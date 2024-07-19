Bakan Kurum, Özgür Özel'e seslendi: 'Depremi siyasi malzeme yapmayın' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Kurum, Özgür Özel'e seslendi: 'Depremi siyasi malzeme yapmayın'

Bakan Kurum, Özgür Özel\'e seslendi: \'Depremi siyasi malzeme yapmayın\'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, depremi siyasi polemik malzemesi yapmaması gerektiğini belirtti.

19.07.2024 13:37  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini zaten çok net biliyoruz. Dolasıyla onlardan başka bir tavır ve eylem de beklemiyoruz" dedi.

Dün Elazığ'a gelerek yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesi Elazığ'da olduklarını dile getiren Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın görevi tevdi etmesinin üzerinden 16 gün geçti. Bugün 9. İlimizi ziyaret ettik. 6 Şubat'ta verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz bir gayret gösteriyoruz. Tüm ekip ve arkadaşlarımızla birlikte 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın mutlu olması ve geleceğe güvenle bakması için bir dakikayı ve saniyeyi dahi değerli görerek çalışmalar yapıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzü gülmeden biz gülmeyeceğiz. Onlar evinde rahat, huzurlu yaşamadığı sürece biz rahat etmeyeceğiz. Bu anlayışla çalışacağız ve koşturacağız" diye konuştu.

"Bal yapmayan arı gibi"

Bakan Kurum, "Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş. Beklerdik ki deprem konusunu siyasi polemik malzemesi yapmak yerine yine sordukları sorulara baktığınızda, depremzede vatandaşlarımız ve onların sorunları ile geleceğiyle ilgili herhangi bir gündem yok. Aynı siyaset. Bu anlayış, 'Bal yapmayan arı' gibi. Vatandaşa çözüm üretmek, sorunlarını çözmek, dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Özgür Özel'e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğun ortak olsun. Bu işleri siyasi malzeme yapmak yerine burada çalışan emekçilerimize, işçilerimize, vatandaşlarımıza destek olmak yerine burada bu gündemleri farklı gündemlere taşıyarak, tek yaptıkları şey buradaki sürece ve emekçiye köstek olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini zaten çok net biliyoruz. Dolasıyla onlardan başka bir tavır ve eylem de beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Polemik üretmek yerine deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı"

Her zaman depremi siyaset üstü göreceklerini vurgulayan Kurum, "Bu anlayış ile çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın" önderliğinde daha önceki afetlerde ne yaptıysak kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden milletimizi kucaklayarak sahaya gidip, sorunları bir bir dinleyerek çözmeye devam edeceğiz. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de bu gayretle çalışacağız. Polemik üretmek yerine deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı. Buraya afetzede kardeşlerimiz için hiçbir destek vermedikleri süreçlerde dönüp bir aynaya bakmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Boş vaatler vereceklerine deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar"

Kurum, "Polemik üreteceklerine gelsinler burada işin ucundan tutsunlar. Depremde söylüyorlardı, bedava konut yapacağız ve vereceğiz diyorlardı. Bizim belediyelerimiz var, biz belediyelerimizle bu işleri yapacağız diye meydanlarda boş vaatler veriyorlardı. O boş vaatlere milletimizin karnı tok. Ben 11 ili geziyorum. Madem öyle boş vaatler vereceklerine deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar. Özgür Özel'in boş polemikleriyle ve gündemleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Biz insan odaklı üretimimize cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Burada depremzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar, onlar rahatsız olsa da olmasa da deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Kendisine tavsiyemiz, depremi siyasi malzeme yapmaktan uzaklaşsın" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Kurum, Özgür Özel, Deprem, Elazığ, Deprem, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Özgür Özel'e seslendi: 'Depremi siyasi malzeme yapmayın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Özgür Özel'e seslendi: 'Depremi siyasi malzeme yapmayın' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement