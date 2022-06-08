Bakan Kirişci, "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu" programında konuştu - Son Dakika
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Bakan Kirişci, "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu" programında konuştu

08.06.2022 12:08

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna'daki gıda değer zincirleri üzerinde oluşan baskının gıda güvenliği sorunlarının artmasına neden olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, gıda sistemlerinin dönüştürülmesi, gıda sistemlerinin kilit aktörleri arasında sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna'daki gıda değer zincirleri üzerinde oluşan baskının gıda güvenliği sorunlarının artmasına neden olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, gıda sistemlerinin dönüştürülmesi, gıda sistemlerinin kilit aktörleri arasında sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası düzeyde de güçlü bağlar gerektirmektedir." dedi.

Kirişci, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ev sahipliğinde çevirim içi düzenlenen "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu" programına katıldı.

Gıda sistemlerini dönüştürmek için kurulacak koalisyonları desteklemeye hazır olduklarını ifade eden Kirişci, pandemi ve iklim değişikliği gibi krizlerin gıda sistemlerinin başarılı bir şekilde dönüşümündeki küresel engeller olduğunu söyledi.

Kirişci, büyüyen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için gıda üretiminin mevcut miktara göre yüzde 60 artması gerektiğine işaret ederek, "Son Birleşmiş Milletler (BM) raporları, daha dirençli gıda sistemleri için küresel dayanışma çerçevesinde acil eylemlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizmektedir ancak Rusya-Ukrayna çatışması durumu daha da kötüleştirmiş ve Ukrayna'daki gıda değer zincirleri üzerinde oluşan baskı, gıda güvenliği sorunlarının artmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, gıda sistemlerinin dönüştürülmesi, gıda sistemlerinin kilit aktörleri arasındaki sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası düzeyde de güçlü bağlar gerektirmektedir. Dolayısıyla bu diyalog etkinliği, güçlü bir iş birliği platformu oluşturulması açısından hepimiz için bir fırsattır." diye konuştu.

Gıda kaybını ve israfını azaltma çalışmaları

Türkiye'nin, küresel gıda güvenliği krizinin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla "Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı"nı destekleyecek 6 maddelik bir paket ilan ettiğine dikkati çeken Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

"Paket, temel olarak tohum ve teknik uzmanlık, ulusal ticareti kolaylaştırma önlemleri, mülteciler için gıda yardımı ve gıda güvenliğini sağlayacak programlar için fon ve kaynaklar sağlamayı içermektedir. Ayrıca, taahhütlerin yerine getirilmesinde ortaklarımızla yardımlarımızı koordine etmeye hazırız. BM Gıda Sistemleri Zirvesi taahhütlerine olan bağlılığımızı teyit ediyor ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğimizi geliştiriyoruz."

Kirişci, BM ile tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan güvenli çıkışını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Gıda sistemlerinin dönüştürülmesi için "Gıdanı Koru Kampanyası" başlattıklarını hatırlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Üretilen gıdaların üçte biri her yıl kaybedilmekte veya israf edilmektedir. Bu sebeple gıda kaybını ve israfını azaltmak, tarım-gıda zincirlerini güçlendirmek ve doğal kaynakları korumak için kilit hedeflerden birisidir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kamuoyunu bilinçlendirerek gıda kayıplarına ve israfına karşı ortak mücadele etmeyi hedefliyoruz."

Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu
Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu
Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu
Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu
Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu
Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu
Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu
Bakan Kirişci, Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu programında konuştu

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci, 'Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu' programında konuştu - Son Dakika

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