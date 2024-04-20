Bakan Özhaseki, Belediye Başkanlarına Kentsel Dönüşüm Çağrısı Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar, gelsinler, kapı sonuna kadar açık." dedi.
Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Burada konuşan Özhaseki, 5 üniversiteye sahip, sanayi ve ticaret şehri kentte sağlıkta her türlü imkana ulaşılabildiğini, kültürde, sanatta ve sporda da en üstte olma mücadelesi verildiğini, bunların hepsinin bir gayretin ürünü olduğunu belirtti.
Seçimlerin bittiğini ve geçim döneminin başladığını ifade eden Özhaseki, "Bundan sonra iyi şeyler söyleyeceğiz, iyi hayaller kuracağız, iyi hedefler koyacağız. Bu şehri büyütme, geliştirme ve içinde yaşayan insanların tamamının müreffeh olabileceği, mutlu olabileceği bir ortam oluşturabilmek adına gayret edeceğiz." diye konuştu.
Bir gazetecinin, Tokat'ta yaşanan depremi hatırlatması üzerine Özhaseki, bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin bu gerçeği bilerek hareket etmesi gerektiğini belirtti.
Bilim insanlarına göre şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı bulunduğunu aktaran Özhaseki, "Ülkenin her bir köşesi kendini emin görüp 'bizim burada bir şey olmaz, zaten baktığımız eski haritalarda burası üçüncü derece, dördüncü derece gözüküyor' gibi bir hayale kapılmasın. Her tarafta her an deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edelim. Her ne yapıyorsak bu gerçekliğe uygun şekilde yapacağız. Evlerimizi depreme dayanıklı yapacağız, iş yerlerimizi depreme dayanıklı yapacağız. Geçmişten kalan konutlarımızın ve iş yerlerimizin yenilenmesi için de kentsel dönüşüm projelerimizi durmadan açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.
Seçimlerin bittiğini, belediye başkanlarının göreve başladığını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:
"Benim onlardan ricam, lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar, gelsinler, kapı sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin, kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde, çalışma yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü deprem geldiğinde, evlerimizi, iş yerlerimizi yıktığında kimseye cinsiyet sormuyor, hangi millettensin diye sormuyor, ırkını sormuyor, dinini, imanını, mezhebini sormuyor. En sevdikleriyle beraber alıp götürüyor. Böyle bir ortamda bizim adeta seferberlik ilan ederek bu konuları hassasiyetle çalışmamız gerekiyor."
Tokat depremi
Tokat'taki depreme değinen Özhaseki, ölüm yaşanmaması ve az hasarın sevindirici olduğunu kaydetti.
Depremin ilk anından itibaren o bölgede bulunan bakanlık birimlerinin teyakkuza geçtiğini anlatan Özhaseki, "Vali Bey'in emrindelerdi. AFAD'la birlikte çalışmaya başladılar. Onlar tespitleri yaptılar. Ciddi şekilde korkulacak bir hasar tespiti gelmedi. Dün akşam da İstanbul'da bir kayma hadisesi vuku buldu. Yine biz teyakkuzdaydık, TOKİ başkan yardımcımız, İstanbul Kentsel Dönüşüm Başkanımız hep olay yerindelerdi. Vali Bey'le yaptığımız istişarelerle de o bölgede bulunan 14 tane konutu ihtiyaten tedbir olarak boşalttık. Dün yerleştirdiler ama barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde de adımlarımızı atıyoruz." şeklinde konuştu.
Özhaseki'nin açıklamasının ardından Büyükkılıç, Özhaseki'ye el dokuması seccade hediye etti.
Ziyaret sonunda, hayırsever Mehmet Altun, Valilik, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle yaptırılacak meslek yüksekokulunun protokolü imzalandı.
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