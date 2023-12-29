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Bakan Özhaseki: Ay sonu itibariyle 46 bin konutun kesin kabulünü yapıp, dağıtmak için kuralara başlayacağız - Son Dakika
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Bakan Özhaseki: Ay sonu itibariyle 46 bin konutun kesin kabulünü yapıp, dağıtmak için kuralara başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatına başladıklarını belirterek ay sonu itibariyle 46 bin konutun kesin kabulünün yapılıp, dağıtımlarına başlanması için kuraların çekileceğini söyledi.

29.12.2023 - 09:46,  Güncelleme: 09:54
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- Bakan Özhaseki: "Ay sonu itibariyle 46 bin konutun kesin kabulünü yapıp, dağıtmak için kuralara başlayacağız"

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatına başladıklarını belirterek ay sonu itibariyle 46 bin konutun kesin kabulünün yapılıp, dağıtımlarına başlanması için kuraların çekileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir takım temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Özhaseki, Antakya ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi konferans salonunda koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından Bakan Özhaseki, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan ve yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceledi. Örnek daireyi gezerek, incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Şu an 307 bin kadar inşaata başladık"

Deprem bölgesinde yaklaşık 253 bin vatandaşın yerinde dönüşüm projesine başvurduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, ay sonu itibariyle 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceklerini belirterek, "Şu an 307 bin kadar inşaata başladık. Yoluna girdi, devam ediyor. 253 bin kadar vatandaşımızda yerinde dönüşüm için bize müracaat ettiler. Onlarda; kimisi çap alıyor, kimisi aplikasyon hazırlatıyor. Müracaatlarını yapıyor derken işler yoluna girmeye başladı. Bizde bu ay sonu itibariyle ilan ettik ve 46 bin konutun kesin kabulünü yapıp, dağıtmak için kuralara başlayacağız. Hatay'da da 7 bine yakın konutumuzu dağıtacağız. Bunlar için AFAD'dan hak sahipliği listesi aldık. Önümüzdeki günlerde kura çekilecek onlarda sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelişiyle birlikte dağıtıma başlanacak. En geç 1 ay içerisinde hepsini dağıtmış olacağız" dedi.

"2024 sonuna kadar inşaatlar bitecek ama önümüzdeki günlerde başlayacak binlerce konut daha var merkezde"

Bakan Özhaseki, 2024 sonu itibariyle binlerce konut teslim edeceklerini belirterek, "2024 sonuna kadar bu iş bitmiş olur, her şey yoluna girmiş olur ve bu iş bitmiş olur diye bir şey söylemek biraz aldatmak olur. Neden derseniz; biz yaz başında tamamıyla alt yapıya başlayacağız. Alt yapıyla ilgili ne varsa hepsinin işine başlayacağız. Bu haliyle 1 seneden fazla zaman alacak. Şu anda devam eden inşaatlar 2024 sonuna kadar bitecek ama önümüzdeki günlerde başlayacak binlerce konut daha var merkezde. Gerek stat yerinde, gerek Atatürk Caddesi'nde, Kurtuluş Caddesi'nde, Defne'de, Samandağ'ında yerlerimiz var bunlar 1 sene sonra teslim olacak. Bu yeni başlayacaklarımız. 2024 sonuna kadar binlerce konut teslim ederiz ama asıl konutların teslim olup, ana caddelerin yavaş yavaş bittiği dönemi belki 2025 sonu gibi görmekte fayda var. Daha sonraki senelerde de inşallah Hatay'da hiç deprem olmamış gibi birkaç sene sonra normal hayat başlar. Çocuklarımız sokaklarda oynamaya başlar, ailelerimiz huzurla alışverişe gitmeye başlarlar. Neşvünema bulur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki: Ay sonu itibariyle 46 bin konutun kesin kabulünü yapıp, dağıtmak için kuralara başlayacağız
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: Ay sonu itibariyle 46 bin konutun kesin kabulünü yapıp, dağıtmak için kuralara başlayacağız - Son Dakika


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