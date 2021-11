Bakan Soylu: "İnterpol'den beklentimiz, sadece dosya ve parmak izi paylaşan, bülten çıkaran bir kurum olması değildir" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 89. İnterpol Genel Kurul Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İnterpol'den beklentimiz, sadece dosya ve parmak izi paylaşan, bülten çıkaran bir kurum olması değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 89. İnterpol Genel Kurul Toplantısı'nın açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, 21. yüzyıla girerken, ona ismiyle hitap ediyor ve milenyum diyorduk. Açıkçası oldukça da heyecanlanmıştık. Ancak, üst üste yaşanan bir çok krizler, vekalet savaşları, iç savaşlar, DEAŞ, PKK, FETÖ gibi bütün dünyayı bambaşka bir sınamaya sokan terör örgütleri bize bu tabiri unutturdu. Ortadoğu'da yaşanan terör ve şiddet, oradaki terör örgütlerinin akıl almaz pervasızlığı, yaşattıkları trajediler, kararttıkları milyonlarca hayat; uyuşturucunun hem çeşidinin hem de miktarının artması, bize milenyum tabirini unutturdu. Biz 21.yüzyılı milenyum diye karşılarken, terör örgütlerinin maket uçaklı bomba düzenekleri kuracaklarını; göçmenlerin denizlerde ölüme terkedileceğini; bebek cesetlerinin kıyıya vuracağını hayal etmemiştik. Milenyumdan, teknolojinin suçu azalttığı bir dünya bekliyorduk. Karşımıza siber suçlar gibi yeni başlıklar, havala gibi yeni kara para gönderme sistemleri çıktı. Milenyumdan yüksek bir medeniyete kapı açmasını bekliyorduk; Avrupa'da terör eylemleri, hatta kamyonla bile işlenen tuhaf terör eylemleri gördük. Bu ve bunun gibi pek çok gelişme moralimizi bozduğu için olsa gerek. Artık milenyum tabirini çok da kullanmıyoruz. Burada dikkatinizi çekmeye çalıştığım nokta, ölçeklerin büyüklüğüdür" dedi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile tam 40 yıldır mücadele ettiğini belirten Bakan Soylu, "Dün ifade ettim, terör örgütü ETA'nın tüm tarihi boyunca sebep olduğu can kayıpları, açık kaynakta 850 olarak görünüyor. PKK sebebiyle bizim ülkemize yaşanan can kaybı yaklaşık 40 bin olarak ifade edilmektedir. Bir diğer küresel terör örgütü DEAŞ, iki devletin, Suriye ve Irak'ın devlet düzenini çok kısa bir sürede sarstı. PKK ile birlikte oluşturduğu istikrarsızlıkla göçü tetikledi ve dünya siyasetini etkiledi. FETÖ terör örgütü, bir gecede ülkemizde silahlı darbe yapmaya kalktı. Ülkenin başkenti, savaş uçaklarıyla bombalandı. Masum 251 insan hayatını kaybetti. PKK'nın sadece uyuşturucu ticaretinden 2,5 milyar dolar gelir elde ettiği ve Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu biliniyor. Bizim narkotik birimlerimiz, uyuşturucu artık kilolarla değil, tonlarla yakalıyor. Dolayısıyla, milenyum çağından beklediğimiz şekilde gelişme gösteren neredeyse tek konu, suç ve suçlunun ölçeği olmuştur" diye konuştu.

"İnterpol'den beklentimiz, sadece dosya ve parmak izi paylaşan, bülten çıkaran bir kurum olması değildir"

Bakan Soylu, artık neredeyse tüm güvenlik sorunlarının küresel, büyük, geniş çaplı olduğunu söyledi.

"Dünya medeniyeti, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve diğer uluslararası kuruluşları, uluslararası problemlerde çözüm için inisiyatif almaları için üretti" diyen Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"Ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki küresel sorunların çözümünün, yerelden beklendiğini, bahsettiğim uluslararası kurumların, Türkiye'deki futbol terimiyle, topa girmediğini görüyoruz. Tarif etmeye çalıştığım tablo, hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği bir tablo değildir. Hatta sadece kendi ülkesine yansımalarını bile çözemez. Dolayısıyla, küresel kurumlar, sorunların karşısındaki bu yalnızlığımıza çare olmak durumundadır. İşte bugün genel kurulu için bir araya geldiğimiz İnterpol; bu doğrultudaki beklentilerimizin en yüksek ve açıkçası en iyimser olduğu kurumlardan birisidir. İnterpol ile çok eskiye dayanan bir birlikteliğimiz var. Açıkçası güzel sonuçlar da aldık. Mesela; uluslararası düzeyde aranan Kırgız uyruklu bir şahıs, 2019 yılında Bulgaristan polisi tarafından yakalanmıştı. Bu şahıstan alınan parmak izlerine yönelik, arkadaşlarımızın yaptığı çalışma sonucunda bu kişinin, 2011 yılında Bitlis ilimizde meydana gelen, 5 polis ile 4 sivil vatandaşımızın şehit edildiği patlama olayının faili olduğu ortaya çıkmıştı. Keza üye ülkeler, bizden son 2 yıl içerisinde ülkelerindeki terör, asayiş ve narkotik olayına karışan bin 37 şahsın parmak izi ve fotoğrafını talep etmişti. Konuyla ilgili olarak APSİS sistemimizde kayıtlı 853 şüpheli şahsın parmak izi ve fotoğrafları talep eden üye ülkelere gönderildi. Bunun yanı sıra, kriminal başkanlığımıza, son 2 yıl içinde, 57 üye ülkeden, 86 terör olayına ve 624 adet narkotik, uyuşturucu, organize ve asayiş suçlarına karışan bin 65 şahısa ait, parmak izleri ve fotoğrafları gönderildi. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar sonucunda, bu suçlara karışan 418 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapıldı ve üye ülkelere bilgisi verildi. Dolayısıyla sistem, önemli anlamda sonuç üretmektedir. Ancak ifade etmeye çalıştığım, İnterpol'den beklentimiz, sadece dosya ve parmak izi paylaşan, bülten çıkaran bir kurum olması değildir. Dünyadaki sorunlar küresel hale gelmiştir. Oysa dikkat edin 21'inci yüzyılın sonunda küresel bir gelişmeye şahit olduk. Küresel birtakım karar mekanizmalarının yerele devredildiği bir dünya gelişimi yaşadık. Avrupa birliği ve heyecanı, sınırlarının kalkması talebi de bu iklimi destekledi."

"Türkiye maruz kaldığı tüm bu tehlikelere karşı, yüksek bir güvenlik başarısı elde etmektedir"

Dört ayrı sorundan söz eden Bakan Soylu, "Geçen yıl toplantının ertelenmesine sebep olan salgın sorunu, göç krizi, ekonomik kriz ve enerji krizi oldu. Sorunlar küresel, çözümler yerel olarak üretilirse dünyada huzur, güvenlik kardeşlik barışın artmasına imkan bulamayabiliriz. Yerel kapasiteler, küresel olan bu sorunlara maalesef çözüm üretemeyebilir. Yine o zaman en çok bu problemlerle uğraşacak bu karşımda gördüğüm heyet olacaktır. Asayiş sorunlarının arttığı, kritik sorunların yükseldiği, ülkelerin ve yönetimlerin cevap veremediği her sistem kaos üretir. İş elbette ki polisin başına düşer. Bu sebeple küresel ölçekteki güvenlik meselesine, küresel bir vizyon ortaya koyan bir kurum olmasıdır. Türkiye olarak terörle mücadele tecrübemizle, yüksek miktarlardaki uyuşturucu yakalama tecrübemizle, kaçak göç tecrübemizle, bu vizyona katkı koymaya, hatta rehberlik etmeye hazır olduğumuzu, buradan ifade etmek isterim. Bunu ifade etmek istiyorum çünkü, katkı koyma talebi tek başına anlamlı değil, bu talebin karşılık bulması da önemli. Burada umut kırıcı bir trendle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela 1996-2016 yılları arasındaki 20 yılda, 100 kırmızı bülten talebimiz reddedilmişken; 2016'dan sonraki beş yılda 982 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiştir. Yine 2010-2016 yılları arasında 20 kırmızı bültenimiz iptal edilmişken; 2016'dan sonraki beş yılda 374 kırmızı bülten iptal edilmiştir. Bu trend, tecrübe paylaşımı konusunda, küresel güvenliği sağlamada işbirliği konusunda, ne yazık ki umut verici değildir. İşte bu kongreden beklentilerimizden birisi, bu vizyonu geliştirmek, birbirimize güvenmek, buradaki herkesin, her kurumun ortaya koyduğu her talebin, suç ve suçluyla mücadele için olduğuna inanmaktır. Türkiye maruz kaldığı tüm bu tehlikelere karşı, yüksek bir güvenlik başarısı elde etmektedir" ifadelerini kullandı.

"PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısı 180'in altına düştü"

2016'daki DEAŞ saldırısından beri, Türkiye'deki şehirlerde can veya mal kaybına yol açan herhangi bir terör olayı yaşandığını hatırlatan Bakan Soylu, "Birleşmiş Milletler'in, 2011-2021 arasında trafik kazaları kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 azaltan iki ülkeden birisiyiz. Uyuşturucuya bağlı ölümler, 2017'de 941'di, bunu geçen yıl itibarıyla 314'e çekmeyi başardık. PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısı 180'in altına düştü, bu rakamı 5 binli seviyelerden düşürdük ve bugün kilitlenmiş haldedir. Şehirlerimizde evden hırsızlık olaylarının günlük ortalamasını 284 seviyesinden 5 yılda 150'ye indirdik. dolayısıyla yüksek güvenlik risklerimizi yönetebiliyor ve burada hem olumlu bir trend, hem de büyük bir tecrübe elde ediyoruz. Bu tecrübelerimizi daha üst düzeyde paylaşabiliriz. Attığımız yenilikçi adımları, dijital çözümlerimizi, konvansiyonel çözümlerimizi, mesela geçen hafta İtalya'da ödüle layık görülen, kadına şiddeti önlemede kullandığımız KADES projemizin mantalitesini, uyuşturucu ile mücadeledeki bulgularımızı, yöntemlerimizi küresel meslektaşlarımızla paylaşabilir ve bundan olumlu bir sinerji oluşturabiliriz diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL