Bakan Kurum: "Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına refah, huzur ve mutluluk getirecek" - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: "Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına refah, huzur ve mutluluk getirecek"

Bakan Kurum: "Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına refah, huzur ve mutluluk getirecek"
31.05.2025 15:51  Güncelleme: 16:10
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, terörsüz Türkiye'nin, 86 milyon vatandaşın tamamına refah, huzur ve mutluluk getireceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, terörsüz Türkiye'nin, 86 milyon vatandaşın tamamına refah, huzur ve mutluluk getireceğini söyledi. Bakan Kurum, "Milletimize söz verdik, deprem bölgesini tamamen ayağa kaldıracağız. Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez, başta İstanbul olmak üzere bu bilgiyi bu tecrübeyi tüm Türkiye'ye yayacağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığında teşkilat buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, güçlü Türkiye için yepyeni bir aşamaya daha geçildiğine dikkat çekerek, "Şimdi inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde güçlü Türkiye için yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açıyoruz. Göreceksiniz terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın tamamına refah, huzur ve mutluluk getirecek. Bununla beraber inşallah sivil anayasamızı da yaptığımızda, ekonomimiz, savunma sanayimiz, şehirlerimiz daha da güçlenecek. AK Parti teşkilatları olarak bu tarihi süreçte sorumluluğumuz her zamankinden daha da büyüktür. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracağız. Bizim liderimiz her kararını milletle birlikte alan, milletiyle arasında 'kara sevda' olan bir liderdir. Liderimizi siyasete sokan da, onu bu şerefli makama getiren de sevdalısı olduğu bu millettir" dedi.

"Yıl sonuna kadar 453 bin yuvayı teslim edeceğiz"

Deprem bölgelerindeki çalışmaların ardından tüm Türkiye genelindeki çalışmaların yapılacağını aktaran Kurum, "Milletimize söz verdik, deprem bölgesini tamamen ayağa kaldıracağız. Yıl sonuna kadar 453 bin yuvayı teslim edeceğiz ve dünyaya 'bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa sürede sözünü tutmak nasıl olurmuş' göstereceğiz. Rahmetli Erbakan hocamız 'dava adamı, içten yanmalı motor gibidir; her şart altında çalışır' derdi. Biz de şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez, başta İstanbul olmak üzere bu bilgiyi bu tecrübeyi tüm Türkiye'ye yayacağız. Şunu asla unutmayacağız 'Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir.' Türkiye Yüzyılı'nı tüm insanlık beklemektedir. Türkiye Yüzyılı'na en çok da Gazze'mizin ihtiyacı var. Biz, bu zulme karşı asla geri durmadık, bundan sonra da durmayacağız. Tüm yüreğimle söylüyorum Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de nasıl Türk dolunayı bir gece ansızın başladıysa, Filistin'de de o beklenen şafak sökecek, o beklenen güneş doğacaktır" diye konuştu.

"Konya Modeli Belediyecilik sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın takip ettiği bir anlayışa kavuşacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "İnşallah yeni dönemde de bu hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz ve Konya Modeli Belediyecilik sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın takip ettiği bir anlayışa kavuşacak. ve bunu yaparken birlik, beraberlik içerisinde yapıyoruz. İl Başkanımız, görev aldığı günden itibaren Konya'da çok önemli bir sinerji oluşturdu. Bakın meydanda oluşan kalabalık bunun göstergesidir. Ben İl Başkanımız Fatih Özgökçen ve yeni yönetimine de tekrar başarılar diliyor, Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz bütün bu işleri yaparken vekillerimiz de her daim destekçimiz Konya'da yapılan her işte onların emeği ve katkıları var. Ben tüm milletvekillerimize de, tüm Konyalılar adına şehrimize yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içerisinde bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah Konya'dan bugün AK Parti İl Başkanlığı önünden yeni bir meşaleyi yakıyoruz. Bu enerjinin tüm Türkiye'ye yayılacağına ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise "Bakanımız hem Konya'da hem de ülkemizin dört bir köşesinde adeta bir destan yazmaya, birbirinden muazzam, birbirinden muhteşem eserler kazandırmaya devam ediyor. Gittiğimiz her ilçede her mahallede onun vizyonunu ve yaptığı hizmetlerin izlerini görüyoruz. Bugün bu meydan da bunun en büyük ispatı ve en büyük kanıtıdır. Hamdolsun şehrimizin tarihiyle kültürel dokusuna uygun şekilde eski stadımızın olduğu yer bugün Konya'mızın nefes alacağı yeşille buluştuğu bir millet bahçesi var. Mevlana Meydanı ve çarşısı keza yine aynı şekilde. Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemiz inşa edildi. Yine bin yıllık Selçuklu mirası Alaaddin Camii ve çevresi o görüntü kirliliğinden tamamen kurtuldu. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin yüzünü güldüren Ardıçlı TOKİ Sosyal Konutları projesiyle Konya'mızın modern, güvenli ve uygun maliyetli yeni yaşam alanları kazandırıldı. Elbette ki sayamayacağımız kadar fazla olan bu projeler, bakanımızın Konya'ya olan sevdasının yalnızca birkaç yansımasıdır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına refah, huzur ve mutluluk getirecek' - Son Dakika

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