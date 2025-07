Bakan Işıkhan, Muş\'ta "Türkiye Yüzyılı\'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu, milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu, gerçek bir devrimdir." dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı'nın ardından Valiliği ziyaret etti.

Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve kurum amirleri tarafından karşılanan Işıkhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makamda kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katılan Işıkhan, Muş'un bereketli toprakları, mert insanı ve vakur duruşuyla Anadolu'nun özü ve özeti olduğunu söyledi.

"Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz"

İstiklal uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içenlerin yurdu olan Muş'un nice kahramanı, alimi, ozanı ve gönül insanını yetiştirdiğini belirten Işıkhan, "Hangi alanda bir başarı hikayesi yazılsa Muş oradadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine doğru ilerlerken Muş her zaman bizimle olmuştur. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, sanayide Muş her zaman taşın altına elini koymuş ve 'Ben buradayım' demiştir. Bugün de Muş'un evlatları geçmişte olduğu gibi yine vatan bölgelerindedir. Türkiye'nin birliği, beraberliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İş dünyası, vizyon ve kararlılıkla şehrimizi daha ileri taşımak için büyük bir gayret içerisindedir." diye konuştu.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelini Muş'ta daha da güçlendirmek için bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Işıkhan, Türkiye genelinde olduğu gibi Muş'un da iş gücü piyasasında son dönemde önemli gelişmelere sahne olduğunu kaydetti.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB-2 Bölgesi'nde istihdam oranının yüzde 39,5, işsizlik oranının yüzde 15,3 ve iş gücüne katılım oranın da yüzde 46,6 olduğu bilgisini veren Işıkhan, şöyle devam etti:

"İstihdamın sektörel dağılımına baktığımızda tarımda yüzde 24,5, sanayide yüzde 23,2 ve hizmet sektöründe yüzde 52,3'tür. İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2025 mayıs ayı sonuna kadar 52 bin 110 vatandaşımız Muş'ta işe yerleştirilmiştir. Mayıs sonu itibarıyla Muş'ta 10 bin 430 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. 1667 açık iş talebi, işverenler tarafından İŞKUR'a bildirilmiştir. Aktif işgücü programları kapsamında 2002'den günümüze kadar toplam 33 bin 862 kişi bu programlarımızdan faydalanmıştır. İşgücü Uyum Programı kapsamında 2024 eylül ayından bugüne kadar Muş'ta toplam 1125 kişi kontenjanımızdan faydalanmıştır. Sabah yaptığımız toplantıda da tekrar bir müjde olarak Muş'a, size iletmek isterim ki İşgücü Uyum Programı kapsamında 500 kontenjan daha Muş ilimize ayrılmış durumdadır. Hayırlı, uğurlu olsun."

"Türkiye artık bombaların değil, barışın sesiyle yankılanıyor"

Işıkhan, hükümet olarak yatırımcıların önünü açmak, iş dünyasının karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için var güçleriyle çalıştıklarını, Muş'un genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak, iş insanlarının daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için destek mekanizmalarını güçlendirdiklerini vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Işıkhan, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu, milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu, gerçek bir devrimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle milletimizin duaları ve destekleriyle yürütülen bu süreç sadece bir güvenlik hamlesi değil, bir medeniyet tasavvurunun yeniden inşasıdır. Yıllarca bu topraklarda kan biçenler, gözyaşı ekenler, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlar artık kaybediyor. Türkiye artık bombaların değil barışın sesiyle yankılanıyor. Devletimiz dağın ardını da şehir merkezini de aynı şekilde, eşitlik duygusuyla kucaklamaktadır. İstismarcı yapılar yıllarca yoksulluğu, cehaleti, kimlik aidiyetini kullanarak insanlarımızı kandırdı. Bu kirli düzene Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle son verdik." diye konuştu.

"Şimdi önümüze yepyeni bir sayfa açılıyor"

Her karışı vatan olan bu topraklarda hiçbir vatandaşı dışlamadıklarını, devletin şefkat elini en ücra köylere kadar ulaştırdıklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Milletin arasına nifak tohumları ekenleri değil bu topraklara barış tohumu ekenleri yürüyüşümüze bekliyoruz. Milletimiz bize 'Artık kavgayı bırakın, yaraları sarın.' dedi. Biz de bu çağrıya kulak verdik. Terörü destekleyen karanlık odaklara karşı dimdik durduk ama milletimize karşı da pek merhametli olduk. Türkiye bugün artık kabuk değiştiriyor. Güvenlik tehdidiyle değil kalkınma hedefi ile anılıyor. Şimdi önümüze yepyeni bir sayfa açılıyor. Terörün karanlığından çıkan bir milletin, kardeşliğin aydınlığa yürüyüşü. İnşallah bu kutlu yürüyüşte barış, üretim, istihdam, refah, adalet ve kalkınma olacak. Bu mücadeleyi sadece bugün için değil, yarının Türkiye'si için veriyoruz. Evlatlarımız için veriyoruz ve evlatlarımız eskinin karanlığına maruz kalmasın diye veriyoruz."

"Çatışma değil, kalkınma gündem olacak"

Terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda bu milletin gecikmiş kalkınmasının telafisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Artık bu topraklarda korkular değil, umutlar konuşulacak. Çatışma değil, kalkınma gündem olacak. Dağların arasında silah sesleri değil, atölyelerin, makinelerin, üretim tezgahlarının sesi yankılanacak. Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçek anlamda bir kalkınma asrına dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki artık her gencimiz doğup büyüdüğü şehirde iş bulsun. Her çocuğumuz huzur içinde okusun. Her annemiz, babamız evladının geleceğinden umut bulsun." ifadesini kullandı.

Muş Valisi Çakır ise Bakan Işıkhan'ı kentte ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de "Kentimizde tarım ve hayvancılık yaygın yapılıyor. Nüfusumuzun önemli bir kısmı köylerde yaşıyor. Tarım ve hayvancılığın devamı için insanların köylerde kalmalarını istiyoruz. Kırsalda ekonomik desteklerle tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.