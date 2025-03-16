Bakan Işıkhan: "İş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Işıkhan: "İş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan: "İş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyasının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

16.03.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyasının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Mersin'e gelen Bakan Işıkhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) " Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Ramazan ayında Mersin'de iş insanları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Mersin, tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin kesişim noktası olmuş, Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olarak Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri haline gelmiştir. Bereketli toprakları, lojistik avantajları, limanı, sanayisi, turizmi ve girişimci ruhuyla Mersin, ülkemizin ekonomik büyüme hikayesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, üretimi, yatırımı ve istihdamı artırmak öncelikli hedefimizdir" diye konuştu.

"Mersin'de iş gücü her geçen gün daha da genişliyor"

Mersin'de iş gücünün her geçen gün daha da genişlediğini, ekonominin dinamiklerinin giderek daha güçlü hale geldiğini ifade eden Işıkhan, "Bugün itibarıyla Mersin'de 146 bin 948 kayıtlı çalışanımız, 50 bin 538 kayıtlı iş arayanımız bulunmaktadır. Açık iş sayımız ise 50 bin 388. Geçtiğimiz yıl 31 bin 796 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın ve genç istihdamına verdiğimiz önemin altını çizmek isterim. 2024 yılı itibarıyla 7 bin 668 kadın çalışanımızı iş gücüne kazandırdık. Gençlerimizin iş hayatına daha güçlü bir giriş yapması için özel projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda 10 bin 475 gencimizi istihdam ettik. Engelli bireylerimizin de üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması için özel teşvik mekanizmalarını devreye aldık. Geçen yıl 1233 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik" dedi.

İstihdamda en kritik başlıklardan birinin de mesleki eğitim olduğuna işaret eden Bakan Işıkhan, "İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) kapsamında daha fazla insanımıza ulaşacağız. Nitelikli eleman açığını kapatmak için sanayimizle, iş dünyamızla iş birliğimizi daha da artıracağız" diye konuştu.

"Mersin'in potansiyeli, sadece Türkiye ile sınırlı değildir"

Mersin'in lojistik ve sanayi gücünü artıracak her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Işıkhan, şöyle konuştu: "Teşviklerimizle yeni iş alanları oluşturuyor, mevcut iş yerlerini büyütüyor ve şehrimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Özellikle Mersin Limanı'nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yatırımları destekleyeceğiz. Tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğumuz yüksek potansiyeli daha da büyütmek için teşviklerimizi sürdüreceğiz. Mersin, tarımda öncü şehirlerden biri olarak narenciye, seracılık, bakliyat ve hayvancılık alanlarında büyük bir ihracat potansiyeline sahiptir. Bu alandaki yatırımları daha da artıracağız. Ayrıca, yenilenebilir enerji, lojistik, turizm ve teknoloji alanlarında Mersin'i bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Mersin'in potansiyeli, sadece Türkiye ile sınırlı değildir; Akdeniz'in en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir."

"Sorunları sahada tespit edip, çözümleri hızla uygulamaya koyuyoruz"

İş dünyasının önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirmeye devam edeceklerine dikkat çeken Bakan Işıkhan, 2024 itibarıyla 17 bin 177 iş yerini ziyaret ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sorunları doğrudan sahada tespit edip, çözümleri hızla uygulamaya koyduklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Sizlerden ricamız şudur; gelin, hep birlikte Mersin'in gücünü daha da büyütelim. Yatırım yapın, üretin, yeni istihdam alanları açın. Biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için iş dünyamızın her zaman yanındayız. Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye ekonomisinin yükselmesi, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın başarısı ile mümkündür" dedi.

"Bu ülkenin geleceğini daha güçlü inşa edeceğiz"

Ramazanın, sadece bir ibadet ayı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Hep birlikte üretecek, büyüyecek ve bu ülkenin geleceğini daha güçlü inşa edeceğiz. Mersin, bu ülkenin sanayi, tarım ve lojistik gücü olarak Türkiye'nin üretim dinamosu olmaya devam edecektir. Bize düşen, bu şehri daha fazla kalkındırmak, daha fazla yatırım çekmek, daha fazla iş imkanı sağlamak ve daha güçlü bir ekonomi inşa etmektir" diye konuştu.

Hakan Sefa Çakır: "İş dünyası, ülke ekonomisinin, en önemli paydaşıdır"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da iş dünyası, ülke ekonomisinin, en önemli paydaşı olduğunu söyledi. İş insanlarının sahada, reel ekonominin gerçekleriyle hareket ettiğini dile getiren Çakır, "Eğer iş dünyasının sesi, daha fazla dikkate alınır, sahadaki deneyimlerimiz ve önerilerimiz, politika belirleme süreçlerine daha çok entegre edilirse, Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz. Mersin iş dünyası olarak, bu buluşmayı, bu yüzden çok önemsiyoruz" dedi.

"İş Kanunu, 'ekonomi dostu' olacak şekilde güncellenmeli"

Mersin'in 2024 yılında, 10 milyar dolar ihracat rakamını geçerek, ihracatta Türkiye'nin yedinci ili olduğunu ifade eden Çakır, 184 ülkeye ihracat yaptıklarını ve vergi tahsilatında, Türkiye altıncısı konumunda bulunduklarını kaydetti. Mersin'in ekonomik beklentilerinin, Türkiye'nin makro beklentilerinden farklı olmadığını dile getiren Çakır, "Makro anlamda serbest piyasaya dayalı çalışan iş dünyasının en önemli dayanağı; yasadır, hukuktur. Bu anlamda İş Kanunu'nun 'ekonomi dostu' olacak şekilde güncellenmesi, iş dünyasının temel önceliklerinden biridir" diye konuştu.

"Mevsimlik işçilerin ücreti, asgari ücret gibi belirlenmeli"

Çukurova Bölgesi'nin narenciyenin ve meyvenin ana üretim yeri olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu ürünleri toplayan işçiler ve işverenler arasında yaşanan ücret sorunları ve ürün toplamada yaşanan aksaklıklar, ihracata zarar vermektedir. Mevsimlik işçilerin ücretlerinin, aynı asgari ücret tespiti gibi, senede bir defa sizin nezdinizde belirlenmesi, narenciye ve meyve sektörünün üretim ve ihracatı için önemli bir destek verecektir" dedi.

Mersin'de sürdürdükleri mesleki eğitim çalışmalarını da anlatan Çakır, "Amacımız gençlerimizi mesleksiz, iş dünyamızı da kaliteli personelsiz bırakmamaktır" diyerek, Bakan Işıkhan'dan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sistemine ağırlık verilmesini ve desteklerin artırılması konusunda desteklerini istedi.

Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol'un da konuştuğu toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Yerel Yönetim, Vedat Işıkhan, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: 'İş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
Antalya’da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu Antalya'da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu
Rapçi Çakal’ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
Hamas’tan ABD’nin Yemen’i vurmasına ilk tepki Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
12:05 Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:34 Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
11:31 Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti’yi solladı Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı
11:26 Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
11:18 Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı
11:16 Kim bilir ne derdi vardı Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti Kim bilir ne derdi vardı! Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 19:27:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: "İş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.