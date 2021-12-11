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Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak - Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak

11.12.2021 23:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Cizre Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in Ulaş köyündeki taziyesine katılarak "Tahir ağayı hem tanırdık, hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir" sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte, 4 Aralık'ta Cizre'de öldürülen AK Parti Cizre Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in Ulaş köyünde kurulan taziyesine katıldı.

"KANI YERDE KALMAYACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eski İlçe Başkanı Cihan Güven, Tahir Güven'in oğlu Ferzan Güven ve akrabaları tarafından karşılandı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan dualardan sonra İçişleri Bakanı Soylu, Tahir Güven'in kanının yerde kalmayacağını söyledi.

Bakan Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak

"HESABI SORULACAK"

Bakan Soylu, Tahir Güven'in kalleş bir tuzakla katledildiğini belirterek "Tahir ağayı hem tanırdık, hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın buradaki tüm dostlarına taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah sabrı hiçbir zaman bizden eksik etmesin. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu zor süreci hep birlikte atlatabilme anlayışına sahip oluruz ve yapacağımız iş, sabırlı olmak Kur'an-ı Kerim'e sarılmak ve Allah'ın emirlerine sarılmaktır" dedi.

Bakan Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak

"BİR TAHİR AĞA GİDER, BİN TAHİR AĞA GELİR"

Öldürülen Tahir Güven'in oğlu Ferzan Güven, Bakan Soylu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Taziyemize gelmenizden şeref duyduk. Babam bizim aşiretimizin onuruydu, gururumuzdu. Ama acımız gerçekten büyük. Ama siz faillerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe komisyonu toplantısından sonra tespit ettiniz. Orda siz failler belli dediniz. Orda çok kişi huzursuz oldu, biz bunu biliyoruz. Biz bunun bilincindeyiz. Ama ben de o huzursuz olan insanlara burda Cizre'de bir mesaj vermek istemiyorum. Biz her zaman devletimizin yanında saf tuttuk. Devletimizle beraber de yol alacağız. Acımız büyük, hüzünlüyüz ama yıkılmadık. Bir Tahir Ağa gider, bin Tahir ağa gelir" dedi.

Bakan Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak
Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak
Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak
Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak
Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak
Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak
Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak
Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak

Süleyman Soylu, Hisarcık, AK Parti, Cizre, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu, Tahir Güven'in taziyesine katıldı: Kanı yerde kalmayacak - Son Dakika
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