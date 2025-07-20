Bakan Işıkhan, Muş'ta "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Işıkhan, Muş'ta "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

Bakan Işıkhan, Muş\'ta "Türkiye Yüzyılı\'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması
20.07.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu, milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu, gerçek bir devrimdir." dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı'nın ardından Valiliği ziyaret etti.

Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve kurum amirleri tarafından karşılanan Işıkhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makamda kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katılan Işıkhan, Muş'un bereketli toprakları, mert insanı ve vakur duruşuyla Anadolu'nun özü ve özeti olduğunu söyledi.

"Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz"

İstiklal uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içenlerin yurdu olan Muş'un nice kahramanı, alimi, ozanı ve gönül insanını yetiştirdiğini belirten Işıkhan, "Hangi alanda bir başarı hikayesi yazılsa Muş oradadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine doğru ilerlerken Muş her zaman bizimle olmuştur. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, sanayide Muş her zaman taşın altına elini koymuş ve 'Ben buradayım' demiştir. Bugün de Muş'un evlatları geçmişte olduğu gibi yine vatan bölgelerindedir. Türkiye'nin birliği, beraberliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İş dünyası, vizyon ve kararlılıkla şehrimizi daha ileri taşımak için büyük bir gayret içerisindedir." diye konuştu.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelini Muş'ta daha da güçlendirmek için bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Işıkhan, Türkiye genelinde olduğu gibi Muş'un da iş gücü piyasasında son dönemde önemli gelişmelere sahne olduğunu kaydetti.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB-2 Bölgesi'nde istihdam oranının yüzde 39,5, işsizlik oranının yüzde 15,3 ve iş gücüne katılım oranın da yüzde 46,6 olduğu bilgisini veren Işıkhan, şöyle devam etti:

"İstihdamın sektörel dağılımına baktığımızda tarımda yüzde 24,5, sanayide yüzde 23,2 ve hizmet sektöründe yüzde 52,3'tür. İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2025 mayıs ayı sonuna kadar 52 bin 110 vatandaşımız Muş'ta işe yerleştirilmiştir. Mayıs sonu itibarıyla Muş'ta 10 bin 430 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. 1667 açık iş talebi, işverenler tarafından İŞKUR'a bildirilmiştir. Aktif işgücü programları kapsamında 2002'den günümüze kadar toplam 33 bin 862 kişi bu programlarımızdan faydalanmıştır. İşgücü Uyum Programı kapsamında 2024 eylül ayından bugüne kadar Muş'ta toplam 1125 kişi kontenjanımızdan faydalanmıştır. Sabah yaptığımız toplantıda da tekrar bir müjde olarak Muş'a, size iletmek isterim ki İşgücü Uyum Programı kapsamında 500 kontenjan daha Muş ilimize ayrılmış durumdadır. Hayırlı, uğurlu olsun."

"Türkiye artık bombaların değil, barışın sesiyle yankılanıyor"

Işıkhan, hükümet olarak yatırımcıların önünü açmak, iş dünyasının karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için var güçleriyle çalıştıklarını, Muş'un genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak, iş insanlarının daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için destek mekanizmalarını güçlendirdiklerini vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Işıkhan, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu, milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu, gerçek bir devrimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle milletimizin duaları ve destekleriyle yürütülen bu süreç sadece bir güvenlik hamlesi değil, bir medeniyet tasavvurunun yeniden inşasıdır. Yıllarca bu topraklarda kan biçenler, gözyaşı ekenler, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlar artık kaybediyor. Türkiye artık bombaların değil barışın sesiyle yankılanıyor. Devletimiz dağın ardını da şehir merkezini de aynı şekilde, eşitlik duygusuyla kucaklamaktadır. İstismarcı yapılar yıllarca yoksulluğu, cehaleti, kimlik aidiyetini kullanarak insanlarımızı kandırdı. Bu kirli düzene Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle son verdik." diye konuştu.

"Şimdi önümüze yepyeni bir sayfa açılıyor"

Her karışı vatan olan bu topraklarda hiçbir vatandaşı dışlamadıklarını, devletin şefkat elini en ücra köylere kadar ulaştırdıklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Milletin arasına nifak tohumları ekenleri değil bu topraklara barış tohumu ekenleri yürüyüşümüze bekliyoruz. Milletimiz bize 'Artık kavgayı bırakın, yaraları sarın.' dedi. Biz de bu çağrıya kulak verdik. Terörü destekleyen karanlık odaklara karşı dimdik durduk ama milletimize karşı da pek merhametli olduk. Türkiye bugün artık kabuk değiştiriyor. Güvenlik tehdidiyle değil kalkınma hedefi ile anılıyor. Şimdi önümüze yepyeni bir sayfa açılıyor. Terörün karanlığından çıkan bir milletin, kardeşliğin aydınlığa yürüyüşü. İnşallah bu kutlu yürüyüşte barış, üretim, istihdam, refah, adalet ve kalkınma olacak. Bu mücadeleyi sadece bugün için değil, yarının Türkiye'si için veriyoruz. Evlatlarımız için veriyoruz ve evlatlarımız eskinin karanlığına maruz kalmasın diye veriyoruz."

"Çatışma değil, kalkınma gündem olacak"

Terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda bu milletin gecikmiş kalkınmasının telafisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Artık bu topraklarda korkular değil, umutlar konuşulacak. Çatışma değil, kalkınma gündem olacak. Dağların arasında silah sesleri değil, atölyelerin, makinelerin, üretim tezgahlarının sesi yankılanacak. Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçek anlamda bir kalkınma asrına dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki artık her gencimiz doğup büyüdüğü şehirde iş bulsun. Her çocuğumuz huzur içinde okusun. Her annemiz, babamız evladının geleceğinden umut bulsun." ifadesini kullandı.

Muş Valisi Çakır ise Bakan Işıkhan'ı kentte ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de "Kentimizde tarım ve hayvancılık yaygın yapılıyor. Nüfusumuzun önemli bir kısmı köylerde yaşıyor. Tarım ve hayvancılığın devamı için insanların köylerde kalmalarını istiyoruz. Kırsalda ekonomik desteklerle tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan, Muş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

14:31
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
14:01
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
11:40
ABD’den Şam yönetimine “Süveyda“ çağrısı
ABD'den Şam yönetimine "Süveyda" çağrısı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 15:22:46. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Muş'ta "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.