Bakan Işıkhan: Bu dönem, partimiz adına yeni hedef ve hizmetlerin işaret fişeği olacak (2)

Politika

'TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİNE HEP BİRLİKTE TANIKLIK EDİYORUZ'

Bir dizi ziyaret ve program için Bingöl'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Türkiye yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, vatandaşların refahını arttıracak çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Işıkhan "Emeğiyle, alın teriyle, çalışarak, üreterek, Bingöl'ü kalkındıran iş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Görevi devraldığımız günden bu yana ülkemizin dört bir yanını gezerek, işçilerimizle işverenlerimizle çalışma hayatı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle hem şehirlerimizin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor, hem de yaptığımız mevcut yatırımların, hayata geçirdiğimiz projelerin illerimize sağladığı katkıların yakinen takibini yapıyoruz. 2002 yılından bu yana attığımız kararlı adımlar neticesinde ülkemizin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşlarımızın refahını artırmak, ekonomimizi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hükümet olarak özellikle, kalkınma sürecimizin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi alıyoruz. Afetler ve salgın süreci gibi, özellikle son yıllarda ülke ekonomimizin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin negatif etkilerini ortadan kaldırmak adına işverenlerimizi, işletmelerimizi güçlendiriyoruz" dedi.

'DIŞ MÜDAHALELERLE DE MÜCADELE ETMEK DURUMUNDA KALDIK'

Şehirlerin geliştirilmesinde dış müdahalelerle de mücadele etmek zorunda kalındığını ifade eden Bakan Işıkhan, "Son 22 yılda; iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik. Elimizdeki bütün imkanları yatırımcımız, işverenimiz, çalışanımız için seferber ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Elbette şehirlerimizi geliştirirken sadece doğal engellerle değil aynı zamanda terör, coğrafyamızı saran savaş atmosferi ve suni finansal krizler gibi dış müdahalelerle de mücadele etmek durumunda kaldık. Hala da mücadelemiz sürüyor. Hamdolsun, karşımıza çıkan her türlü badireyi atlatarak ülkemizi il il ilçe ilçe büyüttük bugünlere getirdik. Bu süreçte en büyük destekçimiz aziz milletimiz, Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan yatırımcımız, işverenimiz oldu. Sizler oldunuz. Bingöllü hemşerilerimiz bu noktada her daim yanımızda oldu. Bingöl Türkiye'nin gücüne inanan tercihini her zaman millet iradesinden yana kullanan vefakar bir şehrimiz. Bu sebeple, Türkiye'nin 22 yıllık gelişim serüvenini en iyi bilen, bu değişime yakından tanık olmuş bir şehrimiz… Bingöl'ün nereden nerelere geldiğini de, nerelere gelebileceğini de en iyi, sahanın nabzını tutan sizler bilirsiniz. Anadolu coğrafyası insanlık tarihi açısından çok kıymetli bir bölgede bulunuyor. Binlerce yıl medeniyetimize vatan olmuş bu coğrafya sadece tarihiyle, sosyal dokusuyla değil, aynı zamanda bereketli arazileri, üretim ve ticaret potansiyeliyle de büyük bir değerdir. Bu anlamda özellikle Bingöl, çevre illerine kıyasla, kuzey- güney, doğu-batı istikametinde önemli bir kavşak noktası olması hasebiyle ticari anlamda önemli bir potansiyele sahip. Şehrimiz, kalkınmasında önemli rol oynayan hayvancılık, meracılık, yer altı kaynakları gibi alanları daha da geliştirecek yeni yatırımlarla, yeni istihdam alanlarıyla ve yeni girişimlerle çok daha iyi yerlere gelecektir. Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak cevher bu topraklarda fazlasıyla mevcuttur. Bingöl bu kararlı yürüyüşümüze katkı sağlayacak önemli şehirlerimizden birisidir. Bu noktada hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın paydaşları olan sizlerin çalışmaları Bingöl'ün kalkınma hedeflerinde önemli roller oynayacaktır. Çiftçilerimiz, esnafımız, tüccarımız, işçimiz hem şehrimizin hem de Türkiye'nin teminatıdır. Ben bu anlamda Bingöl'ün iş dünyasına, emektarlarına güveniyorum, inanıyorum" diye konuştu.

'İNANIYORUM Kİ, ORTAK BİR KARARLA YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEĞİZ'

Salı günü yeni asgari ücret için komisyonun çalışmalarına başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biz bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız sözümüzün arkasındayız. Hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceğiz. Biliyorsunuz Salı günü yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuz çalışmalara başlıyor. İnanıyorum ki, hem çalışanlarımızı, hem işverenlerimizi; ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl için ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye yüzyılına yürümeye devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken, bizleri burada ağırlayan Bingöllü hemşerilerime teşekkür ediyor, iş dünyamızın tüm mensuplarını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,