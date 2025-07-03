Bakan Kacır: "Milli gelirimizi son 23 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükselttik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Milli gelirimizi son 23 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükselttik. Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık" dedi.

Bir dizi program, ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Kilis'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, "GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçirilen; tekstilden kültür turizme, tarımsal altyapıdan gıda sanayine ve sosyal girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede, 12 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kilis'imize yeni eserler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz"

Bakan Kacır, "Bugün, Kilis'imize yeni eserler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçirilen; tekstilden kültür turizme, tarımsal altyapıdan gıda sanayine ve sosyal girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede, 12 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, şehrimizde hayata geçireceğimiz 4 projenin de imzasını atıyoruz. Kilis'in kalkınmasına değer katacak projelerin şehrimize, Kilislilere ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz son 22 yılın güçlü zemininin üzerinde, Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle adım attı. Bu hedefe ulaşmak, geleceğe istikamet vermek adına çok çalıştık, azim ve gayretle durmadan, yorulmadan emin adımlarla yürüdük. Planlı ve sağlam temelli politikalarla, uzun vadeli vizyoner hedeflerle, istikrarlı projelerle hayalleri gerçek, imkansızı mümkün kıldık. Milli gelirimizi son 23 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükselttik. Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. Planlı sanayi alanları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü lojistik bağlantılarıyla ülkemizi küresel üretim üssü konumuna taşıdık. Artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını tasarlayan ve üreten bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini; elektrikli ve akıllı aracımız TOGG'la gerçeğe dönüştürmüş bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekün kalkınmış Türkiye hedefiyle 81 ilimizin tamamını yeni projelerle ilmek ilmek dokuyoruz. Başlattığımız büyük kalkınma seferberliğine tüm şehirlerimizi dahil ediyoruz. Kilis'imiz de yürüttüğümüz kalkınma seferberliğinden elbette nasibini alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Kilis'i ihya ediyor, Kilisliler için çalışıyoruz. Geçtiğimiz 23 yılda, şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için; Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesini kurduk. OSB'lerimizin toplam büyüklüğünü 90 hektardan bin 688 hektara çıkardık. OSB'lerimizde ilave 4 bin 800'den fazla istihdam oluşturduk. Kilis Organize Sanayi Bölgesinin 42 hektarlık genişleme alanının altyapı işlerini ve arıtma tesisini tamamlayarak, inşallah en kısa sürede sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Kilis'imizin büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 2002 öncesinde ilimizde KOSGEB desteklerinden yararlanmış işletme yokken son 23 yıl içinde 3 bin 222 KOBİ'mize 678 milyon lira destek verdik" dedi.

"31,1 milyar lira sabit yatırımın ve 8 bin 500'den fazla istihdamın önünü açtık"

Kilis'e yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Kacır, "Şehrimizde gerçekleşecek yatırımlar için 262 teşvik belgesi düzenledik. 31,1 milyar lira sabit yatırımın ve 8 bin 500'den fazla istihdamın önünü açtık. Bildiğiniz üzere 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın kararıyla yeni teşvik sistemimiz yürürlüğe girdi. Yeni modelimizdeki sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında; Kilis'te yapılacak imalat sanayi yatırımlarında istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta pirimi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak imalat sanayi yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 11,5 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin önemli bir bileşeni Yerel Kalkınma Hamlesi Programımızdır. Programla; atıl kaynakları üretime kazandırmayı, yerel ihtiyaçlara yanıt vermeyi, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyini geliştirmeyi ve bölgesel rekabetçiliği artırmayı hedefliyoruz. Her ilde sosyo-ekonomik gelişmişlik, yerel ihtiyaçlar, istihdam potansiyeli ve kümelenme etkisi gibi farklı kriterleri dikkate alarak 4 öncelikli yatırım konusunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kilis'teki 138 projeye 622 milyon lira destek verdik"

Bakan Kacır, "Bu doğrultuda, Kilis'e değer katacak zeytin çekirdeğinden aktif karbon, prinadan rafine zeytinyağı, zeytin karasuyundan polifenol ve organik gübre üretimi; üzüm mamulü katma değerli ürünlerin üretimi; ambalaj ürünleri üretimi ve asgari 3 bin küçükbaş kapasiteli olmak üzere entegre süt üretim ve işleme tesisi yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Tüm bu çabalar, Anadolu'nun; bu kadim toprakların, yatırımla ve üretimle yeniden ayağa kalkması için. Kilis'in sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmeye ve şehrimizi yeni yatırımlarla ihya etmeye kararlıyız. Bu anlayışla; İpekyolu Kalkınma Ajansımız eliyle, Kilis'teki 138 projeye 622 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile; ilimizdeki kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 63 projesine 678 milyon lira destek sağladık. Bugün, yine devreye alacağımız 12 ve imzasını atacağımız 4 yeni yatırım; Kilis'imizin Türkiye Yüzyılı yolculuğumuza üretimle, istihdam ve turizmle katkı vermesi için kararlılığımızın nişanesidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 12 proje arasında yer alan Kilis Tekstilkent projesiyle Kilis'te tekstil sektörünün gelişimi için önemli bir adım atıyoruz. Kilis Organize Sanayi Bölgemiz bünyesinde halihazırda 250 kişiye istihdam sağlayan bu tesis, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak. Sizlerin de yakından bildiği üzere; Kilis'i yakın coğrafyamızın önemli tekstil üretim üsleri arasına taşımayı hedefleyen bu projenin fikir babası, Kilis halkına 11 yıldan fazla belediye başkanı olarak hizmet etmiş merhum Abdi Bulut'tu. Adını ve anısını Tekstilkent'te yaşattığımız merhum belediye başkanımıza, bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Kırsal ve kentsel yaşam kalitesini artıracağız"

Kilis'e yönelik projeleri anlatan Bakan Kacır, "GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçen, şehrimizin büyüme ivmesine katkı sağlayacak, farklı eser ve hizmetlerin de açılışını gerçekleştiriyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla tarımsal rehabilitasyon, kültür-sanat ve eğitim alanlarında Kilis'e değer katacak projelerin ilk adımlarını yine bugün atıyoruz. Kilis'in yerel ekonomisini canlandıracak, sanayi ve tarımda üretimini verimli kılacak, istihdam hacmini artıracak projelerimizin şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kilis'i kalkındıracak eser ve hizmetleri, önümüzdeki dönemde de devreye almaya süratle devam edeceğiz. Bölgesel kalkınma çalışmalarımızda 5 yıllık yol haritamız Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girdi. Strateji belgemizde Kilis'imizi öncelikli dönüşüm ili olarak belirledik. Bu kapsamda; önümüzdeki dönemde şehrimizde imalat sektöründe yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırarak nitelikli iş gücünü çekecek, sosyal ve teknik altyapı yatırımlarını yaygınlaştıracağız. İlimizde, tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi doğrultusunda zeytinyağı işleme faaliyetlerini önceliklendireceğiz. Kırsal ve kentsel yaşam kalitesini artıracağız. Kilis'te gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, gelecekte yapacaklarımızın da adeta nişanesidir. Bugün güzel bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında, 15 Kalkınma Ajansımız, yaklaşık 600 milyon TL tutarındaki teklif çağrılarını ilan ediyor. Kilis'imizde yer alan girişimciler ile kooperatifler ve üretici birliklerinin de yararlanacağı Hızlandırıcı Hibe Desteği Programları ile; yeşil dönüşüme öncülük edecek ve yeni istihdam oluşturacak iş fikirleri ve yatırımlar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz" diye konuştu. - KİLİS