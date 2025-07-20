Bakan Işıkhan Muş'ta 'Terörsüz Türkiye' Vizyonunu Anlattı - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan Muş'ta 'Terörsüz Türkiye' Vizyonunu Anlattı

Bakan Işıkhan Muş\'ta \'Terörsüz Türkiye\' Vizyonunu Anlattı
20.07.2025 15:24
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere geldiği Muş'ta 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu anlatarak, "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirinden ayırırsak yok oluruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere geldiği Muş'ta 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu anlatarak, "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirinden ayırırsak yok oluruz. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi ortak bir mücadeledir. Milletimizi bölmek isteyenlere karşı her zaman birlik olduk" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a geldi. İlk olarak öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" programının açılışına katılan Işıkhan, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna dikkat çekti. Bakan Işıkhan, "Bakınız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı o tarihi konuşmada da defaatle vurguladığı gibi; Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirinden ayırırsak, bölersek, hepimiz zayıflar, yok oluruz. Nasıl ki Anadolu'nun kapılarını bizlere açan ve bu toprakları bize yurt yapan; Malazgirt Meydan Muharebesi, değerli kardeşlerim; Türk, Kürt ve Arap'ın ortak zaferidir. Birileri, bu gerçeği çok iyi bildiği için; yıllarca milletimizi bölmenin, her türlü terör ve kaos atmosferiyle aramıza nifak sokmanın mücadelesini verdi. Ülkemizin en kadim, en güzel şehirlerine; terörle, kavgayla, fitne ateşiyle ne acılar çektirdiklerini en iyi sizler bilirsiniz. Çalışma hayatından sosyal faaliyetlere kadar, devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu en yüksek standartlardaki hizmetlerin nasıl sabote edildiğini, devletle, milletin arasını açmak için ne çabalar harcandığının en yakın şahitleri değerli kardeşlerim sizlersiniz. Tüm bunlar karşısında pes etmedik, ne olursa olsun birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi tesis etmenin mücadelesini verdik. Cumhurbaşkanımız, Allah kendisinden bir değil bin defa razı olsun, 40 yıllık siyasi hayatını, bu millete musallat edilmiş bölücülükten kurtarmanın mücadelesine adadı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın iradesi ve mücadelesi; yine saygıdeğer Devlet Bahçeli beyefendinin tarihi desteğiyle bugün Terörsüz Türkiye süreci başlamış durumdadır. Bu tarihi başarıda en büyük paylardan biri de, siz değerli dava ve yol arkadaşlarımızındır. Sizler; tüm Türkiye'de, en zor şartlarda çalıştınız, çabaladınız. Emekleriniz için Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. İnanıyorum ki bin yıl önce bu topraklara tohumları atılmış kardeşlik çınarımız bugün Muş'tan, Bitlis'ten başlayarak, eskisinden çok daha canlı bir şekilde yeşerecektir. Bölgemizde ve dünyada yeni başarılara imza atarak yeni meyveler verecektir" dedi.

Terörün ülkeye ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşattığını belirten Işıkhan, "Bugüne kadar terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolara yakın oldu. Şimdi; düşünün ki son 40 yılda bu ülkenin enerjisini, bütçesini, gençliğini yiyip bitiren terör belası hiç olmasaydı. Düşünün ki, bu 2 trilyon dolarlık devasa bir kaynak; üretime, kalkınmaya, eğitime, teknolojiye, altyapıya harcanmış olsaydı. Bugün Türkiye; geldiği bu tarihi kalkınmışlık düzeyinin de ötesinde, hatta çok daha ötesinde olurdu. Yollarımız daha hızlı, fabrikalarımız daha çok, üniversitelerimiz daha güçlü, gençlerimiz daha umutlu olurdu. İşte biz, bugün Terörsüz Türkiye ile bu büyük gecikmeyi de, bu büyük tahribatı da durduruyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonu tam da bunun için var. Geçmişte kaybettiklerimizi telafi etmek ve geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek. Artık namluların sustuğu yerde, makinelerin sesi duyulacak. Artık korkunun yerine daha fazla üretim gelecek, göçün yerine daha fazla istihdam gelecek ve daha fazla refah gelecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğusu ve batısının artık ortak bir geleceğin parçası olduğunun altını çizen Işıkhan, "Şunu çok net ifade etmek isterim ki Türkiye'nin doğusu da, batısı da artık aynı geleceğin ortak parçasıdır. Muş, Bitlis, Van, Hakkari; bu bölgelerimiz genç nüfusuyla, çalışkan insanıyla, ham madde zenginliğiyle ve üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin yeni üretim üssü olacak inşallah. Terörsüz Türkiye ile yüzümüzü artık daha çok iş yapmaya, gençlerimiz için daha çok istihdam üretmeye, daha çok ihracat yapmaya dönüyoruz. Terörsüz Türkiye'yle Türkiye Yüzyılı geliyor. Ezberleri bozan bir Türkiye geliyor. Üretimin, sanayinin, girişimciliğin, tarımın, teknolojinin yeni merkezleri inşallah bu topraklar olacak. Milletimiz, bunu bildiği için artık birliğini bozan değil, geleceğini inşa eden bir siyaset istiyor. Biz bu çağrıya, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, vizyonuyla hep birlikte kulak verip, bunu gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

AK Parti teşkilatlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Işıkhan, "Bugün dünden çok daha güzel; yarın da bugünden çok daha güzel olacak. Çocuklarımıza terörsüz bir Türkiye armağan etmek inşallah en büyük hedefimiz olacaktır. Sizler de; AK Parti'nin şanlı teşkilatları olarak bugüne kadar ülkemizin aydınlık istikbaline giden yolda birer kilometre taşı oldunuz. Bir dünya liderinin yol ve dava arkadaşlarına yakışan da tam olarak budur. AK Parti gönüllüleri olarak ülkemizin geçmişten bugüne yaşadığı tarihi ve siyasi süreç anlatılmadan, memleket davamız bilinmeden, neyi, ne için yaptığımızın anlaşılması zordur. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Teşkilat Akademisi' gibi, 'Siyaset Akademisi' gibi programların hem davamızın fikri altyapısını hem de millete hizmet sürecimizi yeni nesillere aktaran eğitim projeleri sayesinde bu alanı da telafi etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Muş'a yönelik hizmet ve projeler hakkında da mesaj veren Bakan Işıkhan, "Şahsım ve bakanlığım adına hizmetlerimizle, projelerimizle, icraatlarımızla her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Muş'un istihdamı, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, sosyal güvenlik hizmetleri başta olmak üzere kalkınması ve gelişimine katkı sunacak tüm hizmetleri, destek ve teşvikleri kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İşte bizim milletimizle olan rabıtamız, gönül ilişkimiz budur. Şimdi sırada, bu güçlü bağları daha da kuvvetlendirmek var. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katıp çalışacak, çabalayacağız" dedi.

Konuşmasının ardından salondan ayrılan Bakan Işıkhan, Muş Valiliğini ziyaret ederek Vali Avni Çakır ile bir araya geldi. İldeki çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında Vali Çakır'dan bilgi alan Işıkhan, Muş'un kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan Muş'ta 'Terörsüz Türkiye' Vizyonunu Anlattı - Son Dakika

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