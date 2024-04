Politika

Bakan Tunç: " Filistin'de çocuklar ağlıyor"

ANKARA - 'Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Panel'inde konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Filistin'de çocuklar ağlıyor. Küresel sistem dediğimiz ülkeler buna seyirci kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Panel'ine katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile birçok yargı mensubu katıldı.

Sözlerine tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başlayan Adalet Bakanı Tunç, çocuk haklarını bugün dile getirdikleri bir husus olmadığını, sürekli hatırladıkları bir husus olduğunu vurguladı.

"Filistin'de çocuklar ağlıyor"

Bu kapsamda önemli konuları ele alacaklarını söyleyen Tunç, dünyanın Filistin'de yaşanan zulme sessiz kaldığını söyleyerek, "Çocuk gülerse dünya güler, ama bugün Filistin'de çocuklar ağlıyor. 1917 yılından bu yana Filistin'de zulüm var. Mazlumlara işkence var. 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail saldırılarında şehit edilen mazlumlar var. 37 bin Filistinli şehit edildi. Bunun 15 binden fazlası çocuk, yüzde 70'inin kadın ve çocuklar oluşturuyor. Küresel sistem dediğimiz ülkeler buna seyirci kalıyor. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinin aldığı kararlar dünya siyasi tarihine birer kara leke olarak geçiyor. Türkiye Gazze'ye koşan ülkelerin en başında. Filistin'de ki çocukların katledilmemesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuşan Bakan Tunç yapılan saldırıları kınayarak mazlumların yanında olduklarını belirtti.

"Çocuklarımız en değerli varlıklarımız"

Panel kapsamında çocuk hukukundan bahseden Tunç, Türkiye'nin çocukların üstün yararını savunan bir ülke olduğunu dile getirdi. Anayasa değişiklikleri başta olmak üzere çocuklara yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerinden bahseden Tunç, "1982 anayasamızda çocuk hakları maalesef unutulmuştu. Dolayısıyla 2010 anayasa değişikliğiyle çocuk hakları ilk kez anayasaya girdi. Çocukların her türlü istismardan korunmasıyla ilgili önlemler tekrardan hatırlatıldı. 2010 anaysa değişikliği bu açıdan çok önemli. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları korumaya alır şeklindeki düzenlemeyle aileye güçlü toplumun geleceği olan çocuklarımızın her türlü kötü muameleden korunması anlamında devlete düşen görevler anayasada açık ve ayrıntılı güncellenmiş oldu. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onlara zarar gelmesini hiçbir anne baba istemez devlette istemez. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız toplum kesimi. Başta anne babaya ve devlete çok önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla aile korunacak ki içerisindeki kadın da çocukta korunabilsin" ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

Bu kapsamda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerinden bahseden Tunç şunları söyledi:

"2003 yılında aile mahkemelerini kurduk. 2003 yılına kadar aile mahkemeleri yoktu, diğer mahkemeler içerisinde aileyle ilgili, boşanmayla ilgili kadınlarımızın çocuklarımızın mahkeme süreçlerinde nasıl sıkıntılar çektiğini biliyorduk. 2011 yılında da Aile Bakanlığı kuruldu. İçerisinde çocuk hakları ve hizmetleriyle ilgili yapısal düzenlemeler yapıldı. Kadını ve çocuğu koruyan önemli değişiklikler oldu."

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından noktalandı.