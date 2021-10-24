Bakan Süleyman Soylu, "Gözlerimle gördüm" diyerek Diyarbakır'da yaşanan büyük değişimi anlattı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılışını gerçekleştirdiği Ayazağa Spor Kompleksi'nde terörle mücadelede gelinen son noktaya değindi. Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde yaşayan vatandaşların huzurla yaşaması için çalıştıklarını belirtti.

"DİYARBAKIR'DA ARTIK UMUT VAR"

Terör örgütünün iyice güçsüzleşmesinin vatandaşa da olumlu yansıdığını anlatan Bakan Soylu, "İstanbulluların evinden okuluna, işine, gecenin bir saatinde hiçbir huzursuzluk hissetmeden, endişeye kapılmadan istediği noktaya gidebilmesi bizim derdimiz. Geçen gün Diyarbakır'daydım. Gecenin saat üçünde, dördünde Diyarbakır sokaklarındaydık. Bir zamanlar akşamın saat dördünde, beşinde herkesin kepengini indirdiği Diyarbakır'da, 24 saat çalışan iş yerlerinin açık olduğunu, herkesin gözünün içerisinde umut olduğunu ve aydınlık olduğunu gören bir kardeşiniz olarak bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE, BAMBAŞKA BİR NOKTAYA GELMİŞTİR"

İçişleri Bakanı Soylu, geçen hafta Tunceli'de olduğunu ve bu akşam Hakkari'ye gideceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Ovacık'ta Ahpanos Vadisi'nde bulundum. 570 terörist vardı orada, bundan 5 yıl önce. Bu hafta ikisini daha tepeledik. Üçünden de birisinin kolu yok, birisinin bacağı yok, bir tanesinin de başka bir iç hastalığı var, yatıyor. Toplam 16 kaldı. Onlar da kafalarını, burunlarını çıkaramıyorlar. Burunlarını çıkarttıkları an tepeliyoruz. 180'in altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? ABD'nin, Fransa'nın, Avrupa'nın, Batı'nın bu ülkeyi ilerlemeden yoksun bırakmak için, bu ülkenin birliğini ortadan kaldırabilmek için tuttukları hainler olarak nitelendiriyoruz. Ve biz onları tepelediğimiz zaman ABD'yi de tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz. Bundan 20-21 yıl önce bir Suriye vardı. Bugün Suriye o günden çok geri düştü. 2000 yılında bir Irak vardı, bugünkü Irak o günkü Irak'tan çok daha geridedir. Etrafınızdaki coğrafyadaki bütün ülkelere böyle bakın. Batı, her birini geri bırakabilmek için binbir tezgahla üzerlerine oynamaktadır. Ama 21. yüzyılın başından itibaren Türkiye, bambaşka bir noktaya gelmiştir"