Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları eleştirenlere tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları eleştirenlere tepki gösterdi

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları eleştirenlere tepki gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları eleştiren muhalefete tepki göstererek, "Bizler böyle gayret ederken birileri de çıkıp 'Nerede yaptığınız evler, kimlere veriyorsunuz' diyorlar.

06.03.2024 15:47  Güncelleme: 16:02
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları eleştiren muhalefete tepki göstererek, "Bizler böyle gayret ederken birileri de çıkıp 'Nerede yaptığınız evler, kimlere veriyorsunuz' diyorlar. Koca koca genel başkanlar böyle diyor. Görmek istiyorsanız gelin yanınıza düşeceğim şantiye şantiye dolaştıracağım sizi ama hiçbiri gelmiyor. Hiç olmazsa deprem üzerinden siyaset yapmayın, bu kirli dilinizi çekin bu insanların üzerinden" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya mitingde söz alarak deprem sonrası Malatya ve deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 6 Şubat'ta yaşanan felaketin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile tüm kurum ve kuruluşların hemen sahada olduğunu ifade eden Özhaseki, kalıcı konut ve işyerlerinin yapımına hemen başladıklarını söyledi.

Bulabildikleri tüm rezerv alanlarında gece gündüz demeden inşaatlara devam ettiklerini belirten Özhaseki, "Bir de deprem turistleri vardı siz biliyorsunuz onların kim olduğunu. Milyonlarca nüfusa hitap eden belediye başkanları buralara özel jetlerle geliyor, yanında sosyal medya ekibi, televizyoncular hep beraber iniyorlar, bir iki yıkıntının başına gidip selfi çekip defolup gidiyorlardı. Ama biz onlardan değiliz. Elhamdülillah ilk gün de buradaydık, ondan sonra da burada olduk. Burada olacağız, herkesin hakkını teslim edene kadar" dedi.

Deprem bölgesinde 400 bine yakın hak sahibi olduğunu ve 307 bin konutun inşaatına başladıklarını da ifade eden Özhaseki, "Herksin hakkını Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Malatya'da yaptıklarımıza siz şahitsiniz. Sadece merkezde de değil Doğanşehir'de Akçadağ'da hasar olan her yerde inşatlarımız sürüyor. Binden fazla şantiyemiz var bakanlık olarak. 4 bin 333 köyde inşaatları yapmaya devam ediyoruz. Merkezde yaptıklarımızı sizler görüyorsunuz. Yeni cami civarında merkez çarşımızda inşaatlar hızla devam ediyor. Yeşilyurt'ta Battalgazi'de binlerce konut yapılıyor. Şu anda toplam 50 bin civarında konut inşaatına devam ediliyor. Yine 10 binden fazla iş yerlerinin inşası devam ediyor. Bunları bir seneye kalmadan hepsini bitirip hak sahiplerine vereceğiz. Bizler böyle gayret ederken birileri de çıkıp 'Nerede yaptığınız evler, kimlere veriyorsunuz? Diyor. Koca koca genel başkanlar böyle diyor. Görmek istiyorsanız gelin yanınıza düşeceğim şantiye şantiye dolaştıracağım sizi ama hiçbiri gelmiyor. Hiç olmazsa deprem üzerinden siyaset yapmayın, bu kirli dilinizi çekin bu insanların üzerinden" şeklinde konuştu.

"Deprem kültüre ve tarihi dokuya da büyük hasar verdi"

Deprem sürecinde Malatya'nın koordinatör bakanı olarak görev yapan Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise asrın felaketinin Malatya'daki tarihi ve kültürel dokuya da çok büyük hasar verdiğini söyledi. Hasarları onarmak ve yeniden ihya etmek için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Ersoy, "Malatya arkeoloji müzesi, Beşkonaklar Etnografya müzesi, geleneksel Malatya evinde onarım ve tadilat işlemlerini sürdürüyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da AK Parti'nin büyükşehir adayı Sami Er'e Malatyalıların desteklerinin yoğun olduğunu bildiğini de belirten Ersoy, "Seçimden sonra Malatyalıların teveccühüyle iş başına gelmesiyle Sam Er başkanımızla inşallah omuz omuza çalışarak yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Ramazan ayı ile ilgili de Malatya'da iftar programları düzenleyeceklerini aktaran Ersoy, "Malatya'da da 2 ayrı noktada iftar çadırlarımız olacak. Bu Ramazan boyunca il halk kütüphanesi alanı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iftar çadırları kuracağız. Her akşam 3 bin 200 kişiyi misafir edeceğiz. İnşallah bayramda da birlikteyiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları eleştirenlere tepki gösterdi - Son Dakika

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