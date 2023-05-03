Bakan Soylu, Dilek İmamoğlu'na yüklendi: PKK'nın zafer işaretini yaptılar - Son Dakika
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Bakan Soylu, Dilek İmamoğlu'na yüklendi: PKK'nın zafer işaretini yaptılar

03.05.2023 17:56

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun katıldığı Van mitingine ilişkin, "Ekrem İmamoğlu da hanımıyla birlikte katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişisi 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Gölova Kadınlar Derneği üyeleriyle buluştu. Burada bir konuşma yapan Soylu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun katıldığı Van mitingine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"PKK'NIN ZAFER İŞARETİNİ YAPTILAR"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Van'da bir miting yaptı. Van'da yapılan mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla birlikte katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişisi 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı. HDP'lileri oraya topladılar, kendi bir takım partililerini topladılar, yetmedi. 'Dişe diş, kana kan, Öcalan' diye orada slogan attılar. Şimdi neyin ne olacağı Allah muhafaza. Eğer bunlar iktidara gelirlerse Allah korusun ne yapacakları apaçık ortadır" ifadelerine yer verdi.

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"ŞÜPHELİLER YENİ BİR YÖNTEM BELİRLEMİŞLER"

Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen 53. Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını da anlatan Bakan Soylu, "Saat 4'ü 15 geçe, bugün sabah itibariyle yaklaşık 52 vilayette yaptığımız operasyonun, Ankara merkezli MASAK ile beraber Ankara Başsavcılığı'yla beraber gerçekleştirilen operasyon uyuşturucuya karşı 53. Kökünü Kurutma operasyonuydu. Bu operasyona yaklaşık 2 bin 248 polisimiz katıldı. ve yaklaşık 598 şüphelimiz vardı. Şu ana kadar yaptığımız Kökünü Kurutma operasyonlarından en büyüğüydü. Şüpheliler yeni bir yöntem belirlemişler, 1 yıldır bu yeni yöntemi takip ediyoruz. Bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor ve birtakım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paralar sonucunda uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yönetici, lideri, satıcısı, torbacısı var. 52 vilayette bunların 524'ünü kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ettik" dedi.

YORUMLAR (6)
  • Emrah Aykol: Tüm dünya demek ki pkk lı.. özellikle japonya.. her fotoğraflarında zafer işareti.. ya nasıl saçma bir algı yapıyorlar.. Neyse ki daha çok muhatap almak zorunda kalmayacağız.. Ne mutlu Türk'üm diyene Cevap Yaz 9 12 Yayından Kaldır
  • Cara Murat: yav biraz genel kültür öğretelim. zafer işareti Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
  • ALI YANIK: Bu nasıl bir kameraysa hep millet ittifakını 10 bin, cumhur ittifakını 110 bin çekiyor :))) Cevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Bakan Soylu, Dilek İmamoğlu'na yüklendi: PKK'nın zafer işaretini yaptılar - Son Dakika


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