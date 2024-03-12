Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Organize Sanayi Bölgesi'nde Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Organize Sanayi Bölgesi'nde Açılış Törenine Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Organize Sanayi Bölgesi\'nde Açılış Törenine Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan 11 fabrikanın açılış törenine katıldı. Açılışı yapılan fabrikaların yatırım tutarı 5,3 milyar liraya ulaştı. Kacır, ülkenin siyasi ve ekonomik prangalardan kurtularak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine doğru ilerlediğini belirtti. Ayrıca, organize sanayi bölgelerinin üretim ve refahın yayılmasına katkı sağladığını vurguladı.

12.03.2024 19:33  Güncelleme: 19:45
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici tartışmalarına aldırmadan, ülkemizi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Kacır, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 11 fabrikanın açılış törenine katıldı.

Açılışı yapılan fabrikaların yatırım tutarının 5,3 milyar liraya ulaştığını anlatan Kacır, bu yatırımları hayata geçiren sanayicileri canı gönülden kutladığını söyledi.

Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna güçlü şekilde devam ettiklerini ifade ederek, "Dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici tartışmalarına aldırmadan, ülkemizi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Pandemiye, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalara ve bölgemizdeki savaşlara rağmen dayanıklılığını ispatlayan Türkiye ekonomisi 14 çeyreklik sürede kesintisiz büyüme sergiledi. Sanayimizin güçlü üretim performansıyla 2023 yılında ihracatımızı 255,8 milyar dolara taşıdık." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanında kurdukları organize sanayi bölgeleriyle üretim ve refahın yurt sathına yayılmasını sağladıklarını belirten Kacır, dün Yalova'da, geçen hafta Giresun ve Batman'da fabrikalar açtıklarını ve yeni üretim tesislerinin temellerini attıklarını hatırlattı.

Kacır, 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye'de organize sanayi bölgesi sayısının 192 iken bu rakamı 361'e çıkararak organize sanayi bölgesi olmayan il bırakmadıklarını dile getirdi. Kacır, şöyle devam etti:

" OSB'lerimizde çalışan sayısını 415 binden 2,6 milyona çıkardık. Kurduğumuz yeni organize sanayi bölgelerimizle altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış, ulaşım imkanları gelişmiş sanayi alanlarını yatırımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayicilerimizi bir araya getirerek yüksek yatırım maliyetlerine girmeden verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir üretim gerçekleştirmelerine imkan tanıyoruz. Planlı sanayileşme hamlemizin meyvelerini de küresel değer zincirlerindeki rolümüzü her geçen gün güçlendirerek alıyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren Denizli'nin, elde ettiğimiz bu başarıda rolü ve payı çok büyük. Bizler de şehrimizde üretim altyapısını güçlendirecek, sanayimizi katma değerli üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliğini güçlendirecek adımları bir bir atmaya devam ediyoruz."

Denizli'de 2002 yılındaki 3 olan organize sanayi bölgesi sayısını 5'e çıkardıklarını anlatan Kacır, bu bölgelerin altyapı ve üstyapı projelerine son 22 yılda 594 milyon lira kaynak aktardıklarına dikkati çekti.

OSB'lerde 7 bin 500 ilave istihdam oluşturduklarını vurgulayan Kacır, "Şu anda Denizli OSB, Çardak OSB ve Deri İhtisas ve Karma Bölgelerimizde tüm parseller tahsis edilmiş durumda. İnanıyorum ki sanayicilerimiz altyapı çalışmaları devam eden Makine İhtisas OSB ve Çivril OSB'yi de kısa sürede dolduracak. Denizlili sanayicilerimizin girişimcilerimizin yatırım iştahı bizleri umutlandırıyor, gururlandırıyor. Teknik tekstilden tıbbi aromatik bitkilere, otomotivden prefabrik yapı elemanlarına kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet yürüten ve yatırım teşviklerimizle hayata geçen bu üretim tesisleri şimdiden 1500 vatandaşımıza ekmek kapısı oldular." şeklinde konuştu.

Kacır, Denizli'yi gelecek dönemde yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Küresel rekabetin her geçen gün hızlandığı bir dönemde fark yaratmanın yolu AR-GE'den ve inovasyondan geçiyor. Bizler katma değerli üretim yolculuğunuzda her zaman sizlerin yanındayız. Nitekim bu amaçla Denizli'de 15 AR-GE Merkezi, 12 de tasarım merkezi kurduk. Sanayimizin verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması adına Denizli Model Fabrika'yı da şehrimize kazandırıyoruz. Model Fabrikamız bünyesinde dijital dönüşüm, sürekli iyileştirme, yalın üretim gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız." dedi.

Bugüne kadar yurdun dört bir yanında kurdukları 8 model fabrikanın sağladığı imkanlardan yararlanan işletmelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Kacır, işletmelerde önemli düzeyde performans artışlarına şahit olduklarını dile getirdi.

Kacır, gerek Bakanlık olarak gerek TUBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla, günden güne destekleri ve teşvik mekanizlarını çeşitlendirerek ve zenginleştirerek sanayici ve KOBİ'lerin hizmetine sunmaya devam edeceklerini anlatarak, "Sizler yeter ki çalışmaya ve üretmeye devam edin. Her daim yanınızda olmak, bizler için bir görevdir. Eser ve hizmet siyasetiyle Denizli için ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, pazarları yakından takip eden ve girişimci ruha sahip iş insanlarımız, alışkan, azimli ve dinamik gençlerimiz, teknoloji ve AR-GE peşinde koşan araştırmacılarımızla birlikte Denizli'yi Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şehir haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, iş adamları ve davetliler katıldı.

Bakan Kacır ve beraberindekiler konuşmaların ardından araç filtresi yapan bir fabrika incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Organize Sanayi Bölgesi'nde Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

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