ve haklara erişimi daha pratik hale getirdik. Geçtiğimiz Mart ayında, 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını başlattık. Böylece daha önce ücretsiz seyahat kartından yararlanmış, ancak yaş şartı nedeniyle kartını iade etmek durumunda kalmış evlatlarımız, Şehit Gazi Mobil Uygulaması üzerinden tanıtım kartlarına ulaşabiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her çalışmamızda aynı samimiyet, özen ve yüksek sorumluluk duygusuyla hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bütün gayretimiz, evlatlarımızın güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu bir ülke iklimini güçlendirmektir"

'Terörsüz Türkiye Süreci' ile hedeflerinin annelerin gönüllerinin rahat olduğu bir Türkiye oluşturmak olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Türkiye olarak bütün gayretimiz, evlatlarımızın güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu bir ülke iklimini güçlendirmektir. Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu güçlü gelecek tasavvurunun en önemli başlıklarından biridir. Bu hedefe yürürken en temel hassasiyetimiz şudur. Şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek. Gazilerimizi incitecek hiçbir söze, hiçbir tavra müsamaha göstermemek. Şehit ailelerimizin gönlünü yaralayacak hiçbir yaklaşımı kabul etmemektir. Çünkü bu ülkenin birliği de, geleceği de, huzuru da şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanet üzerine yükselmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelede büyük bir kararlılık ortaya koymuştur. Güvenliğiyle, diplomasisiyle, sosyal politikalarıyla ve kalkınma hamleleriyle geleceğe daha güçlü yürüyen bir ülke haline gelmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi, aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşımaktır. Bu hedef, ay yıldızlı bayrağımızın altında 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla, aynı güven duygusuyla ve ortak bir gelecek inancıyla yoluna devam etmesidir. Bizler de bu anlayışla; şehitlerimizin emanetini baş tacı ederek, gazilerimizin kahramanlığını her zaman yücelterek ve siz kıymetli ailelerimizin hayır duasını en büyük dayanağımız bilerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Anne demek şefkat demektir"

Anne figürünün, toplumun en önemli unsurlarından biri olduğunu söyleyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise "Anne demek şefkat demektir. Bir toplumu ayakta tutan en güçlü sütun demektir. Ancak şehit annesi ve şehit yakını demek, sabrın en büyüğü, metanetin en güçlüsü ve vatan sevgisinin bu dünyadaki en somut nişanesi demektir. Bizim inancımızda ve medeniyetimizde ise şehitlik bir faninin ulaşabileceği en ali makamdır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, o ölümsüz dizelerinde şehidimize şöyle seslenir. 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber.' İşte sizler evlatlarını o peygamber avucuna, o mübarek kucağa uğrayan seçilmiş annelersiniz" cümlelerine yer verdi.

"Bugün Türkiye olarak tarihi bir eşikteyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye için yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin evlatlarınız artık sadece sizin değil bu aziz milletin bu toprağın ve şanlı bayrağımızın evlatlarıdır. Onlar makamların en güzeline vardılar. Sizler de bu dünyada şehit annesi, şehit yakını ve gazi olmanın izzetini ve onurunu kuşandınız. Sizin medeniyetiniz bu toprakların tapusu, sizin doğalarınız bizlerin en büyük güç kaynağıdır. Bugün Türkiye olarak tarihi bir eşikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de öncü günde terörsüz bir Türkiye inşa etme yolunda tarihi bir irade sahibi oluyoruz. Cumhur İttifakı olarak tek bir gayemiz var. Bu topraklardan terörün gölgesini silip atmak ve artık hiçbir annemizin yüreğine evlat acısı düşürmemek. Bu süreç şehitlerimizin aziz kanıyla kullanan bu topraklarda huzuru ebedi kılma mücadelesidir. Biz bu kararlılığı sergilerken en büyük gücü sizlerin o asil, o mütevekkil duruşundan alıyoruz."

Program, şehit annelerine hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

