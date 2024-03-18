Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli'ye ziyarette bulundu - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli'ye ziyarette bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli\'ye ziyarette bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'ye ziyarette bulunarak Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Bakan Şimşek, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını inceledi ve şeref defterini imzaladı.

18.03.2024 18:56  Güncelleme: 19:00
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Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Bakan Şimşek'e ziyaretleri esnasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve AK Parti Denizli milletvekilleri eşlik etti.

Denizli Valiliği önünde törene karşılanan Bakan Şişmek, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra programının ikinci durağı olan Denizli Büyükşehir Belediyesine geçti. Başkan Zolan ilk olarak Bakan Şimşek'e Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, daha sonra Bakan Şimşek'e Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı.

Bakan Şimşek şeref defterini imzaladı

Bakan Şimşek ise ev sahipliğinden ve yakın ilgilerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Ziyaretin sonunda Başkan Zolan, Bakan Şimşek ve beraberindekiler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yer alan AK Parti standını ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli'ye ziyarette bulundu - Son Dakika

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