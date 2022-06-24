Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarının vatandaşlara asgari düzeyde yansıması ve bunun hissettirilmesini en aza indirmek için azami gayret göstererek, gerekli adımları atmaya da devam edeceklerini belirtti.

Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Bakan Nebati, küresel ekonomide birçok zorlukla karşılaşılan son dönemlerde elde edilen başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uygulanan makropolitika setinin etkili olduğunu aktaran Nebati, kamu maliyesi ve bankacılık sektöründe güçlü görünümün ekonomideki tabloyu umut verici hale getirdiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadele konusuna hassasiyet gösterdiklerini, vatandaşın bu durumdan etkilenmemesini sağlamak adına çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Nebati, şöyle konuştu:

"Her konuşmamda ısrarla söylediğimiz bir tespit var, aslında bir gerçeklik enflasyon. Mücadele ediyoruz, birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon ve bu mücadeleden de Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Gıda ve enerji fiyatlarında görülen artışlar, son dönemde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri fark etmeksizin tüm dünyada tarihi yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Özellikle petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarının olağanüstü bir şekilde artması bize enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa, kömürü daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Zor her zaman oyunu bozar ülkemizin çıkarları ulusal menfaatlerimiz ön plana gelince akan sular durur. İşte Türkiye'nin zaten son 20 yılda ortaya koymuş olduğu anlayış budur. Ulusal çıkarlar ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren her konuda özgür ve kararlı adımlar atmak. Buğday, ayçiçeği yağı ve çeşitli tahlillerinde başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere ihracatçı ülkelerin ihracat kısıtlamalarına gitmesiyle enflasyonist baskıların tüm dünyada arttığını görüyoruz. Tüm bu olumsuz gelişmelerin vatandaşlarımızın alım gücünü zorladığının da farkındayız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması ve bunun hissettirilmesini en aza indirmek için azami gayret göstererek, gerekli adımları hızlı bir şekilde attık, atmaya da devam edeceğiz."

"Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminlerini yukarı yönde güncelledi"

"Türkiye Ekonomi Modeli" sayesinde, üretim, ihracat, istihdam ve makine teçhizatları yatırımlarında diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrıştığını, uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminlerini yukarı yönde güncellediklerini ifade etti.

Kovid-19 salgını döneminde bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin, zayıf sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin etkisi ile önemli ölçüde daraldığını, Türkiye'nin ise bu sınavı başarıyla atlatarak, büyüme başarısını sürdürmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme oranıyla yoluna devam ettiğini kaydeden Nebati, şunları söyledi:

"Son dönemde görüyoruz ki, uluslararası kuruluşlar 2022 yılı küresel büyüme tahminlerini sürekli aşağı yönlü güncellerken ülkemize yönelik tahminlerinde yukarı yönde bir güncelleme yapıyor. Bildiğiniz üzere ihracatımız 2021 yılı sonunda 225,3 milyar dolardı. 2022 yılı mayıs ayı sonunda yıllık bazda 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam edecek. İhracatçılarımızın devam eden gayretleri ile 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize inanıyorum. Dış ticarete ek olarak hizmetler dengesine baktığımızda da oldukça olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. 2022 yılı mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık 3,8 milyon kişi olurken bu sayı yılın ilk beş ayında 11,3 milyon kişiye ulaşmış durumda. Yabancı ziyaretçi sayısı ocak-mayıs ayındaki artış yüzde 207. Bu rakamlar haziran ayının sonunda 19 milyona ulaşacağımızı yıl sonunda da 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi de aşacağımızı müjdelemiş oluyor."

Bulunduğu konum Türkiye'yi vazgeçilmez hale getiriyor

Gıda ve enerji arz güvenliğinin öncelikli hale geldiği son dönemde Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye ve tedarik sürelerini kısaltmaya başladığını ifade eden Nebati, ülkenin, lojistik imkanları ve stratejik konumu itibari ile yeni ticaret düzeninden önemli ölçüde pay alacağına ve sürdürülebilir büyüme trendini devam ettireceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye, Tokyo'dan Newyork'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunduğunu, bu imkanın Türkiye tarafından değerlendirilebildiğini söyleyen Nebati, " İstanbul'u merkeze koyduğunuzda, üç buçuk dört saatte 1,1 milyarlık insan pazarına, aynı zamanda 27 trilyon dolar ticaret hacmine ulaşabilen ender ülkelerden bir tanesidir. Bu, Türkiye'yi vazgeçilmez ve Türkiye'yi üretim bir üssü olmayı zorunlu hale getiren büyük bir imkan ve biz bunu değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendirdik? 2020 yılında salgında dünya küçülürken biz 1,8 büyüdük. 2021 yılında 'siz çok küçük oranlarda büyüyeceksiniz' diyen birçok ulusal ve uluslar arası kuruluş her ay istisnasız Türkiye ile ilgili büyüme rakamlarını güncelledi ve yüzde 11 ile büyüdük çift haneli olarak. Çünkü Türkiye sadece kamu otoritesinin ortaya koymuş olduğu irade ile değil, aynı zamanda tüm bileşenleri yani insanlarıyla, toplumuyla birlikte hareket edip 2020 ve 2021 yılı adeta Türkiye'nin bir başarı çıtasını yükselten dönem olarak gördü ve bunu da başardı, başarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması girişiminin Türkiye açısından özel bir öneme sahip olduğunu belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi, Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi üzerinde Türkmenistan ile Kazakistan'a ve devamında Afganistan, Pakistan ve Çin'e bağlayan bu proje hem Türkiye'ye hem de güzergah üzerindeki tüm ülkelere ciddi ekonomik fırsatta sunuyor. Siz değerli girişimci ve dinamik insanlarımızdan beklentimiz, Türkiye'nin bu önemli avantajlarını fırsata çevirerek gereken tüm aksiyonları almanız ülkemizi küresel değer ve zincirlerinde çok daha üst seviyelere taşımanızdır. Ülkemiz ekonomisinde katettiğimiz mesafeler işgücü piyasasına da olumlu yansıyarak hem istihdamın hem de iş gücü verimliliğin artmasını sağlıyor. Toplam istihdamımız 2022 yılı nisan ayı itibari ile 30,4 milyon kişiye ulaşmıştı. 2020 yılını lütfen hatırlayın 'öldük, bittik yandık, işler bitecek, dükkanlar kapanacak, insanlar işsiz kalacak' dediler. 2021 yılında da aynı şeyi söylediler, halen söylemeye devam ediyorlar. Onlar söyledikçe biz çalışanlarımızın sayısı arttırıyoruz. Nisan 2020 salgının başladığı dönemden bugüne kadar sizlerin de katkısıyla Türkiye ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi. Biz yürümeye, koşmaya, kazanmaya, kazandırmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz."