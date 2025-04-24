Bakan Tekin, Türkmenistan\'da Eğitim Ziyaretleri Gerçekleştirdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'daki temasları kapsamında Aşkabat Büyükelçiliğini ve Ortak Türkmen-Türk Okulu'nu ziyaret etti.

Türkmenistan temasları kapsamında Bakan Tekin ilk olarak Aşkabat Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Ahmet Demirok tarafından karşılanan Bakan Tekin, Büyükelçi'den Türkmenistan'daki eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Tekin, daha sonra Ortak Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti.

Bakan Tekin'i okulun girişinde öğrenciler çiçeklerle ve halk oyunu gösterisiyle karşıladı. Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerle sohbet etti, isteklerini sordu. Herhangi bir ihtiyaçları olmadığını belirten öğrenciler, Bakan Tekin'e teşekkür etti. Ardından okulun anasınıfını da ziyaret eden Bakan Tekin, burada çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı etkinliklere katıldı.

Bakan Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Bakan Tekin'in ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi, Aşkabat Eğitim Müşavirliği adına Bakan Tekin'e Türkmen milli motifleriyle işlenmiş halı tablo hediye etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ziyarette AK Parti Amasya Milletvekili ve Türkiye-Türkmenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.