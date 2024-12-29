AK Parti Pendik Kongresi\'nde Yılmaz Tunç Konuştu

Politika

İstanbul'da AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Parti 2021 yılında bir millet hareketi olarak doğmuştur. AK Parti kalkınmacıdır, eser üretir, reformcudur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Tunç, kongrede yaptığı konuşmada, "Bu salonda, Kurtköy Spor Salonu'nda iki kongre gerçekleştirmiştim. O günkü heyecan neyse bugünkü heyecan da aynı. Kuruluş 2006 ve 2003 kongrelerini sizlerle beraber gerçekleştirmiştik. ve aradan 23 yıl geçti. ve 22 yıldan bu yana da AK Partimiz iktidarda. AK Partimizi milletimiz kurdu. AK Parti bir millet hareketi. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir masa etrafında oturup birkaç arkadaşlarıyla beraber, 'haydi arkadaşlar bir parti kuralım, millete gidelim, oy isteyelim. Belki iktidar oluruz' diye bir siyaset neticesinde oluşturulmuş bir siyasi hareket değil. AK Partimiz bir dava hareketi. 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin neden olduğu sorunlardan usanan milletimiz, ekonomik krizlerden, siyasi krizlerden, terörden, anarşiden, temel hak, özgürlüklerin kısıtlanmasından bıkan, usanan milletimiz, bu ülkenin bu sorunlarını çözse çözse Recep Tayyip Erdoğan çözer demiş ve adeta AK Parti'nin kurulmasını zorlamıştır. ve 2001'de AK Parti bir millet hareketi olarak doğmuştur" dedi.

Bakan Tunç, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul. O dönemde ben de İstanbul'da yaşıyordum. Susuzluk, çöp, çukur, çamur, hava kirliliğiyle, İstanbul'un bütün ilçeleri böyleydi. ve 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u aldı ve yaşanılır bir hale getirdi. İstanbul'u eserlerle donattı. ve o başarı bütün Anadolu'dan görüldü ve 'bir parti kursa da peşine takılsak ve bu ülkeyi sıkıntılardan kurtarsak' dedi milletimiz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonu düşüreceğiz, alım gücünü artıracağız"

"Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde önemli olaylarla karşı karşıya kaldık. Çevremizdeki savaşlar, 6 Şubat depremi, pandemi, tüm bunlar ekonomimizi elbette ki olumsuz etkiledi" diyen Bakan Tunç, "Hangi güçlü ülke olursa olsun tüm bunlar bir arada başına gelirse çok etkilenir. Ama Türkiye'nin daha az etkilenmesi için büyük mücadele yaptık. Şimdi önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıllık bir zaman dilimi var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz inşallah. Enflasyonu düşüreceğiz, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Partimiz 22 yıldan bu yana iktidarını devam ettiriyor. 22 yıl boyunca kesintisiz tüm seçimleri kazanmak ve uzun süreli iktidarda kalmak kolay bir şey değil. Bunun örneği dünyada yok. Bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diye yazar bizim partimizin programının ilk cümleleri. Sadece yazmakla kalmaz, bunu 22 yıldan bu yana icraatımızla da, eylemlerimizle de gösterdik. ve önce insan dedik. Eğitime önem verdik, sağlığa önem verdik, sosyal politikalara önem verdik, adalete önem verdik, güvenliğe önem verdik ve insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Güçlü insan güçlü aile demektir. Güçlü aile, güçlü toplum demektir. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Milletimizi huzurlu bir geleceğe kavuşturacağız"

"Bizim siyasetimiz kalkınma siyaseti" diyen Bakan Tunç, "AK Parti kalkınmacıdır, eser üretir. AK Parti reformcudur. 22 yıldan bu yana bu ülkede vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılması ve bu ülkede yüksek standartlı bir demokrasinin ortaya çıkması için büyük mücadele verdik. Önemli reformlar yaptık. Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz büyük reformlarla büyük dönüşüm sağladık. Hem dış politikada, insancıl, insani, hakkaniyete ve adalete dayanan dış politikayla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Hep doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. Yanlışa hayır diyeceğiz" dedi.

"Ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız" diyen Bakan Tunç, "Huzurlu bir geleceğe milletimizi kavuşturacağız. Elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu yapacağız. Hukukun içinde bunu yapacağız. ve terörle mücadele yaparak, terörle mücadeleden taviz vermeyerek bu ülkenin birlik ve beraberliğini daha da kuvvetlendireceğiz. ve inşallah Pendik'te daha büyük başarılara imza atacağız. Pendik Teşkilatı İstanbul'a örnek olmaya devam edecek. Bundan sonraki süreçte de yine Pendik güzel eserlere sahne olmaya devam edecek. ve Pendiklilerin takdirini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti, hayal edilemeyecek başarılara imza attı"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Kongremizin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu coşkulu kongrenin arkasında çok emek var. Gayret ve azim dolu bir mazi var. Bugünün mimarlarını, AK Partimizin kuruluşundan itibaren Pendik'te davamıza omuz veren, destek olan ilçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerimizi şükranla yad ediyoruz. Hak davamızda Cumhurbaşkanımızın yanından hiç ayrılmayan, tercihini her zaman AK Partimizin hizmet ve eser siyasetinden yana yapan Pendikli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dış politikada, iç politikada, üretimde, istihdamda, akla gelen her konuda AK Partimiz hayal edilemeyecek başarılara imza attı. Bir zamanlar bizi eleştirenler, 'Türkiye'nin ekseni kayıyor' diyorlardı. Evet, Türkiye'nin ekseni kaydı, kendi eksenine döndü. Yeniden merkez ülke oldu. Artık dünyanın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Şüphesiz sorunlarımız var. Ama hepimiz biliyoruz ki sorun varsa çözüm AK Parti'dedir. Yaparsa AK Parti yapar. Bizler AK Parti hizmet ve eser siyasetini belediye yönetiminde temsil etmek için seçildik. Hep birlikte çalışacağız, İstanbul çalışmamızın karşılığı olacak inşallah. 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmak yok yola devam' diyoruz" şeklinde konuştu.

Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, MKYK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL