Bakan Işıkhan: Depremin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmak için önemli tedbirler aldık

Bakan Işıkhan: " Depremin, çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmak, için ilk andan itibaren önemli tedbirler aldık"

ELAZIĞ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan," AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bakanlık olarak tüm birimlerimizle şehrimizin çalışma hayatına ve kalkınmasına katkı sunduk. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bu yana özel sektörde ve kamuda Elazığ'da 85 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan bir dizi ziyaretleri çerçevesinde geldiği Elazığ'da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmalarında iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz yıl takvimler 6 Şubat'ı gösterdiğinde, tarifi imkansız bir felaketle karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız, Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilimizde yıkıma ve can kaybına sebebiyet verdi. Elazığ da, yakın zamanda iki büyük depremle sarsıldı. 24 Ocak 2020'de Sivrice depremi ve ardından biraz önce söz ettiğim 6 Şubat 2023 asrın felaketi. Felaketin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm organları üzerine düşeni yerine getirdi ve getirmeye devam ediyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarımız bir an bile düşünmeden elini taşın altına koydu. Sizler, iş dünyasının değerli temsilcileri de şehriniz için fedakarlık yapmaktan kaçınmadınız. Milletimizin her bir ferdinin verdiği destekler ise asrın felaketini asrın birlikteliğine ve asrın dayanışmasına çevirmemizde mihenk taşı oldu. Elazığ milli iradenin kalesi olan bir şehrimiz. Devletine, liderine, davasına her zaman olduğu gibi Türkiye Yüzyılı seçimlerinde de sadakatle bağlı kalmış bir şehir. Biz de sizlerin bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık hamdolsun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz de diğer tüm kurumlarımız gibi liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızla ilgili, üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Depremin, çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmak, istihdam süreçlerinde oluşan problemleri çözmek için ilk andan itibaren önemli tedbirler aldıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "İŞKUR, SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezi personellerimizle vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın sorunlarıyla mücadele noktasında diğer illerimizde olduğu gibi Elazığ'ımızda da sorumluluktan kaçmadık. Deprem bölgesi genelinde uyguladığımız politikayla deprem sonrası yarı yarıya düşen istihdam oranını tekrar eski seviyesine yükselttik. OHAL ilan edilen illerimizde Toplum Yararına Program'da 9 olan çalışma sınırını 24 aya yükselttik ve programdan tekrar faydalanamama kuralını kaldırdık. 3 ay olan kısa çalışma ödeneği süresini 6 aya uzattık. Yalnızca depremden bu yana değil, AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bakanlık olarak tüm birimlerimizle şehrimizin çalışma hayatına ve kalkınmasına katkı sunduk. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bu yana özel sektörde ve kamuda Elazığ'da 85 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bunun yanı sıra aktif işgücü programlarımızla hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor hem de vatandaşlarımızın nitelik kazanması, daha kolay iş bulabilmesi için kurs ve programlar düzenliyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Toplum Yararına Program çerçevesinde vatandaşlarımızın işgücü piyasasına uyumlarına katkı sunuyor ve geçici gelir desteği sağlıyoruz. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarımızda 40 binin üzerinde Elazığlı kardeşimizi TYP'den faydalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin tüm organlarının, deprem bölgesinde verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını da aktaran Bakan Işıkhan, "Nitekim, şubat ayı içinde 46 bin konutu depremzedelere teslim ediyoruz. Elazığ'ımızda da iki gün evvel 2 bin 555 vatandaşımıza, güvenli ve sağlam konutlarını teslim ettik. Bu vesileyle evini teslim alan vatandaşlarımıza evleri, yeni yuvaları hayırlı uğurlu olsun. Nasıl liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Yaptık, bitti' düşüncesiyle değil 'Milletimiz için her zaman daha iyisini yapmalıyız' anlayışıyla hareket ediyorsa, bizler de onun yol arkadaşları olarak aynı düsturu kendimize şiar ediniyoruz. Hamdolsun ki, AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız çalışmalarla milletimizin zihninde 'Yaparsa AK Parti yapar' düşüncesi net bir şekilde yerleşmiştir. Asrın felaketinden kısa bir süre sonra gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de milletimiz cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur ittifakına duyduğu güveni net şekilde göstermiştir. Aziz milletimiz 'Doğru adamla yola devam' diyerek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha yetki vermiştir. Sürekli temas halinde olduğumuz ve fikir alışverişinde bulunduğumuz için iş dünyamızın siz değerli fertlerinin de Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize olan güveninizi biliyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de işbirliğimizi güçlü bir şekilde sürdürerek Türkiye Yüzyılını hep birlikte üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız. Değerli misafirler, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hükümet olarak iş dünyasıyla tam-uyumlu şekilde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu işbirliğine sunacağı katkıyla güç verecek bir başka paydaş ise hiç kuşkusuz yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda, belediyelerimizin de hükümet ve iş dünyası ile tam bir uyum içerisinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır" cümlelerini kullandı.