Bakan Kurum, Özgür Özel\'e seslendi: \'Depremi siyasi malzeme yapmayın\'

Politika

Elazığ'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini zaten çok net biliyoruz. Dolasıyla onlardan başka bir tavır ve eylem de beklemiyoruz" dedi.

Dün Elazığ'a gelerek yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesi Elazığ'da olduklarını dile getiren Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın görevi tevdi etmesinin üzerinden 16 gün geçti. Bugün 9. İlimizi ziyaret ettik. 6 Şubat'ta verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz bir gayret gösteriyoruz. Tüm ekip ve arkadaşlarımızla birlikte 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın mutlu olması ve geleceğe güvenle bakması için bir dakikayı ve saniyeyi dahi değerli görerek çalışmalar yapıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzü gülmeden biz gülmeyeceğiz. Onlar evinde rahat, huzurlu yaşamadığı sürece biz rahat etmeyeceğiz. Bu anlayışla çalışacağız ve koşturacağız" diye konuştu.

"Bal yapmayan arı gibi"

Bakan Kurum, "Anlaşılan şu ki bizim bu uğraşımız ve gayretimizden Özgür Özel rahatsız olmuş. Beklerdik ki deprem konusunu siyasi polemik malzemesi yapmak yerine yine sordukları sorulara baktığınızda, depremzede vatandaşlarımız ve onların sorunları ile geleceğiyle ilgili herhangi bir gündem yok. Aynı siyaset. Bu anlayış, 'Bal yapmayan arı' gibi. Vatandaşa çözüm üretmek, sorunlarını çözmek, dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Özgür Özel'e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğun ortak olsun. Bu işleri siyasi malzeme yapmak yerine burada çalışan emekçilerimize, işçilerimize, vatandaşlarımıza destek olmak yerine burada bu gündemleri farklı gündemlere taşıyarak, tek yaptıkları şey buradaki sürece ve emekçiye köstek olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini zaten çok net biliyoruz. Dolasıyla onlardan başka bir tavır ve eylem de beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Polemik üretmek yerine deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı"

Her zaman depremi siyaset üstü göreceklerini vurgulayan Kurum, "Bu anlayış ile çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın" önderliğinde daha önceki afetlerde ne yaptıysak kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden milletimizi kucaklayarak sahaya gidip, sorunları bir bir dinleyerek çözmeye devam edeceğiz. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de bu gayretle çalışacağız. Polemik üretmek yerine deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı. Buraya afetzede kardeşlerimiz için hiçbir destek vermedikleri süreçlerde dönüp bir aynaya bakmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Boş vaatler vereceklerine deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar"

Kurum, "Polemik üreteceklerine gelsinler burada işin ucundan tutsunlar. Depremde söylüyorlardı, bedava konut yapacağız ve vereceğiz diyorlardı. Bizim belediyelerimiz var, biz belediyelerimizle bu işleri yapacağız diye meydanlarda boş vaatler veriyorlardı. O boş vaatlere milletimizin karnı tok. Ben 11 ili geziyorum. Madem öyle boş vaatler vereceklerine deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar. Özgür Özel'in boş polemikleriyle ve gündemleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Biz insan odaklı üretimimize cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Burada depremzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar, onlar rahatsız olsa da olmasa da deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Kendisine tavsiyemiz, depremi siyasi malzeme yapmaktan uzaklaşsın" dedi. - ELAZIĞ