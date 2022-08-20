Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu - Son Dakika
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Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

20.08.2022 22:22
Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

Bakan Soylu'nun Suriyeli seçmen sayısı 211 bin olarak açıklamasının ardından şarkıcı Mustafa Sandal, Zafer Partisi lideri Özdağ'ın gerçek rakamı 1 milyon 476 bin olarak ifade etmesinin ardından "Hangisi doğru? diye sordu. AK Partili Tunç ise Özdağ'ın yalancı olduğunu ifade ederek "Sanatçı olmak yetmiyor" dedi. Özdağ ise ikili arasındaki tartışmaya dahil olup Tunç'a "Yalancı sensin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini, 92 bini çocuk, reşit değil yani. Geri kalanı 120 bini de 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın bu kadar" bilgisini paylaşmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ: GERÇEK RAKAM 1 MİLYON 476 BİN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyelilerin gerçek rakamlarını açıklıyorum" diyerek "Temmuz 2022 itibarı ile vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısını 1.476.368 diğer milliyetlerden vatandaşlık verilenlerinin sayısı 256.827 toplam 1 milyon 733 bin 155 yabancı Temmuz 2022 itibarı ile vatandaşlık almış" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

MUSTAFA SANDAL: HANGİSİ DOĞRU?

Bu paylaşım üzerine ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, "Sn. Soylu 200 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildi, 120 bini oy kullanacak dedi. Sn.Özdağ ise, 1 milyon 476 bin 368 kişi dedi. Soru1: Hangisi doğru? Soru2: Kendi ülkesinde geleceği için mücadele etmeyenler, evlatlarımızın yarınına mı karar verecek? Pes" diye sordu.

Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

TUNÇ: "SANATÇI" OLMAK YETMİYOR

Sandal'ın sözlerine AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç yanıt verdi. Tunç, "Devletin İçişleri Bakanının verdiği rakam ile, yalanı meslek haline getirmiş birisinin yalanını kıyaslayarak bu soruyu sorabiliyorsun ya. Ne diyelim, "sanatçı" olmak yetmiyor." dedi.

Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

SANDAL: VATANDAŞIN SORU SORMA HAKKI YOK MU?

Tunç'un sözlerine Sandal ise "Sn. Tunç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bu kadar kolay bir şekilde Suriyelilere verilmesi zorunuza gitmiyor da benim soru sormam mı zorunuza gidiyor? Yoksa size göre bu ülkenin sanatçısının da vatandaşının da size soru sorma hakkı yok mu?" diye yanıt verdi.

Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu

ÖZDAĞ'DAN TUNÇ'A "YALANCI SENSİN" YANITI

Tartışmaya dahil olan Özdağ ise "Y. Tunç yalancı sensin. Terbiyesiz adam. Türkiye'nin işgaline izin verdiğiniz için tarih sizi asla affetmeyecek. 1 ay önce Afganların sayısı açıkladığım zamanda yalan demiştiniz. 2 gün önce açıklamamı Soylu doğruladı. Yalancılık senin mesleğin. Ne diyelim, başkan vekili olmak yetmiyor" dedi.

Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu
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Son Dakika Politika Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasındaki Suriyeli tartışmasına Ümit Özdağ da dahil oldu - Son Dakika
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