Bakan Kurum'dan Çevre Haftası için Animasyon - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum'dan Çevre Haftası için Animasyon

02.06.2025 23:50
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Bakan Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'ni anlatan Minik DOA'lar animasyon filmini paylaştı.

Bakan Kurum'dan animasyon filmli paylaşım

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında Depozito Yönetim Sistemi'yle geri dönüşümü anlatan Minik DOA'lar animasyon filmini paylaştı.

Bakanı Kurum, Çevre Haftası dolayısıyla Depozito Yönetim Sistemi'yle geri dönüşümü anlatan Minik DOA'lar animasyon filmini paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası'nın minik DOA'larıyla tanışalım" ifadelerini kullandı.

Animasyon filminde Depozitosu Olan Ambalajlar makinesine bırakılan bir plastik şişenin geri dönüşümü, yapay zeka destekli 'minyatür işçiler' tekniği ile görselleştirildi. Yeşil Gelecek Adası'nda yaşayan 'Minik DOA' kahramanlarının geri dönüşüm dünyası masalsı bir dille anlatıldı. Filmle "Yeterince var" sloganı da hatırlatılarak, Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekildi.

"Depozito sistemi tüm Türkiye'ye yayılacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın uygulayıcısı olduğu Depozito Yönetim Sistemi, 2019 yılında pilot ilçe olarak Ankara Kızılcahamam'da, il olarak ise Şubat 2025 itibarıyla Sakarya'da uygulamaya alındı. Başarıyla devam eden sistem sayesinde sadece Kızılcahamam'da yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürülürken, Sakarya'da 1,5 ayda 100 ton atık cam toplandı. Pilot bölge uygulamaları kapsamında Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir'de de kurulum çalışmaları başlatıldı. 2026 yılı başında tüm Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'nin uygulanması planlanıyor.

"Doa uygulaması nasıl çalışıyor?"

Bu sistemle DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA İade Makineleri'ne bırakılıyor. Ambalaj başı belirlenen tutar vatandaşların cep telefonlarına yükledikleri dijital cüzdan uygulamasında birikiyor. Böylece geri dönüşüm bilinci yaygınlaştırılırken, vatandaş da kazanıyor. Uygulamada biriken tutar, anlaşmalı mağazalar, marketler ve restoranlarda QR okutularak kullanılıyor. Yine biriken bakiye, transfer yoluyla banka hesaplarına aktarılabiliyor.

Kaynak: İHA

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