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Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü - Son Dakika
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Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gaziantepli bir muhtar arasında geçen komik diyalog, katılımcıları güldürdü. Bakan Özhaseki'nin muhtara verdiği cevap salondaki herkesi gülümsetti.

Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
10.01.2024 - 19:24,  Güncelleme: 19:27
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Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gaziantepli bir muhtar arasında geçen "Bakanlık konforlu gibi gözüküyor ama öyle kolay değil" diyaloğu komik anlar yaşattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Gaziantep programı çerçevesinde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı sırasında bir muhtarla arasında geçen diyalog, katılımcıları da güldürdü.

Gaziantep ziyaretinde İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Mehmet Özhaseki, milletvekilleri, ilgili kurum yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Katılımcıların görüş ve taleplerini dinleyen Bakan Mehmet Özhaseki'nin bir muhtarla arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Söz alan Gaziantepli bir mahalle muhtarı, yaşadığı sıkıntıları anlatırken, muhtarlığın Bakanlık kadar konforlu olmadığını söyledi.

Muhtarın bu sözlerine espriyle karşılık veren Bakan Özhaseki, "Geriden baktığınızda bir Bakan veya Vali, siyah bir arabaya biniyor. Korumaları var, konforlu gibi gözüküyor. Ancak ne cumartesisi var ne pazarı. Sabahı yok, akşamı yok" dedi.

Bakanlık için bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu, aynı zamanda çok çalışmak gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki'nin "Oraya gelinceye kadar anamız ağladı. 30 sene boyunca Belediye Başkanlığı, Bakanlık ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevlerinde bulundum. Ne zannediyorsun?" diye cevapladığı diyalog salondaki herkesin gülümsemesine neden oldu.

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu atışmak için değil, bilin diye söylüyorum. Depremzedelerin derdi bizim derdimiz. Emin olun kendi kendime 'bugün bir tatil yapayım' dediğimde vicdanım rahatsız oluyor. 'İnsanlar konteyner evde oturuyor' diyorum. Dünya üzerinde hangi devlet 'Bir sene içerisinde bütün depremzedelerin evini veriyoruz' diyor. Var mı böyle bir devlet? Ufak tefek sorunlar olsa da bunların altından hep beraber kalkacağız."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü - Son Dakika


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