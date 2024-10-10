Bakan Göktaş G20 Toplantısına Katılacak

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadınların güçlendirilmesi konusunu merkeze alan ilk üst düzey etkinlik olan G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek. G20 Dönem Başkanlığı'nı yürüten Brezilya'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Türkiye'yi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş temsil edecek. G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer alacağı toplantıda katılımcılara hitap edecek Göktaş, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek" denildi.