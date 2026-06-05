Bakan Gürlek Mustafapaşa'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Bakan Gürlek Mustafapaşa'da Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Gürlek Mustafapaşa\'da Vatandaşlarla Buluştu
05.06.2026 13:12
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mustafapaşa'da esnaf ziyaretleri yaparak seçim desteği istedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürlek, beldede esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Belde meydanında çalışma yapan siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyaret eden Gürlek, Mustafapaşa Belediyesi önündeki programda belde halkıyla buluştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Gürlek'e sırtında "Akın Gürlek" yazılı "50" numaralı Ürgüpspor futbol takımının forması ile atkısı hediye edildi.

Gürlek, konuşmasında, bakan olarak değil, yörenin yetiştirdiği bir hemşehri olarak beldede bulunduğunu söyledi.

Doğup büyüdüğü yörenin sorunlarını bildiğini belirten Gürlek, problemleri diğer bakanlıklarla da görüşerek çözüme ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Göreve başladığından beri bakanlıkta Nevşehirli hemşehrilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Gürlek, şöyle konuştu:

"Sorunları bizzat bakanlarımızla görüştük. Kültür ve Turizm Bakanımız özellikle bölgede sit alanlarıyla ilgili problem olduğunu, Ayvalık Mahallesi'nde çok kısa sürede sorunun çözüleceğini belirtti. Bu en önemli problemdi, bölgenin en büyük gelir kaynağı turizm. Allah'ın izniyle bu problem ortadan kaldırılacak. Bu bölgemizin diğer bir problemi doğal gaz. AK Parti belediyeleri olarak biliyorsunuz, üzerimize düşen ne varsa her şeyi yapmak zorundayız. Burada da doğal gaz firmamızın yetkilileri var. Onlardan söz aldık. İnşallah çok kısa sürede doğal gaz tamamen konutlarımıza, iş yerlerimize gelecek. Size bir müjde daha olsun. Yolda gelirken Sayın Murat Kurum Bakanımızla görüştüm. Özellikle burada bir TOKİ ihtiyacı var. TOKİ biliyorsunuz deprem bölgeleri dahil olmak üzere tüm Türkiye'de modern konut inşa ediyor. Sağ olsun Sayın Bakanımız da 'vatandaşlarımıza benim adıma da müjde verebilirsin' dedi. Beldede 150 TOKİ konutunun projesine başlayacakları müjdesini verdi. Biz diğer bakanlıklarla da istişare halindeyiz. Sürekli olarak toplantı yapıyoruz. Özellikle Nevşehir'imizin, bölgemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz."

Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kapadokya'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağının da Mustafapaşa beldesinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hafta sonu yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Özer'e destek isteyen Gürlek, AK Parti'nin yıllardır belediyecilik konusunda örnek çalışmalar sergilediğini dile getirdi. Gürlek, "Örnek belediyecilik AK Parti ile başladı. Mustafapaşa'da 7 Haziran'dan sonra Mustafa Özer başkanımızın bu işi hakkıyla yapacağına inanıyoruz. Bu konuda bir hemşehriniz olarak sizden destek bekliyoruz." dedi.

Mustafa Özer de selamlama konuşması yaptı.

Öte yandan Bakan Gürlek, beldeye gelmeden önce Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek Mustafapaşa'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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