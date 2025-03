Bakan Kurum: "Muhalefet deprem bölgesini siyasi malzeme yapıyor, buna izin vermeyeceğiz"

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin deprem bölgesini siyasi malzeme yapmaya çalıştığını belirterek, "Siz bu eserlerin değil, maketini yapmak hayalini bile kuramazsınız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Malatya'da iftar programına katıldı. Gündüz geldiği kentte çeşitli temaslarda bulunan Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Malatya Sofrasına katıldı. Bakanlığında her gün destek verdiği iftar sofrasında Malatyalılara hitap eden Bakan Kurum, Malatya ile aralarında kopmayacak bir bağ ve sonsuz bir muhabbetleri olduğunu belirtti. Bakan Kurum, "Ben 6 Şubat depremlerinde bu şehri bizzat gördüm. Fedakar babaları, tevekkülle dua eden annelerini gördüm. O gecelerde hangi enkazın başına vardıysak acı vardı, ama hiçbir şekilde karamsarlık yoktu. Hüzün vardı ama pes etmek yoktu. Büyüklerimizin tavrında hep hikmet vardı, dillerde 'Allah devletimize zeval vermesin' duası vardı. 6 Şubat'tan bugüne Malatya'mızı biz de bir an olsun yalnız bırakmadık. O gün bugündür ister Ankara'da olalım ister başka bir yerde olalım daima ayağımız, gözümüz, gönlümüz her zaman Malatyalı hemşehrilerimiz de olur" ifadelerine yer verdi.

"Şu anda hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık"

Deprem bölgesinde 3 bin 481 şantiyede 100 binlerce mimar, mühendis ve işçinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Bakan Kurum, "İnanın emsalsiz bir gayret gösteriyoruz. Hep birlikte teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül'de 100 bine, Ekim'de 130 bine, Kasım'da 155 bine ve Ocak'ta da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'mızda 201 bine ulaştırdık. Hamdolsun bugün artık deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konutumuz, tek bir iş yerimiz kalmadı. Şu anda hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. İnşallah yılbaşına kadar 2025 yılı sonunda 11 ilimizde söz verdiğimiz gibi hak sahibi 453 bin vatandaşımıza bağımsız bölümlerimizi bitirip konutlarımızı iş yerlerimizi inşallah teslim etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde yuvasına kavuşmayan ve iş yerini açmayan tek bir depremzede bırakmayacaklarını ifade eden Kurum, Malatya'da da yılsonuna kadar söz verdikleri 79 bin bağımsız bölümü teslim edeceklerini söyledi. Bunun için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kurum, "Malatya'daki tüm çalışmalarımız bittiğinde Söğütlü camilerimizin minaresinden ezan sesleri semaya inşallah yeniden yükselecek. Tarihi bakırcılar çarşısı, Şire pazarı, Kuyumcular, 100. yıl çarşıları yeniden bereketle huzurla mutlulukla dolup taşacak" dedi.

"Terörsüz bir Türkiye için çok özel çok kıymetli bir döneme giriyoruz"

Terörle mücadelede yeni bir adım atarak terörü kaynağında kurutacak çok önemli tarihi müdahaleler yaptıklarını da anlatan Bakan Kurum, "Bunda da başarılı olduk hamdolsun. Şimdi terörün tamamen bitmesini istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye için çok özel çok kıymetli bir döneme giriyoruz. İnşallah bu süreçte de devletimiz yaptığı adımla, attığı adımla yapmış olduğu kararlı duruşla muhakkak olacaktır. Devlet Bahçeli Bey'in desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz büyük bir prangalardan daha inşallah kurtulacak. Özet olarak Türkiye terör belasından tamamen kurtulduğu ekonomisinin her açıdan düzeldiği deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"Dünya değişiyor dönüşüyor ama bunların koltuk kavgaları asla bitmiyor"

Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Bakan Kurum, "Ülkemiz, devletiyle, milletiyle böylesi güzel bir döneme yürürken muhalefet ne yapıyor. Dünya değişiyor dönüşüyor ama bunların koltuk kavgaları asla bitmiyor. Yüzlerini milletimize aziz milletimize dönemiyorlar" dedi.

Hükümet olarak deprem bölgesine her fırsatta geldiklerini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bu muhalefet partisinin deprem bölgesinde çakıllı tek bir çivisi yok, tek bir eserleri yok. Dönüp depremzede vatandaşlarımıza bakmıyorlar. Ne demişler tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bakın ben bu bölgenin evladıyım, beni iyi tanıyorsunuz. Mesaimizi büyük bir oranda deprem bölgesinde geçiriyoruz. Şimdi CHP'nin gölge Genel Başkanı bu bölgede eksik bulamıyor ya ne yapıyor biliyor musunuz? Eksik uyduruyor, yalan yanlış hikayeler anlatıyor. Biz cevabını verince de yalan ortaya çıkınca da 'sana demedim ki' diyor. Yetmiyor gittiği her yerde bu bölgede yaptığımız 201 bin konutu diline doluyor. Bunu neden yaptığını emin olun ben çok iyi biliyorum. Buranın deprem bölgesinin gelişmesinden rahatsızlar. Buranın deprem bölgesinin büyümesinden depremzede kardeşlerimizin evine girmesinden rahatsızlar. Çünkü bunlar deprem bölgesini hep siyaset malzemesi yaptılar. Şimdi bu işler bitince Malatya 11 il huzura kavuşunca şimdi ellerinden bu malzeme alınmış olacak. Ondan dolayı endişeliler, sıkıntı içindeler. Biz önceden dedik ki bu muhalefet emin olun 201 bin konutun maketini bile yapamaz. Şimdi maketini bile yapamazlar sözümü geri alıyorum. Çünkü maket yapmak bile bir vizyon ister, bir bakış açısı ister, bir tasarım zekası ister. Sözümden vazgeçiyorum ve diyorum ki siz bu eserlerin değil maketini yapmak hayalini bile kuramazsınız, hayalini. Size deprem bölgesini siyasi bir malzeme yaptırmayacağız. Buradaki depremzede hemşerilerimizi istismar etmenize müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi yine depremzede bölgemizde kardeşlerim bize sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Biz kimseye aldırmadan, kafamıza takmadan yolumuza devam edeceğiz. Devletimizin afetzede kardeşlerimize uzanan eli olmaya ve bu güzel milletin hizmet çare olmaya inşallah devam edeceğiz." - MALATYA